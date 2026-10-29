Какво знаем досега за смъртоносната железопътна катастрофа в Испания

Най-малко 68 души загинаха при сблъсък на два високоскоростни влака в централната испанска провинция Толедо. Инцидентът е станал в 08:53 часа местно време между общините Мора и Оргас, близо до Урда, на железопътната линия от Мадрид към Севиля.

Влак на държавната компания Renfe се е врязал в задната част на спрял влак на частния оператор Iryo. При удара няколко вагона са излезли от релсите и са паднали по насип край линията. По двата влака са пътували над 540 души – 146 пътници и едно бебе във влака на Iryo и 397 души в състава на Renfe.

Около 80 души са получили медицинска помощ

Испанските власти съобщиха, че около 80 души са били лекувани заради травми. Петдесет от пострадалите са в тежко състояние, а 15 са в критично. Спасителни екипи, пожарникари, полиция и военни продължиха работа на мястото на катастрофата, докато железопътният трафик по линията беше спрян.

Болници в района са отменили планирани операции, за да приемат пострадали. Кръвен център в Мадрид отправи призив за спешни дарения, а испанската Гражданска гвардия откри пунктове в Мадрид, Толедо, Севиля и Кордоба за сигнали за изчезнали хора.

Повреда в системата и спорно разрешение за движение

Транспортният министър Оскар Пуенте заяви, че около 08:30 часа компютърен отказ е довел до спирането на шест влака, сред които и двата, участвали в катастрофата. След това диспечерският център е разрешил на влака на Renfe да продължи без ограничение на скоростта.

Аудиозаписи, получени от испански медии, показват разговор между диспечер и машиниста на Renfe. На машиниста е било указано да изключи и включи отново системата LZB, която следи скоростта на влаковете, и да продължи с нормална скорост. На въпроса „С нормална скорост?“, диспечерът отговорил: „Да.“

По думите на Пуенте решението за възстановяване на движението при невъзстановена система е взето при „необясними обстоятелства“. Записите сочат също, че диспечерският център е бил информиран, че влакът на Iryo остава спрял пред сигнал на входа към Урда.

Втора тежка катастрофа за годината

„Цяла Испания скърби. Животи са разбити, семейства са разкъсани“, заяви премиерът Педро Санчес при посещението си на мястото. Той обеща разследването да установи причините и добави: „Ако е имало небрежност, тя ще излезе наяве. Ако е имало пропуски в системата за сигурност, те ще бъдат отстранени с най-голяма решителност.“

Испания обяви тридневен официален траур. Това е втората тежка катастрофа с високоскоростни влакове в страната през 2026 г. През януари при друг сблъсък в Южна Испания загинаха 46 души.

Източници: bbc.com, apnews.com