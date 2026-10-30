Трима загинаха при срутване на скално образувание в Кападокия

Трима души загинаха, а петима бяха ранени при срутване на скално образувание в района на Гьореме, Кападокия. Част от естествената формация, известна като „приказен комин“, се е срутила близо до входа на музея на открито, край паркинг.

Пострадалите са откарани в болници. Четирима от тях са били изписани с добро здравословно състояние, а един е останал за лечение с фрактура на таза, съобщи губернаторът на Невшехир Хюсеин Кьок.

„Към този момент спасителните работи са приключили“, заяви Кьок пред журналисти. Той уточни, че инцидентът е станал около 15:15 часа местно време и че при издирвателните действия са открити телата на трима загинали.

Проливни дъждове са предшествали срутването

По думите на губернатора причина за инцидента са проливните дъждове, последвали свлачище и разместване на земните пластове. Той определи случилото се като природно бедствие и посочи, че оценката на причините ще продължи в рамките на отделни административни и съдебни проверки.

Двама от загиналите са турски граждани. За третата жертва не е съобщена допълнителна информация.

След подаването на сигнала към мястото са били изпратени полиция, жандармерия, АФАД, медицински екипи и спасители. В района са били взети мерки за сигурност, докато продължавали издирването и огледът на терена.

Започна съдебно разследване

Министърът на правосъдието на Турция Акин Гюрлек съобщи, че прокуратурата в Невшехир е започнала незабавно разследване. Назначени са заместник-главен прокурор и двама прокурори, а по случая са привлечени и петима експерти.

Първите съобщения за инцидента посочваха двама загинали. След приключването на спасителната операция турските власти и TRT Haber потвърдиха, че жертвите са три, а ранените са петима.

Срутването е станало в деня на националния празник на Турция, когато Кападокия обичайно е посещавана от голям брой туристи. Районът е известен с вулканичните си скални формации и е част от обекта на ЮНЕСКО за световно наследство.

Източници: apnews.com, trthaber.com, cumhuriyet.com.tr