Има ранен при пожара в ядрената лаборатория в Южна Каролина

Един служител е получил леки наранявания при пожара в Savannah River National Laboratory в Южна Каролина, съобщи говорител на Министерството на енергетиката на САЩ. Пострадалият е бил откаран в болница.

Пожарът е избухнал в комплекса Savannah River Site край Айкен, близо до границата с Джорджия. По данни на ръководството на обекта сигналът е подаден на 28 октомври в 17:39 часа местно време. Огънят е бил потушен, но заради инцидента е било обявено извънредно положение на ниво „Site Area Emergency“.

„Няма съобщени замърсявания извън засегнатото съоръжение“, заявиха от Savannah River Site. Радиологичните проверки не са отчели измерими нива на замърсяване извън обекта.

Ограничения за трафика и укриване на служители

Като предпазна мярка входовете на комплекса са били затворени за пристигащия трафик. Временно са били ограничени движението по земя и железопътният транспорт, както и речният и въздушният трафик в района.

Федералната авиационна администрация е наложила временно ограничение на полетите в радиус от 15 морски мили около комплекса и до височина от 10 000 фута. Мярката е била свързана с посочен от американските власти ядрен инцидент.

Служителите в зоните, засегнати от пожара, които не са участвали в аварийните действия или в спирането на съоръженията, са били укрити на място. Местните власти са били уведомени, а на жителите е било препоръчано да следят радио- и телевизионните съобщения за евентуални указания.

Извънредното положение е прекратено

Извънредното положение е прекратено в 21:45 часа местно време. След това са отменени предпазните мерки, бариерите на входовете са били отворени и движението е възстановено. Работниците от следващата смяна е трябвало да се явят на работа по график.

Причината за пожара, мащабът на щетите и точният характер на инцидента не са обявени. Местната телевизия WRDW/WAGT съобщи, че пожарът е бил в едно помещение на лабораторията и че е имало „нефилтрирано радиологично изпускане на нивото на земята“. Тази информация не е придружена от данни за количество на освободения материал, а официалните съобщения подчертават, че извън засегнатото съоръжение не е установено замърсяване.

Комплекс с наследство от Студената война

Savannah River Site е комплекс на Министерството на енергетиката на САЩ, разположен на площ от около 310 квадратни мили в окръзите Айкен, Барнуел и Алъндейл. Построен е през 50-те години на XX век за производството на плутоний и тритий, използвани в американската ядрена програма.

Днес обектът е насочен към управлението на ядрени материали, почистването на радиоактивни отпадъци и научноизследователска дейност. Разследването на причините за пожара продължава.

Източници: investing.com, southcarolinapublicradio.org, live5news.com