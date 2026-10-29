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Какво знаем досега за смъртоносната железопътна катастрофа в Испания

Какво знаем досега за смъртоносната железопътна катастрофа в Испания

29 Октомври, 2026 10:28 782 12

  • влакова катастрофа-
  • испания-
  • високоскоростни влакове-
  • renfe-
  • iryo

Влак на Renfe се врязал в спрял състав на Iryo край Урда. Разследването се фокусира върху повреда в системата за сигурност и решение на диспечерския център

Какво знаем досега за смъртоносната железопътна катастрофа в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 68 души загинаха при сблъсък на два високоскоростни влака в централната испанска провинция Толедо. Инцидентът е станал в 08:53 часа местно време между общините Мора и Оргас, близо до Урда, на железопътната линия от Мадрид към Севиля.

Влак на държавната компания Renfe се е врязал в задната част на спрял влак на частния оператор Iryo. При удара няколко вагона са излезли от релсите и са паднали по насип край линията. По двата влака са пътували над 540 души – 146 пътници и едно бебе във влака на Iryo и 397 души в състава на Renfe.

Около 80 души са получили медицинска помощ

Испанските власти съобщиха, че около 80 души са били лекувани заради травми. Петдесет от пострадалите са в тежко състояние, а 15 са в критично. Спасителни екипи, пожарникари, полиция и военни продължиха работа на мястото на катастрофата, докато железопътният трафик по линията беше спрян.

Болници в района са отменили планирани операции, за да приемат пострадали. Кръвен център в Мадрид отправи призив за спешни дарения, а испанската Гражданска гвардия откри пунктове в Мадрид, Толедо, Севиля и Кордоба за сигнали за изчезнали хора.

Повреда в системата и спорно разрешение за движение

Транспортният министър Оскар Пуенте заяви, че около 08:30 часа компютърен отказ е довел до спирането на шест влака, сред които и двата, участвали в катастрофата. След това диспечерският център е разрешил на влака на Renfe да продължи без ограничение на скоростта.

Аудиозаписи, получени от испански медии, показват разговор между диспечер и машиниста на Renfe. На машиниста е било указано да изключи и включи отново системата LZB, която следи скоростта на влаковете, и да продължи с нормална скорост. На въпроса „С нормална скорост?“, диспечерът отговорил: „Да.“

По думите на Пуенте решението за възстановяване на движението при невъзстановена система е взето при „необясними обстоятелства“. Записите сочат също, че диспечерският център е бил информиран, че влакът на Iryo остава спрял пред сигнал на входа към Урда.

Втора тежка катастрофа за годината

„Цяла Испания скърби. Животи са разбити, семейства са разкъсани“, заяви премиерът Педро Санчес при посещението си на мястото. Той обеща разследването да установи причините и добави: „Ако е имало небрежност, тя ще излезе наяве. Ако е имало пропуски в системата за сигурност, те ще бъдат отстранени с най-голяма решителност.“

Испания обяви тридневен официален траур. Това е втората тежка катастрофа с високоскоростни влакове в страната през 2026 г. През януари при друг сблъсък в Южна Испания загинаха 46 души.

Източници: bbc.com, apnews.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    14 2 Отговор
    Путин нещо пак?
    Член 4??

    Коментиран от #3

    10:30 29.10.2026

  • 2 честен ционист

    14 2 Отговор
    Железниците трябва да са изцяло държавни. Ганчо, какво го чака с фирмичката оператор, не ми се мисли.

    10:33 29.10.2026

  • 3 za теби

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    напрау 5 чл. !

    10:33 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фалиралите западнали

    10 1 Отговор
    изтекоха в канала!!!

    10:41 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    5 4 Отговор
    Това още вчера го казваха по немски телевизии. Че поради сдаване на система всички влакове са спрени, но на един е казано да дава. Диспечерска некадърност и престъпление. Някакви диспечери ще отидат в затвора.

    10:48 29.10.2026

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    За добро или лошо в България скоростни влакове няма, иначе щеше да е страшно.

    11:23 29.10.2026

  • 11 Ламбо

    0 0 Отговор
    Коментирайте нашите проблеми,за нашата пътна катастрофа.Пътната мрежа става все по зле и изчезва в големи райони на страната.Всеки ден жертвите са от порядъка 2-5 човека.А в Испания ще се оправят.Ще вземат мерки,ще ремонтират,ще има и наказани и в затвора.Там законите работят.

    11:24 29.10.2026

  • 12 Отговорът

    0 0 Отговор
    При социалистите е така в цяла Европа е катастрофа направо Трагедия, Урсула и компания ще ни довършат...

    11:26 29.10.2026

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