Тридневен траур в Испания след катастрофата с най-малко 68 жертви

Испания започна тридневен национален траур след тежка влакова катастрофа в провинция Толедо, при която загинаха най-малко 68 души, а десетки бяха ранени. Високоскоростен влак на държавната железопътна компания Renfe се е врязал в спрял влак на частния оператор Iryo на ключовата линия между Мадрид и Севиля.

Катастрофата е станала на около 140 километра южно от Мадрид. Влакът на Renfe е пътувал към Севиля и е превозвал 397 пътници. В спрелия влак на Iryo са се намирали 147 души. Силата на удара е изхвърлила няколко вагона по насипа край линията, а спасителните екипи са работили през нощта сред тежко повредените композиции.

Компютърна повреда и човешка грешка

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте заяви, че влакът на Iryo е спрял заради компютърна повреда. По думите му след това контролен център в Мадрид е наредил движението да бъде възобновено без ограничения на скоростта.

Пуенте определи станалото като комбинация от „грешка“ и „необясними обстоятелства“. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени в разследване. Към момента не е съобщено за повдигнати обвинения.

Пътници описаха хаотични сцени след удара. 31-годишният Джосимар Медина разказа, че е спял във влака на Renfe, когато „се събудих и бях във въздуха“. Друг пътник, Пабло Мехия, заяви, че смяната на мястото му в последния момент вероятно е спасила живота му.

Близки търсят информация за изчезнали

Училище в близкото населено място Урда е превърнато в център за близки на пътниците. Там работят екипи на Червения кръст, а психолози оказват помощ на хора, които очакват информация за свои роднини.

Гражданската гвардия е създала служби в Мадрид, Толедо, Кордоба и Севиля, където близки могат да предоставят ДНК проби за идентифициране на загиналите и издирваните. Отворени са и пунктове за кръводаряване в област Кастилия-Ла Манча и в Мадрид.

Катастрофата е вторият смъртоносен сблъсък с високоскоростни влакове в Испания за тази година. Тя предизвика нови въпроси за безопасността на железопътната мрежа, която доскоро се смяташе за една от най-развитите в Европа.

Източници: bbc.com, rte.ie