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В Черно море! Турската армия запази правото си на реакция при атаки срещу кораби
  Тема: Украйна

В Черно море! Турската армия запази правото си на реакция при атаки срещу кораби

29 Октомври, 2026 23:20 691 21

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  • корабоплаване-
  • украйна

Министърът на отбраната Яшар Гюлер призова Русия и Украйна да спазват безопасността на корабоплаването в Черно море

В Черно море! Турската армия запази правото си на реакция при атаки срещу кораби - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция запазва законните си права за реакция при атаки срещу кораби под турски флаг или собственост на турски компании в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Яшар Гюлер след среща по въпросите на сигурността в София с участието на неговите колеги от България и Румъния.

„Също така запазваме всички законни права относно атаките срещу кораби под турски флаг или принадлежащи на Турция и внимателно следим развитието“, каза Гюлер.

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По думите му Анкара е обезпокоена от интензивните атаки срещу търговски кораби в региона. От началото на войната през 2022 г. плавателни съдове под турски флаг или собственост на турски компании са били засегнати от атаки с дронове, морски мини и ракети, заяви министърът. Той не посочи конкретни инциденти или извършители.

Призив към Москва и Киев

Гюлер призова Русия и Украйна да действат разумно и да спазват принципа за безопасност на корабоплаването в открито море. Той каза, че двете страни многократно са получавали необходимите предупреждения от Анкара.

Турският министър посочи, че страната му все още очаква отговори от Москва и Киев на предложението за безопасен транспорт на зърно. Инициативата е била изпратена в средата на септември, а Кремъл е потвърдил получаването ѝ.

Обсъжда се механизъм за сигурност

От края на лятото се обсъжда създаването на специален механизъм за предотвратяване на атаки срещу търговски кораби в Черно море. В рамките на разговорите България, Румъния и Турция обявиха оперативната група MCM BLACK SEA, чрез която се планира да бъде засилена координацията за сигурността и свободата на корабоплаването.

Предупреждението на Анкара идва на фона на зачестили атаки срещу търговски плавателни съдове в Черно море, съобщи Ройтерс. Турция, която поддържа отношения и с Москва, и с Киев, настоява и двете страни да предотвратят нови инциденти, застрашаващи гражданското корабоплаване.

Източници: focus-news.net, uk.marketscreener.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напомням!

    6 12 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Турция е наш съюзник в НАТО, Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #6, #7, #15

    23:23 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Теслатъ

    8 3 Отговор
    """"""Министърът на отбраната Яшар Гюлер призова Русия и Украйна да спазват безопасността на корабоплаването в Черно море..."""""" ------ Сериозно??? Турците много позакъсняха с "предупреждението" си, къде бяха когато украинците атакуваха безпорядъчно търговски кораби, включително и турски!?

    23:27 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аз пък напомням

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Напомням!":

    Че твоето НАТО нищо не може да направи и се вижда. А Европа е едно 🚾 пълно с изкуфяли смешни лидерчета.

    23:29 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така трябва

    3 1 Отговор
    айде русорадеф

    23:36 29.10.2026

  • 9 СМЕШКО КУКОЛУВ

    1 1 Отговор
    СЛЕД ДЪЖТ КАЧУЛКА

    23:37 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пише нота

    1 2 Отговор
    С 800 000 аскер, нашата съседка може да си отстоява и интереса и достойнството си, а нашия бил предупреден половин час от френския самолет, но изчаквал събитията на летището в Балчик при зор заман.

    23:40 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Раковски

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Благодари се, че сме били в Османската, а не в Руската империя. Защото сега България нямаше да я има.

    23:55 29.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Кви сте вие, бе? Българи ли работят във Факти или турци. Заличавате всичко срещу 500 годишния ни поробител. Левски и Ботев се обръщат в гроба. Срам нямате ли, бе фесове такива.

    23:56 29.10.2026

  • 21 Топла новина

    0 0 Отговор
    Ракети Дълъг Нептун направиха на пух и прах два руски Су-34.

    23:57 29.10.2026

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