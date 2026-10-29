72 дрона са свалени при атака срещу Москва

Руската противовъздушна отбрана е свалила 72 дрона, насочвали се към Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин. Атаката е започнала вечерта на 28 октомври и е продължила през първите часове на 29 октомври.

Първоначално Собянин съобщи за 57 унищожени безпилотника за около час и половина. По-късно броят е увеличен до 72. „Сбити са десет безпилотника, летели към Москва. Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото, където са паднали отломки“, написа кметът в едно от последователните си съобщения.

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Данните за броя на свалените дронове се променяха в течение на нощта. Интерфакс първоначално съобщи за 10 унищожени апарата, а в по-късна информация посочи 25. Москва 24 цитира последващо съобщение на Собянин за общо 72 свалени дрона.

Ограничения на полетите

Росавиация въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. Мерките бяха предприети заради опасността от безпилотници. Два полета от Турция към Москва са били върнати заради ограниченията на Внуково, съобщи ТАСС, цитирана от „Киев Индипендънт“.

Ограниченията доведоха до закъснения и промени в разписанието на полетите. По-късно мерките на отделни летища са били въвеждани повторно, съобщи Москва 24, позовавайки се на Росавиация.

Няма данни за жертви

Към момента на последните съобщения няма данни за загинали, ранени или потвърдени сериозни щети в Москва и Московска област. Специалисти от аварийните служби са работили на местата, където са паднали отломки от унищожени дронове. Конкретни цели на атаката не са посочени.

Атаката е поредната през октомври, която нарушава въздушния трафик около руската столица. Предишни нападения доведоха до временно спиране или ограничаване на работата на московските летища.

Източници: kyivindependent.com, interfax.ru, m24.ru