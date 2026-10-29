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Зеленски с остър призив към Запада след смъртоносния удар по жп гарата в Днепър
  Тема: Украйна

Зеленски с остър призив към Запада след смъртоносния удар по жп гарата в Днепър

29 Октомври, 2026 14:02 1 558 33

  • володимир зеленски-
  • днипро-
  • руски удар-
  • санкции срещу русия-
  • украйна

При атаката с дрон са загинали 13 души, а броят на ранените е достигнал 13. Украинският президент призова ЕС, САЩ и Г-7 да отговорят с по-строги мерки

Зеленски с остър призив към Запада след смъртоносния удар по жп гарата в Днепър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ, Европейския съюз и страните от Г-7 да предприемат нови санкционни мерки срещу Русия след удар с дрон по железопътната гара в Днипро. При атаката са загинали 13 души, а броят на ранените е достигнал 13.

Зеленски съобщи, че руският дрон е поразил перон, на който са стояли крайградски влак и редовен пътнически влак. По думите му на мястото са били изпратени всички необходими аварийни служби. Украинският железопътен оператор уточни, че ударът е засегнал перона, на който се е намирала композиция по маршрута Днипро–Запорожие.

„Необходими са решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа“, написа Зеленски.

В първото си съобщение президентът посочи, че са ранени 10 души. По-късно ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа съобщи за 13 пострадали. Сред тях има 11-годишно момче, а четирима души са в тежко състояние. Останалите ранени са оценени като в състояние със средна тежест и са настанени в болница.

Зеленски поиска по-строги санкции

Украинският президент свърза атаката с решението за облекчаване на санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор. Той попита колко още „терористични удари“ е извършила Русия след тези промени и заяви, че ограниченията срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат смекчавани, докато войната продължава.

Зеленски настоя Европейският съюз, САЩ и Г-7 да приемат нови и по-силни санкции. Той определи удара по гарата като част от руската ескалация и изрази съболезнования на близките на загиналите.

На мястото продължава работата на спасители, медици и други аварийни екипи. Данните за жертвите и пострадалите могат да се променят при приключването на действията на службите.

Източници: en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смър за зеленото куче

    61 6 Отговор
    и украинските терористи

    Коментиран от #6

    14:04 29.10.2026

  • 2 Правилно ви казах,

    52 6 Отговор
    че следобед този ще започне да циври.

    Коментиран от #33

    14:04 29.10.2026

  • 3 Пич

    48 5 Отговор
    Зелю:
    - Дайте пари немедлено!!!
    Много пари!!!( строго, чак истерично )!

    Коментиран от #9

    14:04 29.10.2026

  • 4 Ну, погоди

    52 3 Отговор
    А когато у ркитиатакуваха плажове и убиваха цивилни зелю що не призвоаваше за санкции

    14:06 29.10.2026

  • 5 Иван1

    43 2 Отговор
    Нали бяха ударили 100 влака в Донецко направление ,а сега реват кое е истината.

    14:06 29.10.2026

  • 6 Антирашист 4906

    6 42 Отговор

    До коментар #1 от "смър за зеленото куче":

    Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #16, #27

    14:07 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ми що тъй

    28 1 Отговор
    риве, нал сабахлем принуждаваше!? Туй лъгатъ я нямъти за нищу...

    14:08 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ама

    35 2 Отговор
    чакащите на перона, защо са били с пагони ?!

    14:10 29.10.2026

  • 11 абе льольо

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист 4907":

    На Зеленката родината е в Ханаанските земи!

    14:11 29.10.2026

  • 12 Робот

    11 1 Отговор
    Балистика кога ще има..?

    14:11 29.10.2026

  • 13 Абе,

    21 1 Отговор
    зеленият шмъркач не спира да проси , иска и изисква ...

    14:11 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хихи

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Антирашист 4906":

    4906 богатира са те "обиждали" май... Затова все Русия ти е на сърце...

    14:14 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи

    25 0 Отговор
    зеленото жуже се обръща към грешната страна !! Трябва да замине за Москва, и там да преговаря за МИР ! Това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ като президентче !Ако не може да договори мир, значи е некадърно и трябва да бъде сменено !!

    14:15 29.10.2026

  • 19 българина

    25 1 Отговор
    8 г руснаците ви призоваваха, без нато, без да убивтае руснаци и да забранявате руския. то пак ще стане същото, но сте вече наполовина по млако, обеднели и задлъжнели..... когато си прозззз си си проззз

    14:15 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Спасяването на давещите се

    18 21 Отговор
    Е дело на самите давещи се. Не може половината свят да робува на Украйна. То не са кредити, то не са оръжия, то не е разузнавателна информация. То не са инструктори. Ако ги нямаше, Украйна отдавна да е приключила.

    14:17 29.10.2026

  • 22 Sh йорданов

    9 19 Отговор
    Този, когато използва думи, като справедливост да си посипе главата с пепел

    14:23 29.10.2026

  • 23 На баба ти мара Гащите

    8 17 Отговор
    Смъркача смърка вече милиарди , ама за себе си и реве като бебе.....будалите от европа да изпращат повече !!!!

    14:27 29.10.2026

  • 24 язе

    7 16 Отговор
    най-големия терорист обвинява всички останали в тероризъм....наглост и безочие наркоманско.....

    14:29 29.10.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    6 9 Отговор
    Накратко:

    Ако не се появят доказателства, че дронът е обстрелян и вследствие на това пада на перона, а не удря локомотива, то ситуацията много напомня на оня удар с ОТРК "Точка"-У по гарата в Краматорск през 2023г..

    И тогава, и сега удар с много цивилни жертви се нанася в тежък за Киев момент и се използва с пропагандно политически цели ....

    14:30 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тихо руско💩

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Никой не те пита

    14:35 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сеещ

    3 0 Отговор
    ветрове, жъне бури......! 😠👹

    14:39 29.10.2026

  • 32 Ама

    4 0 Отговор
    А сутринта се хвалеше, че унищожил 100 руски влака!? Сутрин се хвали следобед реве зеленто джудже?

    14:39 29.10.2026

  • 33 Картаген

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно ви казах,":

    Много ясно.
    До обед е в плен на вълшебния колумбийски прашец.
    Когато удрят - печатат марки и играят Танца на радостта.
    Когато им отвърнат - призовават за санкции.
    ?Що е то?

    14:40 29.10.2026

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