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Литва планира да въведе всеобща военна повинност
  Тема: Украйна

Литва планира да въведе всеобща военна повинност

30 Октомври, 2026 07:46 845 13

  • литва-
  • военен призив-
  • гитанас науседа-
  • отбрана

Годишно ще бъдат призовавани около 7500 млади хора вместо сегашните над 5000. Жените ще продължат да служат доброволно

Литва планира да въведе всеобща военна повинност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва планира да въведе всеобщ военен призив от 2032 г. Решението е било съгласувано на заседание на Държавния съвет по отбраната, в който участват политическото и военното ръководство на страната, съобщи президентът Гитанас Науседа.

„Смятам, че въвеждането на призива от 2032 г. е оптималното решение“, заяви Науседа след заседанието.

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Промяната ще засегне мъжете, подлежащи на задължителна военна служба. Жените ще продължат да имат възможност да служат във въоръжените сили на доброволен принцип.

До 7500 наборници годишно

В момента Литва призовава над 5000 млади хора годишно. При преминаване към всеобщ призив броят им се очаква да нарасне до около 7500 души. Прогнозата отчита демографските тенденции, както и факта, че част от младите хора са негодни за служба по здравословни причини.

Според Науседа срокът до 2032 г. ще даде възможност на страната да изгради подходящи условия за настаняване на по-големия брой наборници и да подготви достатъчно инструктори. Президентът подчерта и необходимостта обучението на новите военнослужещи да бъде съчетано с преподготовката на резервистите.

Армията ще подготви инструктори и нови места

Премиерът Миндаугас Синкявичюс заяви, че правителството е искало преходът към всеобщ призив да стане по-рано, но военните са настояли за повече време за подготовка.

„Има политическа воля, но едновременно с това стои въпросът за готовността на въоръжените сили. Военните ясно заявиха, че ще бъдат готови до 2032 г.“, каза Синкявичюс.

По думите му подготовката ще включва обучение на около 300 инструктори и изграждане на необходимите обекти за настаняване на наборниците. Премиерът определи обсъждането на датата като продължително и подробно.

„Това не е състезание и не е въпрос на определяне на дата, която не подлежи на промяна. Трябва да вървим към всеобщ призив, но да го направим тогава, когато сме готови“, заяви Синкявичюс.

Разширяват възможностите за служба

Държавният съвет по отбраната е одобрил и разширяване на възможностите за служба на наборниците. Сред обсъжданите варианти са обучение за оператори на безпилотни летателни апарати, както и служба в Държавната гранична служба и пожарно-спасителните структури.

Литва възстанови частичната военна повинност през 2015 г., след като посочи нарастването на заплахите за сигурността след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Според данни, цитирани от Укринформ, над 76% от литовците подкрепят въвеждането на всеобщ военен призив.

Източници: ukrinform.ua, lrt.lt


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    21 0 Отговор
    Литва планира да литне.

    07:48 30.10.2026

  • 2 Това

    17 2 Отговор
    Точно ще спаси европа

    07:49 30.10.2026

  • 3 КИРО ЖЪРТЪ

    4 11 Отговор
    В. БЪЛГАРИЯ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТРЯБВА. ДА. СЕ. ВЪВЕДЕ ВОЕННО. ОБУЧЕНИЕ. НА. ВСИЧКИ. МЪЖЕ. И. ЖЕНИ. ОТ. 19. ДО.
    45. ГОДИНИ. ПОЕТАПНО. НА. ГОДИНА.
    В. ЕДНОМЕСЕЧНИ. СБОРОВЕ.

    07:52 30.10.2026

  • 4 веселяк

    30 1 Отговор
    В отговор руснаците ще разположат на границата военния духов оркестър!

    Коментиран от #8

    07:52 30.10.2026

  • 5 Кина

    21 0 Отговор
    Литва е малък член в ЕС и не може да прави нищо без голям член..

    07:54 30.10.2026

  • 6 Майор Мишев

    16 1 Отговор
    Балтийските пинчери се опитват да се закачат с руската бяла мечка ,нали знаето какво ще им се случи при опит за провокация ?

    08:03 30.10.2026

  • 7 Историк

    13 0 Отговор
    Абе и тези комплексари се опитват да живеят само на стари лаври ,когато е имало Полсколитовско княжество ,същите като нашите приказки от преди повече от 1100г. за България на три морета при цар Симеон .Еееех спомени ,спомении....

    08:07 30.10.2026

  • 8 Некой си

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "веселяк":

    Достатъчни са само перкусионистите от оркестъра.

    08:27 30.10.2026

  • 9 Ха Ха

    7 0 Отговор
    Изчезващи балтийски републики. Управляващите балтийци с политиката си, ще прогонят и малкото си останали жители .

    08:31 30.10.2026

  • 10 Картечар

    4 0 Отговор
    Хахаха. Годишно ще бъдат призовавани около 7500 млади хора вместо сегашните над 5000. То това само 10 ленти с патрони за 1 картечница. Уплашиха цяла Русия пуделчетата.

    08:51 30.10.2026

  • 11 Тръгнаха

    0 0 Отговор
    Един по един, а наште програмистчета си въобразяват, че някак ще се измъкнат от бусификация и гласуват за Радев и Гюров - единия военен, а другия еничарин

    09:03 30.10.2026

  • 12 Атлантик-

    0 0 Отговор
    Балтите са неотразими в любовта си към Русия

    09:24 30.10.2026

  • 13 Възраждане

    0 0 Отговор
    Безсмислен ход. Непобедимата и безаналогова червена армия ще премине през Литва, Латвия и Естония като на парад за 3 дена. Единственият начин да се запазят живи е подчинението

    09:46 30.10.2026

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