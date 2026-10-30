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Нова руска заплаха от Космоса: как „Рассвет“ може да промени ударите по Украйна
  Тема: Украйна

Нова руска заплаха от Космоса: как „Рассвет“ може да промени ударите по Украйна

30 Октомври, 2026 08:19 1 528 16

  • рассвет-
  • русия-
  • украйна-
  • сателитна система-
  • военни технологии

Военният анализатор Олександър Мусиенко предупреди, че мрежата може да подобри комуникацията, координацията и насочването на руски оръжия. Проектът обаче изостава от графика и има проблеми с качеството

Нова руска заплаха от Космоса: как „Рассвет“ може да промени ударите по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската нискоорбитална спътникова система „Рассвет“ може да увеличи способностите на руската армия за комуникация, координация на бойни действия и насочване на оръжия срещу цели в Украйна. Основната опасност е свързана с възможността мрежата да подпомага удари по цивилни обекти, заяви военнослужещият от Въоръжените сили на Украйна и военен анализатор Олександър Мусиенко в ефира на FREEДОМ.

„Най-голямата опасност е, че това може да засили способностите на Русия да нанася терористични удари по цивилни обекти на територията на Украйна“, каза Мусиенко.

По думите му системата е предназначена за връзка между подразделения, координация на действията на бойното поле и използване на средства за насочване. Това би могло да улесни обмена на данни между командни пунктове, войски и оръжейни комплекси.

Проектът изостава от графика

Мусиенко посочи, че програмата не се развива според първоначалния график. Освен забавянето, проблем остава и качеството на разработката.

„Програмата изостава от сроковете за реализация. Процесът беше ускорен значително, но именно качеството остава проблем“, заяви анализаторът.

По данни, цитирани от украинското издание, през 2026 г. са осъществени два серийни запуска на „Рассвет-3“, при които са изведени общо 32 спътника. Различни оценки поставят общия брой на апаратите в орбита между 30 и 40, докато руският план предвижда до края на годината групировката да достигне 156 спътника.

Украинското военно разузнаване е съобщило, че системата включва орбитална групировка, наземна инфраструктура за управление, шлюзови станции и терминали за стационарни и подвижни обекти. Според ГУР Русия възнамерява да използва „Рассвет“ за комуникация и управление на войски, безпилотни апарати и ракетни комплекси „Искандер-М“. Планираното покритие трябва да обхване Украйна и държави от Европейския съюз.

Украйна се опитва да забави разгръщането

Мусиенко съобщи, че украинските сили са нанасяли удари по предприятие от руския военно-промишлен комплекс, което произвежда ракетите „Союз“ и „Союз-2“ за извеждане на спътници. По думите му са правени и опити за атаки срещу „Бюро 1440“ в Подмосковието — компанията, отговорна за техническата разработка на апаратите.

„Това беше направено, за да се забави програмата „Рассвет“. Работата ще продължи, докато руската агресия не приключи“, каза анализаторът.

В същото време данни на украинското военно разузнаване, цитирани от Janes, сочат, че първата група спътници е била използвана за комуникация над Украйна за няколко часа до края на юли 2026 г. Според същия източник Русия планира още седем изстрелвания до края на годината. Това показва, че въпреки изоставането системата вече се тества и постепенно се разширява.

ГУР е оповестило данни за 49 руски и беларуски организации, свързани със създаването на „Рассвет“. Сред тях са структури от космическия и технологичния сектор, производители на електроника и компании, доставящи компоненти и терминали.

Източници: uatv.ua, radiosvoboda.org, janes.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    7 35 Отговор
    Що за цели имат руснаците - развиване на военна индустрия, за да бомбардираш съседите си, да убиваш и рушиш? Нещо градивно, нещо полезно за човечеството да са създали тези хора?

    Коментиран от #3, #7, #13, #14, #15

    08:24 30.10.2026

  • 2 Пффф...

    3 22 Отговор
    Може би,ще...ама надали...абасралис отново...

    08:24 30.10.2026

  • 3 Сила

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Щях да кажа водката , ама се сетих , че и нея са откраднали от поляците ....

    Коментиран от #5, #6, #10, #12

    08:28 30.10.2026

  • 4 Само питам

    35 7 Отговор
    Как така американските Starlink и Starshield не са заплаха , а руската е "заплаха" ? Русия няма право на армия ли ?

    Коментиран от #9

    08:29 30.10.2026

  • 5 Много зле

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    е положението! Човешкия материал става все по некачествен!Между ушите-празнота!

    08:35 30.10.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Всеки с проблемите си!

    08:39 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сесесере

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Русия няма право на армия !

    Коментиран от #16

    08:52 30.10.2026

  • 10 хамсал

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    "Думата "водка" се споменава в документи в Полша за първи път през 1405-а година. Но тогава има друго значение - не на алкохолна напитка, а на локва или езерце. Първите полски и руски рецепти за водка са от 1530-а година...". И докато зад руската версия им име-руският монах Исидор от Чудовия манастир в Московския кремъл, поляците казват наша е, но не дават име. Между другото източника е швейцарска медия.

    08:55 30.10.2026

  • 11 Хронология на събитията

    5 1 Отговор
    1. "Рассвет" изпопадали и не заели орбита, нищо не става от тях
    след две седмици
    2. "Рассвет" са заплаха за Украйна

    08:57 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Използвате тези изобретения всеки ден:

    Владимир Козьмич Зворикин (1888–1982), телевизионен инженер, се смята за изобретател на съвременната телевизия.

    2000 г. Наградата е присъдена на Жорес Алферов (Русия), Хърбърт Кремер (САЩ) и Джак Килби (САЩ). Наградата е присъдена отчасти на авторите: „за разработването на полупроводникови хетероструктури, използвани във високочестотни схеми и оптоелектроника“. Тези структури са основата на бързи транзистори и лазерни диоди, които са от съществено значение в радиочестотните схеми на мобилните телефони, както и в техните камери (оптоелектроника). Без тези открития нямаше да има клетъчни комуникации или смартфони.

    09:35 30.10.2026

  • 16 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    Бойци от украинските въоръжени сили (УВС) хвърлиха експлозиви върху територията на три училища и 17 детски градини в Бежицки район на Брянска област. Това беше обявено в петък от губернатора на областта Егор Ковалчук.

    Според него движението в района е блокирано. На мястото на инцидента работят аварийни служби, а разминирането е в ход. Жителите са призовани да останат по домовете си.

    09:50 30.10.2026

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