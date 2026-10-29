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Объркани, гневни и окървавени пътници: разкази от железопътния ад в Испания

Объркани, гневни и окървавени пътници: разкази от железопътния ад в Испания

29 Октомври, 2026 07:51 732 4

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Влак на Renfe се вряза в спрял влак на Iryo край Урда. Оцелели разказват за кръв, дим и пътници, изхвърлени във въздуха

Объркани, гневни и окървавени пътници: разкази от железопътния ад в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 68 души загинаха, след като високоскоростен влак на Renfe се вряза в спрял влак на Iryo край Урда, в провинция Толедо. Десетки пътници са ранени, а испанските власти разследват защо единият влак е получил разрешение да продължи по линия, на която вече е имало спрял състав.

Катастрофата е станала на линията между Мадрид и Севиля, на около 140 километра южно от столицата, между общините Мора и Оргас. Влакът на Renfe е превозвал 397 души, а пред него е пътувал състав на частния оператор Iryo със 147 пътници.

Разрешението за движение е дадено след проблем със сигнализацията

Проблем с автоматичната сигнализация, описан като компютърна повреда, е принудил шест влака да спрат около 08:30 часа. Влакът на Iryo е останал неподвижен на линията. Шест минути по-късно служител е разрешил на влака на Renfe да продължи, а около 17 минути след това е последвал ударът.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте определи случилото се като „необяснимо“. По думите му предстои да се изясни каква точно заповед е получил машинистът, с каква скорост е продължил влакът и защо не е спрял, след като системата е трябвало да покаже, че по линията има друг състав. На този участък обичайната скорост е около 200 км/ч.

При повреда в сигнализацията правилата изискват движение с т.нар. скорост на видимост. Тя е около 40 км/ч и позволява на машиниста да спре, ако пред него има препятствие. Именно това изискване и начинът, по който е предадено разрешението за движение, ще бъдат сред основните въпроси в разследването.

„Всички бяхме изхвърлени във въздуха“

Оцелелите описват силен удар, разрушени вагони и хора, които са били затиснати между седалките. Журналистът Роберто Гомес, пътувал във влака на Renfe, разказа пред радио „Онда серо“, че вагонът е бил „напълно унищожен“, а багажът е бил разхвърлян из останките. Той е получил леки наранявания и е помогнал на пътници с тежки удари в гърдите и ребрата.

Рафаел Барсело, който е бил в един от най-тежко пострадалите вагони, каза пред „Ройтерс“, че пътниците са били изхвърлени във въздуха. „Пътувах във вагон седем, който е най-разрушен и в който има най-много жертви. Преброих поне осем жертви“, разказа той.

Салвадор Ариса е видял как релса пробива покрива на вагон. По думите му част от пътниците са разбивали прозорците, за да излязат, докато други са останали блокирани между седалките. Себастиан Ереро, който е пътувал във влака на Iryo, описва „ужасен удар“, счупени носове и ръце и дим, изпълнил вагоните.

Местни жители са донесли вода и са помогнали за евакуацията към Урда. Испанските власти ще установяват причините за катастрофата и отговорността за разрешението, довело двата влака на една и съща линия. Трагедията е най-тежката железопътна катастрофа в Испания от 2013 г. насам и се случва само месеци след друга високоскоростна катастрофа край Адамус, при която загинаха 46 души.

Източници: bbc.com, apnews.com


Испания
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  • 3 Кина

    0 0 Отговор
    След няколко дни системата ще рухне..! Италия , Франция , Испания и Германия официално обявиха национален протест срещу олигархията и техните счетоводители правителствата...

    08:16 29.10.2026

  • 4 Дон Антонио Ел Патронос

    0 0 Отговор
    В ерата на технологии да стават такива тъпи катастрофи с толкова жертви си е направо 1875 година.
    Да им бяхте дали по един GSM щяха да си звъннат или по един Air Tag да си гледат кой къде е на телефоните.Жалко за хората!

    08:20 29.10.2026

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