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Ванс: Конфликтът с Иран няма да стане безкрайна война
  Тема: Иранската криза

Ванс: Конфликтът с Иран няма да стане безкрайна война

30 Октомври, 2026 03:43 538 3

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • брад купър-
  • военни удари

От своя страна шефът на CENTCOM е представил на президента варианти за удари срещу Иран

Ванс: Конфликтът с Иран няма да стане безкрайна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликтът между САЩ и Иран няма да се превърне в „безкрайна война“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му Вашингтон е въвлечен в сблъсък с Техеран „по един или друг начин“ от седем месеца, но президентът Доналд Тръмп няма да позволи военните действия да продължат без край.

„Обещавам ви, че Доналд Тръмп няма да позволи това да се превърне в безкрайна война“, каза Ванс в интервю за Fox News.

Изявлението му идва на фона на нови признаци, че американската администрация подготвя възможности за подновяване на мащабни операции срещу Иран. На 29 октомври командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър е представил на Тръмп варианти за удари по ирански цели, съобщи Уолстрийт джърнъл. Срещата се е състояла в Белия дом.

В разговора са участвали още министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн. Според информацията, цитирана от Ал-Монитор, не е станало ясно дали президентът е взел решение за възобновяване на военната кампания.

Рядък брифинг в Белия дом

Личното представяне на военни варианти от командващия CENTCOM пред президента е необичайно. Именно това обстоятелство се разглежда като знак, че в Белия дом обсъждат по-сериозно възможността за нов етап от военните действия.

Купър ръководи американските операции в Близкия изток. Той вече е информирал представители на Конгреса за възможни действия, но срещата с Тръмп в Овалния кабинет поставя въпроса за пряко президентско решение. Американски представители подчертават, че Пентагонът разработва различни варианти, но това само по себе си не означава, че е издадена заповед за удар.

Според Аксиос Вашингтон едновременно поддържа военната подготовка и търси дипломатически изход. Тръмп е получил информация за състоянието на морската блокада и за операциите около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.

Конфликтът продължава от февруари

Настоящият конфликт започна на 28 февруари 2026 г. с американски и израелски удари по цели в Иран. След първоначалните мащабни операции последваха ограничени удари, напрежение около корабоплаването и дипломатически опити за прекратяване на бойните действия.

В началото на септември Ванс отказа да постави срок за приключване на конфликта и заяви, че Вашингтон ще продължи да използва наличните си инструменти, докато Иран заплашва корабоплаването и американските интереси в региона. По-късно американската администрация заяви, че не планира нови удари преди междинните избори на 3 ноември.

Източници: foxnews.com, al-monitor.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Разбира се.

    1 0 Отговор
    Може да продължи най-много докато Тръмп е в Белият дом.

    03:50 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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