Военнослужещи от 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ заявиха, че са поразили над 100 руски влака в Донецка област. По данни на подразделението композициите са превозвали гориво и друго имущество за руската армия. Информацията е публикувана в Telegram заедно с видеозапис.

„Азов“ твърди, че ударите са засегнали логистични превози в интерес на Русия и са извадили от строя локомотиви, цистерни с гориво и друго имущество. В изявлението се посочва, че ключови железопътни гари по маршрутите за доставка на гориво към фронта не са защитени ефективно.

„Нито мобилните огневи групи, нито средствата за радиоелектронна борба са в състояние да защитят логистичните маршрути на руската групировка“, заявиха от „Азов“.

Според подразделението операцията е била подпомогната от 440 устройства Starlink Mini, предадени с подкрепата на фонда „Върни се жив“. Средствата за оборудването са осигурени чрез дарения от украински граждани.

Удари по руска логистика

Съобщението на „Азов“ поставя акцент върху железопътните превози като част от снабдяването на руските сили с гориво и имущество в Донецка област. От подразделението не посочват конкретните гари, датите на отделните удари или размера на щетите по всяка от композициите.

Украинската агенция „Укринформ“ припомня, че украинските сили са поразили складове за боеприпаси на руската армия в Луганска и Донецка област на 26 октомври и през нощта срещу 27 октомври.

Източници: ukrinform.ua