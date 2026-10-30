Нетаняху заговори за „откраднати“ избори: губи мнозинството в Кнесета

Бенямин Нетаняху и партията му „Ликуд“ обявиха парламентарните избори в Израел за „откраднати“, след като управляващият блок спечели 53 места в 120-местния Кнесет и остана без мнозинство. За контрол над парламента са необходими 61 мандата.

Опозиционният блок, воден от бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, получи 48 места. Останалите 19 мандата са за партии, ръководени от арабски политици. Така нито един от двата основни лагера не разполага самостоятелно с необходимото мнозинство.

Ликуд обвини чужди сили

В остра декларация „Ликуд“ заяви, че изборите са били откраднати с цел „да се улесни завземането на Кнесета от чужди сили, ислямизацията на Израел и свалянето на дясното правителство“. Партията насочи обвиненията си към Катар, който според нея е подкрепял опити за влияние върху вота.

Доха отхвърли твърденията и ги определи като „безсмислени и опасни“. Публични доказателства за намеса не са представени.

Председателят на Централната избирателна комисия на Израел, съдията от Върховния съд Ноам Солберг, съобщи, че до него са достигнали „сериозни подозрения“ за чуждо влияние, основани на секретни разузнавателни данни. Той подчерта, че те не засягат конкретна част от населението и няма да променят окончателните резултати.

Айзенкот: Те правят това, защото загубиха

„Това не влияе на окончателните резултати, които ще бъдат предадени на президента, и не се отнася до нито една конкретна част от населението“, заяви Ноам Солберг.

Гади Айзенкот обвини „Ликуд“, че се опитва да постави под съмнение легитимността на изборите. „Те правят това, защото загубиха“, заяви той.

Айзенкот иронично приветства факта, че Нетаняху вече осъжда предполагаемата намеса на Катар във вътрешните работи на Израел. Самият премиер отдавна е обект на обвинения, че бивши високопоставени служители от обкръжението му са получавали средства от Катар. Тези твърдения не са доказани с представени в материала съдебни решения.

Според политическите му опоненти обвиненията срещу арабските партии могат да затруднят опитите им да изградят коалиция с тях. По-рано Нетаняху заяви, че съюз между Айзенкот и арабски партии би представлявал държавна измяна.

Окончателните резултати трябва да бъдат представени на президента Ицхак Херцог на 4 ноември. Новият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември, докато политическите сили започват преговори за съставяне на правителство.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com