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„Азов“ удари над 100 руски влака в Донецка област
  Тема: Украйна

„Азов“ удари над 100 руски влака в Донецка област

29 Октомври, 2026 07:34 1 662 49

  • азов-
  • донецка област-
  • руска логистика-
  • железопътен транспорт

Според украинското подразделение са извадени от строя локомотиви, цистерни с гориво и друго имущество за руската армия

„Азов“ удари над 100 руски влака в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи от 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ заявиха, че са поразили над 100 руски влака в Донецка област. По данни на подразделението композициите са превозвали гориво и друго имущество за руската армия. Информацията е публикувана в Telegram заедно с видеозапис.

„Азов“ твърди, че ударите са засегнали логистични превози в интерес на Русия и са извадили от строя локомотиви, цистерни с гориво и друго имущество. В изявлението се посочва, че ключови железопътни гари по маршрутите за доставка на гориво към фронта не са защитени ефективно.

„Нито мобилните огневи групи, нито средствата за радиоелектронна борба са в състояние да защитят логистичните маршрути на руската групировка“, заявиха от „Азов“.

Според подразделението операцията е била подпомогната от 440 устройства Starlink Mini, предадени с подкрепата на фонда „Върни се жив“. Средствата за оборудването са осигурени чрез дарения от украински граждани.

Удари по руска логистика

Съобщението на „Азов“ поставя акцент върху железопътните превози като част от снабдяването на руските сили с гориво и имущество в Донецка област. От подразделението не посочват конкретните гари, датите на отделните удари или размера на щетите по всяка от композициите.

Украинската агенция „Укринформ“ припомня, че украинските сили са поразили складове за боеприпаси на руската армия в Луганска и Донецка област на 26 октомври и през нощта срещу 27 октомври.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отговорът

    55 18 Отговор
    Защо тероризма на фашагите от Азов не се осъжда от българските журналисти ? А се представя като добра новина, срам

    Коментиран от #7, #14, #19, #20, #23, #25

    07:37 29.10.2026

  • 3 Олеле

    30 8 Отговор
    Майко!!!
    Е как тХака пропуснаха единствения влак, който явно е останал в Русия...?!

    07:38 29.10.2026

  • 4 оня с коня

    45 8 Отговор
    Посмали малко ,то в Донетска област няма толкова влакове 😂😂😂.

    07:38 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Маринов

    39 10 Отговор
    Изтървали сте една нула в края на цифрата. Как може така?
    С тия от Азов, след края на войната, ще ги събират един по един. Има да отговарят още от палежа в Одеса. И в ЕС няма да ги искат - там ще са на специален отчет и наблюдения.

    Коментиран от #41

    07:40 29.10.2026

  • 7 Хахахаха

    11 23 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Защото до колкото знам фактите, руската армия е на украинска територия. Та явно терористите са от другата страна.

    Коментиран от #29

    07:41 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 История

    31 6 Отговор
    То Хитлер и Наполеон, Мамай, всички искаха часть от Русия. Само че о техните армии не остана нищо.

    Коментиран от #12

    07:43 29.10.2026

  • 10 Само питам

    27 4 Отговор
    Тия имат ли на идея колко е 100 влака ?!
    Или говорят за 100 вагона ?

    Коментиран от #17, #30

    07:44 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ахъм

    10 22 Отговор

    До коментар #9 от "История":

    Никой не ви иска расията. Прибирайте се у дома и ще бъдете забравени. Никой не ви иска.

    Коментиран от #35, #37

    07:45 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 няма пр.

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Китайците ги произврждат като детски играчки...
    Скоро влаковете ще получат подходяща защита, а релсите ще станат по ищумни сами ще се пазят от подкопаване..

    07:47 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 "Азов" удари? Или

    17 3 Отговор
    „Азов“ заявиха?

    Все по-голяма е отчаяната каша?:)

    07:48 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ами

    12 1 Отговор
    ха ха ха - като в приказката - седем с един удар.....става въпрос за мухи

    07:50 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нпо агент

    9 5 Отговор
    Зеленото нелегитимното иска и търгува укроинска територия, проси милостиво аудиенция с Путин, защото в момента укройна голяма работа и затова искат временно да сложат край на техните чутовни победи..чак и те не вярват че са вече под Москва..

    07:50 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я да видим

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Кой е терористът? Кой нахлу в чужда държава, за да убива, руши и опитва да наложи своята воля? Че дори няма смелостта да го нарече война, а било сво.

    Коментиран от #27, #28, #45

    07:51 29.10.2026

  • 24 Палячо

    10 1 Отговор
    Не бе, 1000 са, ако не и 10 000 🤣

    07:51 29.10.2026

  • 25 Българин

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорът":

    Хората бранят родинта си от нацистките захватчици! Точно както дядовците им са гонели фашагите преди 80 години!

    07:51 29.10.2026

  • 26 Соломон

    10 2 Отговор
    Явно Азов са ударили композициите от отвъдното ,защото мнозинството от тях са там .

    07:51 29.10.2026

  • 27 Как кой?

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Я да видим":

    Украйна разбира се!

    07:52 29.10.2026

  • 28 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Я да видим":

    Последно има наглоста да каже те неса нападали никого а са били нападнати

    07:52 29.10.2026

  • 29 Само питам

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Коя е украинската територия бе брат ?
    Кога точно украинците са воювали за тая територия ?

    1920 година има 4 украински държави !!
    Руснаците ги обединяват в една държава ! Руснаците са воювали за тия земи !

    Украинска народна република .Територия управлявана от Симон Петлюра . Държали са Киев заедно с Поляците !

    Западноукраинска народна република . В състава на Австро -Унгария . Окупирана в един момент от Полша .

    Украинска социалистическа съветска република. Със столица Харков .

    Южноукраинска анархистка територия (Волна територия / Махновщина)
    • Бездържавно анархистко общество и военна квазидържава.

    Коментиран от #47

    07:53 29.10.2026

  • 30 ами

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    за 5 години се пада по два влака на месец.....а може би са удряли един влак по няколко пъти....България колко влака в движение има

    07:54 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Исторически парк

    9 2 Отговор
    А украйна ни натиска да й пращаме локомотиви защото остана без такива 😏

    07:55 29.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    Не иска ама всички там се натискат 😉😏

    07:56 29.10.2026

  • 36 Хайо

    8 0 Отговор
    В цял Донеси има 21 локомотиви но Азов ударил 100.Браво .

    07:56 29.10.2026

  • 37 катран

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    и сащ никой не иска, ама те не се отиват, стоят навсякъде..примерно бяха 20 години в Афганистан, никой не ги канил, после го разбрали по много труден начин и така навсякъде..докато не ги наритат..Хусите никакви им бият шута..а за Иран да не говорим. САЩ сами създават терористи и после много "успешно" се борят с тях или стават съюзници, например сегашния сирийски президент-главорез от ИДИЛ..за него америка даваше награда 10млн. долара..а днеска го приемат с почести в Белия дом. Катарзис преживяват в САЩ.Да не сте забравили кой създал Бин Бляден...и как той благодари после на своите инвеститори..

    Коментиран от #49

    07:57 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 3 дневният сигурно плаче

    2 2 Отговор
    Или ще прати роби да носят на рамене товарите му

    07:58 29.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сто липиново

    2 0 Отговор
    Удари сто влака и 50 вагона даже.

    08:00 29.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Промяната

    0 0 Отговор
    Тези 100 влака за какъв период от време са ударени?

    08:14 29.10.2026

  • 49 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "катран":

    И СССР никой не го беше канил в Афганистан. Преди да се намесят руснаците там, Афганистан беше модерна държава с университети и кина.

    Руснаците взеха да правят комунизъм в Афганистан и го разсипаха, както съсипаха и нас.

    Можеше да сме като една Финландия или Австрия, дори Швейцария, а сме Афганистан на Балканите.

    08:14 29.10.2026

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