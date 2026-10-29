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Украйна включи Тамара Глоба в сайта с врагове „Миротворец“ заради лоша прогноза за Зеленски
  Тема: Украйна

Украйна включи Тамара Глоба в сайта с врагове „Миротворец“ заради лоша прогноза за Зеленски

29 Октомври, 2026 06:42, обновена 29 Октомври, 2026 06:47 2 066 20

  • тамара глоба-
  • миротворец-
  • володимир зеленски-
  • украйна

В профила ѝ са отправени обвинения в подкрепа на Русия и посегателство срещу суверенитета на Украйна

Украйна включи Тамара Глоба в сайта с врагове „Миротворец“ заради лоша прогноза за Зеленски - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руската астроложка и телевизионна водеща Тамара Глоба е добавена в базата данни на украинския сайт „Миротворец“, съобщават руски медии. Профилът ѝ е публикуван след нейни изказвания за политическото бъдеще на украинския президент Володимир Зеленски.

Като причина за включването са посочени прогнози, според които западните партньори на Зеленски могат да му потърсят сметка за водената политика. В публикациите се припомня и нейно изказване от юни 2023 г., че украинският президент може да бъде отстранен от власт.

В профила на Глоба са отправени обвинения в „подкрепа на властите на РФ“ и „посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, посочва телевизия „Звезда“. Тези определения са позиция на авторите на базата, а не съдебно установени факти.

Според публикацията на „Звезда“ Глоба е предположила, че западните съюзници на Зеленски могат да отправят към него претенции заради политика, която тя определя като разрушителна. Впоследствие тези думи са представени като основание за включването ѝ в списъка.

Публичен списък с лица

„Миротворец“ е украински интернет ресурс, който от 2014 г. публикува данни за хора, смятани от неговите създатели за свързани с действия срещу интересите на Украйна. В базата са включвани политици, журналисти, общественици, представители на културата и граждани на различни държави.

Сайтът е критикуван за публикуването на лични данни, а включването в базата само по себе си не представлява присъда или официално решение на украинска държавна институция.

Източници: news.mail.ru, ura.news, news.rambler.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    50 1 Отговор
    Няма нужда да си врачка за да знаеш че Зеленски ще свърши зле.

    Коментиран от #4

    06:53 29.10.2026

  • 2 Хмм

    12 3 Отговор
    аз влязох в сайта ѝ, безплатни предсказания от които не запомних нищо, само че съм в неописуема нищета и след 5-ти октомври ме очаква богатство ако получа някакъв амулет, трябваше да натисна една от три врати, в едната получаването е безплатно, взех че улучих тази врата, поискаха ми адрес и телефон за да ми го изпратят, но аз амулети не нося, така че се отказах от богатството, все пак без амулет мисля да пусна тото, може да забогатея пък

    Коментиран от #6

    06:55 29.10.2026

  • 3 Мдаа...

    40 1 Отговор
    Всъщност, единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    06:57 29.10.2026

  • 4 факти

    1 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АБе те и Левски, и Ботев са свършили зле.

    Коментиран от #20

    06:57 29.10.2026

  • 5 Сандо

    32 2 Отговор
    Хората,включени в този сайт,не само са посочени като врагове на укронацизма,но и са предложени за унищожение.Ето,това е истинската опасност,а не просто данните.

    Коментиран от #12

    06:58 29.10.2026

  • 6 Укропат

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Той и шефчето влязъл в сайта за безплатни предсказания ама не уцелил вратата за безплатен амулет и понеже трябвало да заплати а той пари не дава ,само взима и я дал на Миротровец.

    06:59 29.10.2026

  • 7 Варна

    23 0 Отговор
    Не е необходимо да си феномен като Татяна Глоба ,за да предвидиш лошия край на Земенски.

    07:07 29.10.2026

  • 8 Хи хи

    2 9 Отговор
    Майко мила , тази Глоба преди години предсказа , че 2014 г в Черно море ще има цунами и морето ще стигне до Шумен . Запомних го тогава защото се сетих за песента на Тодор Колев за Шумен пристанище на Варна .Абсолютни глупости пише тази жена.

    07:09 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Очевидно, че в Украйна

    19 1 Отговор
    А и в Европа се изгражда култ към личността на Зеленски. Той винаги е прав и всичко трябва да става както той каже. Който говори лоши неща за него автоматично става враг на народа. И у нас има много последователи на този култ. Соцът трудно се забравя.

    07:13 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тихо

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Мълчи си, че току виж си се появил на сайта

    07:14 29.10.2026

  • 13 Зеленски

    19 0 Отговор
    Не може целия свят да включи в миротворец. Истина за лъжата и лицемерието на запада лъснаха изцяло. Сега тези който му ръкопляскаха на погребението на папата не искат за го погледнат. Ха ха ха........

    07:21 29.10.2026

  • 14 ?????

    11 0 Отговор
    Ха ха.
    Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.
    Ермак беше поръчвал на някаква вещица някакви магии на гробищата.
    Астрология, магия, гадаене - тия в Киев адекватни ли са?

    07:33 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХоХо

    0 0 Отговор
    Той и нашия Маг не му предсказа добро бъдеще.

    07:44 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Партньорите на Зеленски

    0 0 Отговор
    Напротив! Върши всичко както му нареждаме! Нямаме оплаквания.
    Но верно, - след края на войната не гарантираме, че ще си ги харчи! Много неща знае, а и банковите ни сметки дори!

    08:03 29.10.2026

  • 19 Да бяха ѝ наложили глоба

    0 0 Отговор
    Какви са тия сайтове с врагове?!?

    08:09 29.10.2026

  • 20 Виж колко минуса ти сложиха русофилите

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "факти":

    А примерът с края на Левски и Ботев е на място. Затова пък Иванчо Хаджипенчович оцелява и преуспява след Освобождението също както при турците.

    08:13 29.10.2026

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