Поне четирима убити при стрелба в бар в Южна Каролина, ранените са над 20

13 Октомври, 2025 06:21, обновена 13 Октомври, 2025 05:25 585 5

"Уили'с бар енд грил" на остров Сейнт Хелена е бил пълен с хора

Поне четирима убити при стрелба в бар в Южна Каролина, ранените са над 20 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали и поне 20 са ранени при стрелба в препълнен бар на идиличен остров в Южна Каролина, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на властите.

"Уили'с бар енд грил" на остров Сейнт Хелена е бил пълен с хора. При пристигането си заместник-шерифите намерили множество хора с огнестрелни рани.

Около 5000 или повече души от общността гула, живеещи на острова, могат да проследят произхода си до западноафрикански роби, които някога са работили в оризища в района, преди да бъдат освободени по време на Гражданската война.

Собственикът на бара Уили Турал е бил вътре в заведението, което е било препълнено с участници в събитие за бивши ученици от местна гимназия, когато е чул "сериите" от изстрели отвън. "Крясъци, паника и страх", описва той сцената.

Шерифската служба на окръг Бофорт заяви в изявление в "Екс", че много хора са потърсили убежище от стрелбата в близките магазини.

"Това е трагичен и труден инцидент за всички", се казва в изявлението. "Молим за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме инцидента. Нашите мисли са с всички жертви и техните близки."

Четирима от ранените са в критично състояние в болниците. Идентичността на жертвите не се оповестява.

Турал каза, че в бара се провеждало събитие за възпитаници на гимназия "Батери крийк" в Бофорт, на около 16 километра северозападно от острова. Според него хората са се забавлявали, когато се чули изстрелите.

Американската конгресменка Нанси Мейс публикува в "Екс", че е "НАПЪЛНО СЪКРУШЕНА, след като научила за опустошителната стрелба".

Заведението се рекламира като сервиращо автентична кухня, вдъхновена от културата на гула.

По-малките анклави на гула, наричани в някои райони „гичи“, са разпръснати по югоизточното крайбрежие на САЩ от Северна Каролина до Флорида. Учените казват, че отделянето от континента е накарало гула да запазят голяма част от африканското си наследство, включително уникален диалект и умения като риболов с хвърляне на мрежа и плетене на кошници, отбелязва АП.


САЩ
