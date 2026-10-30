Изтекоха данни за 41 000 служители на Министерството на вътрешната сигурност в САЩ

Информация за над 40 000 служители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е публикувана онлайн, като някои медии посочват броя на засегнатите лица като 41 000. В базата фигурират имена, служебни телефонни номера, имейл адреси и длъжности. Сред служителите са представители на митническата и граничната защита и на имиграционната и митническата служба.

Данните са публикувани на 28 октомври от Distributed Denial of Secrets. Паралелно с това е създадена отделна търсачка, която позволява справка по отделни записи. Групата Department of Peace заяви, че е придобила информацията, но пълният обхват и автентичността на цялата база все още не са потвърдени.

DHS поиска данните да бъдат ограничени

Министерството на вътрешната сигурност е поискало от исландската хостинг компания FlokiNET да премахне или ограничи достъпа до публикуваната информация. В искането, изпратено чрез ZeroFox, се посочва, че базата „излага над 40 000 идентифицируеми лица на риск от тормоз, преследване и физическо насилие“, съобщи Ройтерс.

Представител на DHS заяви, че ведомството „е наясно с потенциален пробив и активно работи за бързото и ефективното овладяване на ситуацията“. „Приемаме сериозно всички заплахи за сигурността на нашите служители и офицери и ще работим, за да гарантираме, че те са подходящо защитени“, допълни той.

FlokiNET обаче е отказала да свали данните. Изпълнителният директор Колха Вебер е заявил пред Ройтерс, че в публикуваната база има служебни адреси и телефони, а не лични контакти. Затова компанията не е приела искането като достатъчно основание за премахване на съдържанието.

Броят на засегнатите все още се уточнява

Различните публикации използват близки, но не напълно еднакви числа - „над 40 000“ и 41 000 служители. Разликата вероятно произтича от начина, по който са преброени записите, но DHS не е публикувало окончателен брой на засегнатите лица.

Публикуваната информация е особено чувствителна заради длъжностите на част от служителите, работещи в имиграционните и граничните структури. Според медийни публикации в базата са включени и служители, чиито самоличности обичайно не се разгласяват публично.

Засега няма публично потвърждение, че изтеклите данни са били използвани за конкретни нападения или други престъпления. Следващите действия са свързани с установяване на произхода на информацията, проверка на записите и ограничаване на достъпа до тях.

Източници: reuters.com, theguardian.com, thedailybeast.com