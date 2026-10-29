„Азов“ удари над 100 руски влака в Донецка област

Военнослужещи от 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ заявиха, че са поразили над 100 руски влака в Донецка област. По данни на подразделението композициите са превозвали гориво и друго имущество за руската армия. Информацията е публикувана в Telegram заедно с видеозапис.
„Азов“ твърди, че ударите са засегнали логистични превози в интерес на Русия и са извадили от строя локомотиви, цистерни с гориво и друго имущество. В изявлението се посочва, че ключови железопътни гари по маршрутите за доставка на гориво към фронта не са защитени ефективно.„Нито мобилните огневи групи, нито средствата за радиоелектронна борба са в състояние да защитят логистичните маршрути на руската групировка“, заявиха от „Азов“.
Според подразделението операцията е била подпомогната от 440 устройства Starlink Mini, предадени с подкрепата на фонда „Върни се жив“. Средствата за оборудването са осигурени чрез дарения от украински граждани.
Удари по руска логистика
Съобщението на „Азов“ поставя акцент върху железопътните превози като част от снабдяването на руските сили с гориво и имущество в Донецка област. От подразделението не посочват конкретните гари, датите на отделните удари или размера на щетите по всяка от композициите.
Украинската агенция „Укринформ“ припомня, че украинските сили са поразили складове за боеприпаси на руската армия в Луганска и Донецка област на 26 октомври и през нощта срещу 27 октомври.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отговорът
Коментиран от #7, #14, #19, #20, #23, #25
07:37 29.10.2026
3 Олеле
Е как тХака пропуснаха единствения влак, който явно е останал в Русия...?!
07:38 29.10.2026
4 оня с коня
07:38 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Маринов
С тия от Азов, след края на войната, ще ги събират един по един. Има да отговарят още от палежа в Одеса. И в ЕС няма да ги искат - там ще са на специален отчет и наблюдения.
Коментиран от #41
07:40 29.10.2026
7 Хахахаха
До коментар #2 от "Отговорът":Защото до колкото знам фактите, руската армия е на украинска територия. Та явно терористите са от другата страна.
Коментиран от #29
07:41 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 История
Коментиран от #12
07:43 29.10.2026
10 Само питам
Или говорят за 100 вагона ?
Коментиран от #17, #30
07:44 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ахъм
До коментар #9 от "История":Никой не ви иска расията. Прибирайте се у дома и ще бъдете забравени. Никой не ви иска.
Коментиран от #35, #37
07:45 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 няма пр.
До коментар #2 от "Отговорът":Китайците ги произврждат като детски играчки...
Скоро влаковете ще получат подходяща защита, а релсите ще станат по ищумни сами ще се пазят от подкопаване..
07:47 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 "Азов" удари? Или
Все по-голяма е отчаяната каша?:)
07:48 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ами
07:50 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 нпо агент
07:50 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Я да видим
До коментар #2 от "Отговорът":Кой е терористът? Кой нахлу в чужда държава, за да убива, руши и опитва да наложи своята воля? Че дори няма смелостта да го нарече война, а било сво.
Коментиран от #27, #28, #45
07:51 29.10.2026
24 Палячо
07:51 29.10.2026
25 Българин
До коментар #2 от "Отговорът":Хората бранят родинта си от нацистките захватчици! Точно както дядовците им са гонели фашагите преди 80 години!
07:51 29.10.2026
26 Соломон
07:51 29.10.2026
27 Как кой?
До коментар #23 от "Я да видим":Украйна разбира се!
07:52 29.10.2026
28 Соломон
До коментар #23 от "Я да видим":Последно има наглоста да каже те неса нападали никого а са били нападнати
07:52 29.10.2026
29 Само питам
До коментар #7 от "Хахахаха":Коя е украинската територия бе брат ?
Кога точно украинците са воювали за тая територия ?
1920 година има 4 украински държави !!
Руснаците ги обединяват в една държава ! Руснаците са воювали за тия земи !
Украинска народна република .Територия управлявана от Симон Петлюра . Държали са Киев заедно с Поляците !
Западноукраинска народна република . В състава на Австро -Унгария . Окупирана в един момент от Полша .
Украинска социалистическа съветска република. Със столица Харков .
Южноукраинска анархистка територия (Волна територия / Махновщина)
• Бездържавно анархистко общество и военна квазидържава.
Коментиран от #47
07:53 29.10.2026
30 ами
До коментар #10 от "Само питам":за 5 години се пада по два влака на месец.....а може би са удряли един влак по няколко пъти....България колко влака в движение има
07:54 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Исторически парк
07:55 29.10.2026
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35 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Ахъм":Не иска ама всички там се натискат 😉😏
07:56 29.10.2026
36 Хайо
07:56 29.10.2026
37 катран
До коментар #12 от "Ахъм":и сащ никой не иска, ама те не се отиват, стоят навсякъде..примерно бяха 20 години в Афганистан, никой не ги канил, после го разбрали по много труден начин и така навсякъде..докато не ги наритат..Хусите никакви им бият шута..а за Иран да не говорим. САЩ сами създават терористи и после много "успешно" се борят с тях или стават съюзници, например сегашния сирийски президент-главорез от ИДИЛ..за него америка даваше награда 10млн. долара..а днеска го приемат с почести в Белия дом. Катарзис преживяват в САЩ.Да не сте забравили кой създал Бин Бляден...и как той благодари после на своите инвеститори..
Коментиран от #49
07:57 29.10.2026
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39 3 дневният сигурно плаче
07:58 29.10.2026
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43 Сто липиново
08:00 29.10.2026
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48 Промяната
08:14 29.10.2026
49 Хи хи хи
До коментар #37 от "катран":И СССР никой не го беше канил в Афганистан. Преди да се намесят руснаците там, Афганистан беше модерна държава с университети и кина.
Руснаците взеха да правят комунизъм в Афганистан и го разсипаха, както съсипаха и нас.
Можеше да сме като една Финландия или Австрия, дори Швейцария, а сме Афганистан на Балканите.
08:14 29.10.2026