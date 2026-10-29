Зеленски с остър призив към Запада след смъртоносния удар по жп гарата в Днепър

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ, Европейския съюз и страните от Г-7 да предприемат нови санкционни мерки срещу Русия след удар с дрон по железопътната гара в Днипро. При атаката са загинали 13 души, а броят на ранените е достигнал 13.

Зеленски съобщи, че руският дрон е поразил перон, на който са стояли крайградски влак и редовен пътнически влак. По думите му на мястото са били изпратени всички необходими аварийни служби. Украинският железопътен оператор уточни, че ударът е засегнал перона, на който се е намирала композиция по маршрута Днипро–Запорожие.

„Необходими са решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа“, написа Зеленски.

В първото си съобщение президентът посочи, че са ранени 10 души. По-късно ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа съобщи за 13 пострадали. Сред тях има 11-годишно момче, а четирима души са в тежко състояние. Останалите ранени са оценени като в състояние със средна тежест и са настанени в болница.

Зеленски поиска по-строги санкции

Украинският президент свърза атаката с решението за облекчаване на санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор. Той попита колко още „терористични удари“ е извършила Русия след тези промени и заяви, че ограниченията срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат смекчавани, докато войната продължава.

Зеленски настоя Европейският съюз, САЩ и Г-7 да приемат нови и по-силни санкции. Той определи удара по гарата като част от руската ескалация и изрази съболезнования на близките на загиналите.

На мястото продължава работата на спасители, медици и други аварийни екипи. Данните за жертвите и пострадалите могат да се променят при приключването на действията на службите.

Източници: en.interfax.com.ua