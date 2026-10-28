САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран, съобщи Пентагонът

Разходите на САЩ за войната с Иран са надхвърлили 47 млрд. долара, показва нова оценка на Пентагона. Сумата е с повече от 25% по-висока от прогнозата на Министерството на отбраната, публикувана през юли, предаде Ройтерс.
Оценката включва оперативните разходи по воденето на войната, както и средства за възстановяване на използваното въоръжение и техника. Само за замяна на изразходваните боеприпаси ще са необходими над 29 млрд. долара.
Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на военно оборудване и за т.нар. загуби на платформи. В тази категория попадат загубени самолети, включително значителен брой безпилотни летателни апарати.
Новата сметка преди изборите за Конгрес
Оповестяването на по-високата цена на конфликта идва дни преди изборите на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса на САЩ през следващите две години. Републиканската партия на президента Доналд Тръмп разполага с малко мнозинство и в двете камари.
Според Укринформ войната е повлияла върху световните цени на енергоносителите и е оказала натиск върху подкрепата за републиканските кандидати и рейтинга на одобрение на Тръмп. Публикуваната оценка на Пентагона поставя допълнителен акцент върху финансовата цена на конфликта в момент, когато администрацията защитава действията си преди вота.
Операцията започна през февруари
САЩ и Израел започнаха операцията „Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари. На 5 май държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати са приключили тази военна операция и са преминали към нов етап на действия в Близкия изток.
Паралелно с това президентът на САЩ обяви временно спиране на операцията по проекта „Свобода“, свързан с осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. Новата оценка на Пентагона показва, че финансовите последици от войната продължават да нарастват и след приключването на основната операция.
Източници: ukrinform.ua, reuters.com, cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5556
Коментиран от #17
18:52 28.10.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
Тия 47 милиарда $ са пари за семки и бонбонки.
18:53 28.10.2026
3 Българин
Коментиран от #7
18:53 28.10.2026
4 Иран е РАЗБОМБЕН
Нема мърдане.
18:54 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оръжие на Тръмп
До коментар #3 от "Българин":Бомби Путин
Кво приятелство, кво пет долара.
18:58 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нищо особено
19:02 28.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
в района на военните действия🤔🤔🤔
19:05 28.10.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
Некой може ли каже....
Коментиран от #13, #16
19:06 28.10.2026
12 Чичовото
19:07 28.10.2026
13 Атина Палада
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Войната в Украйна я плаща ЕС !
19:19 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "5556":Ами НЯМАТ❗
Имат дълг надхвърлящ 4×10¹³❗
4О ООО ООО ООО ООО $❗
До края на живота си не можеш само да преброиш до толкова❗
Коментиран от #18
19:49 28.10.2026
18 Я пъ тоа
До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":Външния дълг на САЩ е 10 трилиона $$$
Другото е вътрешен дълг, от единия джоб в другия
Ама ти откъде да знаеш...
Затова дават милиарди да бомбят аятоласите
19:52 28.10.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Я пъ тоа":Путин хем го бомбят като за последно
Хем скубе яко мужика руски с милиарди за войната.
19:54 28.10.2026