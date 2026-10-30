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Москва бе подложена на една от най-масираните атаки
  Тема: Украйна

Москва бе подложена на една от най-масираните атаки

30 Октомври, 2026 09:01 1 480 28

  • москва-
  • дронове-
  • сергей собянин-
  • белгородска област-
  • войната в украйна

Кметът на Москва определи атаката като една от най-масираните срещу столицата през последните две години. В Белгородска област е загинала жена, а 10 души са ранени, съобщи губернаторът

Москва бе подложена на една от най-масираните атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към Московска област са летели 862 дрона в периода от 20:30 ч. на 29 октомври до 07:30 ч. на 30 октомври. Това съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, който определи опита за атака като един от най-масираните срещу руската столица през последните две години.

По думите му голяма част от безпилотните летателни апарати са били унищожени от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а други 170 са били неутрализирани при приближаването им към Москва.

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„Голяма част от тях са унищожени от силите за противовъздушна отбрана на далечно разстояние, 170 безпилотни летателни апарата са неутрализирани при приближаването им към Москва“, написа Собянин в приложението „Макс“.

Кметът припомни, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отбита още по-мащабна атака срещу руската столица. Тогава руските сили за противовъздушна отбрана са съобщили за унищожени над 1600 дрона, като 450 от тях са били свалени близо до Москва.

Жертва и ранени в Белгородска област

Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев съобщи за над сто атаки срещу региона през последните часове. По думите му при нападенията е загинала жена, а 10 души са били ранени.

„По време на целенасочена атака на ВСУ срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ“, написа Шуваев в „Макс“.

Съобщенията за броя на дроновете, мащаба на атаките и жертвите са направени от руски представители. Данните за нападенията не са независимо потвърдени. Украинските власти не са представени с позиция в съобщението.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 6 Отговор
    Миче, пийни кафенце душа, ще те отпусне и ще ти отвори очите!!!
    Щото ние вече пихме кафе, и такива сега не ни минават!!!

    Коментиран от #7, #12

    09:05 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ветник Правда

    13 13 Отговор
    И по стар соц обичай, няма нито мъц за жертви и разрушения в Москва.

    Коментиран от #28

    09:07 30.10.2026

  • 4 Утре от киев

    25 6 Отговор
    Ще има голям рев.

    Коментиран от #17

    09:07 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гатанка

    13 8 Отговор
    Нисичко, зеленичко, некъпано, спи в метрото на тъмно и студено. Що е то?!

    Коментиран от #22

    09:09 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво

    15 4 Отговор
    Маре! Чакам статията за руските удари по Киев! На война, като на война...

    09:11 30.10.2026

  • 9 А бе,

    9 5 Отговор
    африканските лидери отлетяха ли от Москва или Зеленски още не е разрешил?

    09:12 30.10.2026

  • 10 Абе

    8 0 Отговор
    862 дрона само към Москва! Хъм не е ли малко множко?

    Коментиран от #15, #21

    09:13 30.10.2026

  • 11 Пусин

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "киевски наркоман":

    На думи( пропаганда) ще ви победим !

    09:14 30.10.2026

  • 12 Ние къде сме?

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако сме помогнали на Украйна след тива да не ревем?

    Коментиран от #14

    09:16 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ние къде сме?":

    Къде.......с неудоволствие ще ти кажа - винаги сме били на грешната страна, редиме се на опашката на будалите!?!

    Коментиран от #23

    09:21 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Владимир Хусин

    2 2 Отговор
    На мен не ми пука ,аз съм дълбоко в бункера

    09:23 30.10.2026

  • 17 Утре от киевзеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Утре от киев":

    Утре ще скъса гласни струни

    09:23 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Eдин

    1 2 Отговор
    Къде в Украйна правят по 1000 дрона на ден?

    09:27 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В грешка си

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гатанка":

    Зеления наркоман не спи не къпан на студено в метрото.......Със сигурност е някъде на топло и спокойно местенце, обгрижван максимално! Метрото и мазетата са за простолюдието, хърбите за които на никой не му пука щото е предвидено да бъдат занулени до последния украинец.

    09:32 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    2 2 Отговор
    От 800 дрона свалени над 200
    За останалите путинистите мълчат
    После па гориво нема.

    09:44 30.10.2026

  • 27 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    0 1 Отговор
    Как ли тия дронове са стигнали до Москва без да бъдат засечени от руското ПВО.
    Дали ф16 не е замесен тук....

    09:45 30.10.2026

  • 28 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ветник Правда":

    Бойци от украинските въоръжени сили (УВС) хвърлиха експлозиви върху територията на три училища и 17 детски градини в Бежицки район на Брянска област. Това беше обявено в петък от губернатора на областта Егор Ковалчук.

    Според него движението в района е блокирано. На мястото на инцидента работят аварийни служби, а разминирането е в ход. Жителите са призовани да останат по домовете си.

    09:49 30.10.2026

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