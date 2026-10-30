Москва бе подложена на една от най-масираните атаки

Към Московска област са летели 862 дрона в периода от 20:30 ч. на 29 октомври до 07:30 ч. на 30 октомври. Това съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, който определи опита за атака като един от най-масираните срещу руската столица през последните две години.

По думите му голяма част от безпилотните летателни апарати са били унищожени от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а други 170 са били неутрализирани при приближаването им към Москва.

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„Голяма част от тях са унищожени от силите за противовъздушна отбрана на далечно разстояние, 170 безпилотни летателни апарата са неутрализирани при приближаването им към Москва“, написа Собянин в приложението „Макс“.

Кметът припомни, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отбита още по-мащабна атака срещу руската столица. Тогава руските сили за противовъздушна отбрана са съобщили за унищожени над 1600 дрона, като 450 от тях са били свалени близо до Москва.

Жертва и ранени в Белгородска област

Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев съобщи за над сто атаки срещу региона през последните часове. По думите му при нападенията е загинала жена, а 10 души са били ранени.

„По време на целенасочена атака на ВСУ срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ“, написа Шуваев в „Макс“.

Съобщенията за броя на дроновете, мащаба на атаките и жертвите са направени от руски представители. Данните за нападенията не са независимо потвърдени. Украинските власти не са представени с позиция в съобщението.