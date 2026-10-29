Зеленски с остър призив към Запада след смъртоносния удар по жп гарата в Днепър

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ, Европейския съюз и страните от Г-7 да предприемат нови санкционни мерки срещу Русия след удар с дрон по железопътната гара в Днипро. При атаката са загинали 13 души, а броят на ранените е достигнал 13.
Зеленски съобщи, че руският дрон е поразил перон, на който са стояли крайградски влак и редовен пътнически влак. По думите му на мястото са били изпратени всички необходими аварийни служби. Украинският железопътен оператор уточни, че ударът е засегнал перона, на който се е намирала композиция по маршрута Днипро–Запорожие.„Необходими са решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа“, написа Зеленски.
В първото си съобщение президентът посочи, че са ранени 10 души. По-късно ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа съобщи за 13 пострадали. Сред тях има 11-годишно момче, а четирима души са в тежко състояние. Останалите ранени са оценени като в състояние със средна тежест и са настанени в болница.
Зеленски поиска по-строги санкции
Украинският президент свърза атаката с решението за облекчаване на санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор. Той попита колко още „терористични удари“ е извършила Русия след тези промени и заяви, че ограниченията срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат смекчавани, докато войната продължава.
Зеленски настоя Европейският съюз, САЩ и Г-7 да приемат нови и по-силни санкции. Той определи удара по гарата като част от руската ескалация и изрази съболезнования на близките на загиналите.
На мястото продължава работата на спасители, медици и други аварийни екипи. Данните за жертвите и пострадалите могат да се променят при приключването на действията на службите.
Източници: en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смър за зеленото куче
Коментиран от #6
14:04 29.10.2026
2 Правилно ви казах,
Коментиран от #33
14:04 29.10.2026
3 Пич
- Дайте пари немедлено!!!
Много пари!!!( строго, чак истерично )!
Коментиран от #9
14:04 29.10.2026
4 Ну, погоди
14:06 29.10.2026
5 Иван1
14:06 29.10.2026
6 Антирашист 4906
До коментар #1 от "смър за зеленото куче":Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #16, #27
14:07 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ми що тъй
14:08 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ама
14:10 29.10.2026
11 абе льольо
До коментар #9 от "Антирашист 4907":На Зеленката родината е в Ханаанските земи!
14:11 29.10.2026
12 Робот
14:11 29.10.2026
13 Абе,
14:11 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хихи
До коментар #6 от "Антирашист 4906":4906 богатира са те "обиждали" май... Затова все Русия ти е на сърце...
14:14 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хи хи
14:15 29.10.2026
19 българина
14:15 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Спасяването на давещите се
14:17 29.10.2026
22 Sh йорданов
14:23 29.10.2026
23 На баба ти мара Гащите
14:27 29.10.2026
24 язе
14:29 29.10.2026
25 az СВО Победа 81
Ако не се появят доказателства, че дронът е обстрелян и вследствие на това пада на перона, а не удря локомотива, то ситуацията много напомня на оня удар с ОТРК "Точка"-У по гарата в Краматорск през 2023г..
И тогава, и сега удар с много цивилни жертви се нанася в тежък за Киев момент и се използва с пропагандно политически цели ....
14:30 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тихо руско💩
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Никой не те пита
14:35 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сеещ
14:39 29.10.2026
32 Ама
14:39 29.10.2026
33 Картаген
До коментар #2 от "Правилно ви казах,":Много ясно.
До обед е в плен на вълшебния колумбийски прашец.
Когато удрят - печатат марки и играят Танца на радостта.
Когато им отвърнат - призовават за санкции.
?Що е то?
14:40 29.10.2026