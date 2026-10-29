Пилот загина при сблъсък на два самолета в Уругвай

Пилот загина при сблъсък между два малки цивилни самолета край Гуасувира, в департамента Канелонес, Уругвай. Инцидентът е станал около обяд по време на тренировъчен полет във формация в района на частното летище „Грийн“.

След контакта между машините единият самолет е успял да се върне и да извърши аварийно кацане на летището. Пилотът не е получил физически травми, но е бил в шок. Вторият самолет се е разбил в гориста местност на около два километра северно от летището. Единственият човек на борда е загинал.

Жертвата е идентифицирана като 58-годишния Даниел Убийос, пенсиониран пилот от Уругвайските военновъздушни сили. Той е бил основател и собственик на летището „Грийн“ и е участвал в екип за въздушна акробатика. Катастрофиралата машина е Rihn DR-109 с регистрация CX-FLG, съобщи уругвайската медия Subrayado.

Тренирали за частно авиошоу

Двата самолета са изпълнявали акробатични маневри като подготовка за частно авиошоу, планирано за следващите дни в департамента Колония. Според Хавиер Дуран, член на екипа, преди падането е бил забелязан допир между двете машини.

„Това е тъжен инцидент на група за акробатика, която се формираше отскоро“, каза Дуран.

Очевидец от близкото селище Сан Луис е заснел самолетите непосредствено преди сблъсъка. Жената, направила видеото, разказа пред Subrayado, че машините са летели много близо една до друга, а от едната се е виждал дим.

Разследването продължава

Точната причина за сблъсъка не е установена. На място са работили полиция, пожарникари и технически екипи на Уругвайските военновъздушни сили. Съветът за разследване на произшествия и инциденти в гражданската авиация извършва оглед и експертизи, за да изясни обстоятелствата около катастрофата.

Разследването е започнало по разпореждане на прокуратурата в Атлантида. Все още няма официални данни дали за инцидента е допринесла техническа неизправност или друг фактор, свързан с изпълняваните маневри.

Бившият пилот Диего Лопес де Аро коментира, че полетите по двойки изискват специална подготовка и носят по-висок риск от самостоятелните акробатични упражнения. „Рискът се увеличава, когато правя акробатика по двойки“, каза той пред Subrayado.

Източници: subrayado.com.uy, elpais.com.uy, aol.com