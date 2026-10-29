Руската астроложка и телевизионна водеща Тамара Глоба е добавена в базата данни на украинския сайт „Миротворец“, съобщават руски медии. Профилът ѝ е публикуван след нейни изказвания за политическото бъдеще на украинския президент Володимир Зеленски.

Като причина за включването са посочени прогнози, според които западните партньори на Зеленски могат да му потърсят сметка за водената политика. В публикациите се припомня и нейно изказване от юни 2023 г., че украинският президент може да бъде отстранен от власт.

В профила на Глоба са отправени обвинения в „подкрепа на властите на РФ“ и „посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, посочва телевизия „Звезда“. Тези определения са позиция на авторите на базата, а не съдебно установени факти.

Според публикацията на „Звезда“ Глоба е предположила, че западните съюзници на Зеленски могат да отправят към него претенции заради политика, която тя определя като разрушителна. Впоследствие тези думи са представени като основание за включването ѝ в списъка.

Публичен списък с лица

„Миротворец“ е украински интернет ресурс, който от 2014 г. публикува данни за хора, смятани от неговите създатели за свързани с действия срещу интересите на Украйна. В базата са включвани политици, журналисти, общественици, представители на културата и граждани на различни държави.

Сайтът е критикуван за публикуването на лични данни, а включването в базата само по себе си не представлява присъда или официално решение на украинска държавна институция.

Източници: news.mail.ru, ura.news, news.rambler.ru