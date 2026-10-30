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Нетаняху заговори за „откраднати“ избори: губи мнозинството в Кнесета
  Тема: Бъдещето на Газа

Нетаняху заговори за „откраднати“ избори: губи мнозинството в Кнесета

30 Октомври, 2026 07:29 468 4

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • парламентарни избори-
  • кнесет-
  • гади айзенкот

Блокът на израелския премиер спечели 53 от 120 места, а опозицията получи 48. Арабските партии с 19 мандата могат да се окажат решаващи за съставянето на правителство

Нетаняху заговори за „откраднати“ избори: губи мнозинството в Кнесета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бенямин Нетаняху и партията му „Ликуд“ обявиха парламентарните избори в Израел за „откраднати“, след като управляващият блок спечели 53 места в 120-местния Кнесет и остана без мнозинство. За контрол над парламента са необходими 61 мандата.

Опозиционният блок, воден от бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, получи 48 места. Останалите 19 мандата са за партии, ръководени от арабски политици. Така нито един от двата основни лагера не разполага самостоятелно с необходимото мнозинство.

Ликуд обвини чужди сили

В остра декларация „Ликуд“ заяви, че изборите са били откраднати с цел „да се улесни завземането на Кнесета от чужди сили, ислямизацията на Израел и свалянето на дясното правителство“. Партията насочи обвиненията си към Катар, който според нея е подкрепял опити за влияние върху вота.

Доха отхвърли твърденията и ги определи като „безсмислени и опасни“. Публични доказателства за намеса не са представени.

Председателят на Централната избирателна комисия на Израел, съдията от Върховния съд Ноам Солберг, съобщи, че до него са достигнали „сериозни подозрения“ за чуждо влияние, основани на секретни разузнавателни данни. Той подчерта, че те не засягат конкретна част от населението и няма да променят окончателните резултати.

„Това не влияе на окончателните резултати, които ще бъдат предадени на президента, и не се отнася до нито една конкретна част от населението“, заяви Ноам Солберг.

Айзенкот: Те правят това, защото загубиха

Гади Айзенкот обвини „Ликуд“, че се опитва да постави под съмнение легитимността на изборите. „Те правят това, защото загубиха“, заяви той.

Айзенкот иронично приветства факта, че Нетаняху вече осъжда предполагаемата намеса на Катар във вътрешните работи на Израел. Самият премиер отдавна е обект на обвинения, че бивши високопоставени служители от обкръжението му са получавали средства от Катар. Тези твърдения не са доказани с представени в материала съдебни решения.

Според политическите му опоненти обвиненията срещу арабските партии могат да затруднят опитите им да изградят коалиция с тях. По-рано Нетаняху заяви, че съюз между Айзенкот и арабски партии би представлявал държавна измяна.

Окончателните резултати трябва да бъдат представени на президента Ицхак Херцог на 4 ноември. Новият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември, докато политическите сили започват преговори за съставяне на правителство.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЙ НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    Ще лежи.

    Коментиран от #4

    07:34 30.10.2026

  • 2 АДОЛФ

    0 0 Отговор
    САПУН..

    07:36 30.10.2026

  • 3 Циник

    0 0 Отговор
    Хайде, хайде... как така магически се оказа с 5 повече депутатски места от Айзенкот като след всички екзит полове предричаха, че ще са равни. Да не говорим, че Айзенкот водеше в късния следобед. Биби се е учил от Бойко как се правят избори и не може да повярва, че далаверата не успя докрай.

    07:40 30.10.2026

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙ НЯКОЙ":

    Сталин беше милостив и не им даваше да лежат, а ги караше да се трудят за родината.

    07:40 30.10.2026