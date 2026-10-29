Украйна включи Тамара Глоба в сайта с врагове „Миротворец“ заради лоша прогноза за Зеленски

Руската астроложка и телевизионна водеща Тамара Глоба е добавена в базата данни на украинския сайт „Миротворец“, съобщават руски медии. Профилът ѝ е публикуван след нейни изказвания за политическото бъдеще на украинския президент Володимир Зеленски.
Като причина за включването са посочени прогнози, според които западните партньори на Зеленски могат да му потърсят сметка за водената политика. В публикациите се припомня и нейно изказване от юни 2023 г., че украинският президент може да бъде отстранен от власт.
В профила на Глоба са отправени обвинения в „подкрепа на властите на РФ“ и „посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, посочва телевизия „Звезда“. Тези определения са позиция на авторите на базата, а не съдебно установени факти.
Според публикацията на „Звезда“ Глоба е предположила, че западните съюзници на Зеленски могат да отправят към него претенции заради политика, която тя определя като разрушителна. Впоследствие тези думи са представени като основание за включването ѝ в списъка.
Публичен списък с лица
„Миротворец“ е украински интернет ресурс, който от 2014 г. публикува данни за хора, смятани от неговите създатели за свързани с действия срещу интересите на Украйна. В базата са включвани политици, журналисти, общественици, представители на културата и граждани на различни държави.
Сайтът е критикуван за публикуването на лични данни, а включването в базата само по себе си не представлява присъда или официално решение на украинска държавна институция.
Източници: news.mail.ru, ura.news, news.rambler.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
06:53 29.10.2026
2 Хмм
Коментиран от #6
06:55 29.10.2026
3 Мдаа...
06:57 29.10.2026
4 факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АБе те и Левски, и Ботев са свършили зле.
Коментиран от #20
06:57 29.10.2026
5 Сандо
Коментиран от #12
06:58 29.10.2026
6 Укропат
До коментар #2 от "Хмм":Той и шефчето влязъл в сайта за безплатни предсказания ама не уцелил вратата за безплатен амулет и понеже трябвало да заплати а той пари не дава ,само взима и я дал на Миротровец.
06:59 29.10.2026
7 Варна
07:07 29.10.2026
8 Хи хи
07:09 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Очевидно, че в Украйна
07:13 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тихо
До коментар #5 от "Сандо":Мълчи си, че току виж си се появил на сайта
07:14 29.10.2026
13 Зеленски
07:21 29.10.2026
14 ?????
Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.
Ермак беше поръчвал на някаква вещица някакви магии на гробищата.
Астрология, магия, гадаене - тия в Киев адекватни ли са?
07:33 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ХоХо
07:44 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Партньорите на Зеленски
Но верно, - след края на войната не гарантираме, че ще си ги харчи! Много неща знае, а и банковите ни сметки дори!
08:03 29.10.2026
19 Да бяха ѝ наложили глоба
08:09 29.10.2026
20 Виж колко минуса ти сложиха русофилите
До коментар #4 от "факти":А примерът с края на Левски и Ботев е на място. Затова пък Иванчо Хаджипенчович оцелява и преуспява след Освобождението също както при турците.
08:13 29.10.2026