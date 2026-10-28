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САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран, съобщи Пентагонът
  Тема: Иранската криза

САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран, съобщи Пентагонът

28 Октомври, 2026 18:51 545 19

  • сащ-
  • иран-
  • пентагон-
  • война-
  • марко рубио

Новата оценка на Пентагона е с повече от 25% над юлската. Над 29 млрд. долара ще са нужни само за замяна на използваните боеприпаси

САЩ са похарчили над 47 млрд. долара за войната с Иран, съобщи Пентагонът - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разходите на САЩ за войната с Иран са надхвърлили 47 млрд. долара, показва нова оценка на Пентагона. Сумата е с повече от 25% по-висока от прогнозата на Министерството на отбраната, публикувана през юли, предаде Ройтерс.

Оценката включва оперативните разходи по воденето на войната, както и средства за възстановяване на използваното въоръжение и техника. Само за замяна на изразходваните боеприпаси ще са необходими над 29 млрд. долара.

Още над 6 млрд. долара са предвидени за замяна на военно оборудване и за т.нар. загуби на платформи. В тази категория попадат загубени самолети, включително значителен брой безпилотни летателни апарати.

Новата сметка преди изборите за Конгрес

Оповестяването на по-високата цена на конфликта идва дни преди изборите на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса на САЩ през следващите две години. Републиканската партия на президента Доналд Тръмп разполага с малко мнозинство и в двете камари.

Според Укринформ войната е повлияла върху световните цени на енергоносителите и е оказала натиск върху подкрепата за републиканските кандидати и рейтинга на одобрение на Тръмп. Публикуваната оценка на Пентагона поставя допълнителен акцент върху финансовата цена на конфликта в момент, когато администрацията защитава действията си преди вота.

Операцията започна през февруари

САЩ и Израел започнаха операцията „Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари. На 5 май държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати са приключили тази военна операция и са преминали към нов етап на действия в Близкия изток.

Паралелно с това президентът на САЩ обяви временно спиране на операцията по проекта „Свобода“, свързан с осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. Новата оценка на Пентагона показва, че финансовите последици от войната продължават да нарастват и след приключването на основната операция.

Източници: ukrinform.ua, reuters.com, cbsnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    5 0 Отговор
    Имали, дали!

    Коментиран от #17

    18:52 28.10.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 4 Отговор
    При военен бюджет близо ТРИЛИОН,
    Тия 47 милиарда $ са пари за семки и бонбонки.

    18:53 28.10.2026

  • 3 Българин

    4 2 Отговор
    Тръмп може да изхарчил някакви пари, но чрез проятелството си с Путин, осигури евтина нафта на избирателите си. Цените в Тексас спаднаха до 1,5--,60 за галон. Познайте с какъв резултат ще спечелят сега решубликанците? Дали ще успеят да минат 80%???

    Коментиран от #7

    18:53 28.10.2026

  • 4 Иран е РАЗБОМБЕН

    2 7 Отговор
    А тапата на САЩ в залива остава
    Нема мърдане.

    18:54 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оръжие на Тръмп

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Бомби Путин
    Кво приятелство, кво пет долара.

    18:58 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нищо особено

    2 4 Отговор
    Джобни пари. Ще напечатят още толкова и няма и да разберат, какво са направили...

    19:02 28.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    В тези сметки май въобще не включват РАЗРУШЕНИТЕ БАЗИ на ШАШт
    в района на военните действия🤔🤔🤔

    19:05 28.10.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор
    Колко милиарда даде Путин за войната в Украйна
    Некой може ли каже....

    Коментиран от #13, #16

    19:06 28.10.2026

  • 12 Чичовото

    7 2 Отговор
    Ние нали сме в НАТО? Пети кораб на дъното и от НАТО само пушилка. Нали самолет щеше да облита за дронове? Къде е? Що не ги прихвана? Ама милиардите за ненужните самолети си ги взеха. И още за какво ли не! Толкова прости политици не се раждат във всяко поколение. Ние изтеглихме късата клечка.

    19:07 28.10.2026

  • 13 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Войната в Украйна я плаща ЕС !

    19:19 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "5556":

    Ами НЯМАТ❗
    Имат дълг надхвърлящ 4×10¹³❗
    4О ООО ООО ООО ООО $❗
    До края на живота си не можеш само да преброиш до толкова❗

    Коментиран от #18

    19:49 28.10.2026

  • 18 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":

    Външния дълг на САЩ е 10 трилиона $$$
    Другото е вътрешен дълг, от единия джоб в другия
    Ама ти откъде да знаеш...
    Затова дават милиарди да бомбят аятоласите

    19:52 28.10.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    Путин хем го бомбят като за последно
    Хем скубе яко мужика руски с милиарди за войната.

    19:54 28.10.2026

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