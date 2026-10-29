Пожар и радиологично изпускане в ядрен комплекс в САЩ

Пожар в стая на Националната лаборатория „Савана Ривър“ в Южна Каролина предизвика извънредна реакция в комплекса „Савана Ривър Сайт“ на Министерството на енергетиката на САЩ. Сигналът е подаден в 17:39 часа местно време, а пожарът по-късно е бил потушен.

Местната телевизия WRDW съобщи, че при инцидента е регистрирано „нефилтрирано радиологично изпускане на земно ниво“. Специфичната терминология отписва възникването на сериозна аварийна ситуация в ядрен обект, при която радиоактивни вещества се изхвърлят директно в околната среда, без да преминат през защитни филтри и от най-ниската възможна точка.

Не са посочени видът и количеството на освободения радиоактивен материал. В съобщение на „Савана Ривър Сайт“ се казва: „Няма данни за замърсяване извън засегнатото съоръжение.“

Заради инцидента е обявена авария в района на обекта. Служители в засегнатите зони са били укрити на място като предпазна мярка, а входовете към комплекса са затворени за пристигащ трафик. Временно са ограничени и железопътният, речният и въздушният транспорт в района. Ограниченията са въведени, докато екипите са работили по овладяването на ситуацията.

Асошиейтед прес потвърди, че пожарът е станал в Националната лаборатория „Савана Ривър“, която се намира в северозападната част на комплекса. По данни на агенцията няма съобщения за замърсяване извън засегнатата сграда.

В 21:18 часа местно време на 28 октомври аварийната организация на комплекса е съобщила, че няма активни оперативни извънредни ситуации и че движението през всички бариери е възстановено. Работниците от следващата смяна са получили указание да се явят на работа по обичайния ред.

Снимка: Фейсбук

„Савана Ривър Сайт“ заема около 310 квадратни мили в окръзите Айкън, Барнуел и Алъндейл. Обектът е създаден през 50-те години на XX век за производство на плутоний-239 и тритий за американската ядрена програма. Днес там се извършват дейности по управление на ядрени материали и отпадъци, почистване на замърсени терени и научни изследвания.

Към момента няма публикувани данни за пострадали, за причината за пожара или за измерени нива на радиация в засегнатото помещение. Не е съобщено и какъв материал е бил свързан с регистрираното радиологично изпускане.

Снимка: YouTube

Източници: wrdw.com, live5news.com, apnews.com