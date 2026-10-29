В Черно море! Турската армия запази правото си на реакция при атаки срещу кораби

Турция запазва законните си права за реакция при атаки срещу кораби под турски флаг или собственост на турски компании в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Яшар Гюлер след среща по въпросите на сигурността в София с участието на неговите колеги от България и Румъния.
„Също така запазваме всички законни права относно атаките срещу кораби под турски флаг или принадлежащи на Турция и внимателно следим развитието“, каза Гюлер.
По думите му Анкара е обезпокоена от интензивните атаки срещу търговски кораби в региона. От началото на войната през 2022 г. плавателни съдове под турски флаг или собственост на турски компании са били засегнати от атаки с дронове, морски мини и ракети, заяви министърът. Той не посочи конкретни инциденти или извършители.
Призив към Москва и Киев
Гюлер призова Русия и Украйна да действат разумно и да спазват принципа за безопасност на корабоплаването в открито море. Той каза, че двете страни многократно са получавали необходимите предупреждения от Анкара.
Турският министър посочи, че страната му все още очаква отговори от Москва и Киев на предложението за безопасен транспорт на зърно. Инициативата е била изпратена в средата на септември, а Кремъл е потвърдил получаването ѝ.
Обсъжда се механизъм за сигурност
От края на лятото се обсъжда създаването на специален механизъм за предотвратяване на атаки срещу търговски кораби в Черно море. В рамките на разговорите България, Румъния и Турция обявиха оперативната група MCM BLACK SEA, чрез която се планира да бъде засилена координацията за сигурността и свободата на корабоплаването.
Предупреждението на Анкара идва на фона на зачестили атаки срещу търговски плавателни съдове в Черно море, съобщи Ройтерс. Турция, която поддържа отношения и с Москва, и с Киев, настоява и двете страни да предотвратят нови инциденти, застрашаващи гражданското корабоплаване.
Източници: focus-news.net, uk.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напомням!
Турция е наш съюзник в НАТО, Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #6, #7, #15
23:23 29.10.2026
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4 Теслатъ
23:27 29.10.2026
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6 Аз пък напомням
До коментар #1 от "Напомням!":Че твоето НАТО нищо не може да направи и се вижда. А Европа е едно 🚾 пълно с изкуфяли смешни лидерчета.
23:29 29.10.2026
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8 Така трябва
23:36 29.10.2026
9 СМЕШКО КУКОЛУВ
23:37 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пише нота
23:40 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Раковски
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Благодари се, че сме били в Османската, а не в Руската империя. Защото сега България нямаше да я има.
23:55 29.10.2026
20 РЕАЛИСТ
23:56 29.10.2026
21 Топла новина
23:57 29.10.2026