Нова руска заплаха от Космоса: как „Рассвет“ може да промени ударите по Украйна

Руската нискоорбитална спътникова система „Рассвет“ може да увеличи способностите на руската армия за комуникация, координация на бойни действия и насочване на оръжия срещу цели в Украйна. Основната опасност е свързана с възможността мрежата да подпомага удари по цивилни обекти, заяви военнослужещият от Въоръжените сили на Украйна и военен анализатор Олександър Мусиенко в ефира на FREEДОМ.

„Най-голямата опасност е, че това може да засили способностите на Русия да нанася терористични удари по цивилни обекти на територията на Украйна“, каза Мусиенко.

По думите му системата е предназначена за връзка между подразделения, координация на действията на бойното поле и използване на средства за насочване. Това би могло да улесни обмена на данни между командни пунктове, войски и оръжейни комплекси.

Проектът изостава от графика

Мусиенко посочи, че програмата не се развива според първоначалния график. Освен забавянето, проблем остава и качеството на разработката.

„Програмата изостава от сроковете за реализация. Процесът беше ускорен значително, но именно качеството остава проблем“, заяви анализаторът.

По данни, цитирани от украинското издание, през 2026 г. са осъществени два серийни запуска на „Рассвет-3“, при които са изведени общо 32 спътника. Различни оценки поставят общия брой на апаратите в орбита между 30 и 40, докато руският план предвижда до края на годината групировката да достигне 156 спътника.

Украинското военно разузнаване е съобщило, че системата включва орбитална групировка, наземна инфраструктура за управление, шлюзови станции и терминали за стационарни и подвижни обекти. Според ГУР Русия възнамерява да използва „Рассвет“ за комуникация и управление на войски, безпилотни апарати и ракетни комплекси „Искандер-М“. Планираното покритие трябва да обхване Украйна и държави от Европейския съюз.

Украйна се опитва да забави разгръщането

Мусиенко съобщи, че украинските сили са нанасяли удари по предприятие от руския военно-промишлен комплекс, което произвежда ракетите „Союз“ и „Союз-2“ за извеждане на спътници. По думите му са правени и опити за атаки срещу „Бюро 1440“ в Подмосковието — компанията, отговорна за техническата разработка на апаратите.

„Това беше направено, за да се забави програмата „Рассвет“. Работата ще продължи, докато руската агресия не приключи“, каза анализаторът.

В същото време данни на украинското военно разузнаване, цитирани от Janes, сочат, че първата група спътници е била използвана за комуникация над Украйна за няколко часа до края на юли 2026 г. Според същия източник Русия планира още седем изстрелвания до края на годината. Това показва, че въпреки изоставането системата вече се тества и постепенно се разширява.

ГУР е оповестило данни за 49 руски и беларуски организации, свързани със създаването на „Рассвет“. Сред тях са структури от космическия и технологичния сектор, производители на електроника и компании, доставящи компоненти и терминали.

Източници: uatv.ua, radiosvoboda.org, janes.com