САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран, съобщи Пентагонът

Разходите на САЩ за войната с Иран са надхвърлили 47 млрд. долара, показва нова оценка на Пентагона. Сумата е с повече от 25% по-висока от прогнозата на Министерството на отбраната, публикувана през юли, предаде Ройтерс.

Оценката включва оперативните разходи по воденето на войната, както и средства за възстановяване на използваното въоръжение и техника. Само за замяна на изразходваните боеприпаси ще са необходими над 29 млрд. долара.

Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на военно оборудване и за т.нар. загуби на платформи. В тази категория попадат загубени самолети, включително значителен брой безпилотни летателни апарати.

Новата сметка преди изборите за Конгрес

Оповестяването на по-високата цена на конфликта идва дни преди изборите на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса на САЩ през следващите две години. Републиканската партия на президента Доналд Тръмп разполага с малко мнозинство и в двете камари.

Според Укринформ войната е повлияла върху световните цени на енергоносителите и е оказала натиск върху подкрепата за републиканските кандидати и рейтинга на одобрение на Тръмп. Публикуваната оценка на Пентагона поставя допълнителен акцент върху финансовата цена на конфликта в момент, когато администрацията защитава действията си преди вота.

Операцията започна през февруари

САЩ и Израел започнаха операцията „Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари. На 5 май държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати са приключили тази военна операция и са преминали към нов етап на действия в Близкия изток.

Паралелно с това президентът на САЩ обяви временно спиране на операцията по проекта „Свобода“, свързан с осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. Новата оценка на Пентагона показва, че финансовите последици от войната продължават да нарастват и след приключването на основната операция.

Източници: ukrinform.ua, reuters.com, cbsnews.com