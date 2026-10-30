Москва бе подложена на една от най-масираните атаки

Към Московска област са летели 862 дрона в периода от 20:30 ч. на 29 октомври до 07:30 ч. на 30 октомври. Това съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, който определи опита за атака като един от най-масираните срещу руската столица през последните две години.
По думите му голяма част от безпилотните летателни апарати са били унищожени от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а други 170 са били неутрализирани при приближаването им към Москва.
Кметът припомни, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отбита още по-мащабна атака срещу руската столица. Тогава руските сили за противовъздушна отбрана са съобщили за унищожени над 1600 дрона, като 450 от тях са били свалени близо до Москва.
Жертва и ранени в Белгородска област
Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев съобщи за над сто атаки срещу региона през последните часове. По думите му при нападенията е загинала жена, а 10 души са били ранени.
„По време на целенасочена атака на ВСУ срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ“, написа Шуваев в „Макс“.
Съобщенията за броя на дроновете, мащаба на атаките и жертвите са направени от руски представители. Данните за нападенията не са независимо потвърдени. Украинските власти не са представени с позиция в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Щото ние вече пихме кафе, и такива сега не ни минават!!!
Коментиран от #7, #12
09:05 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ветник Правда
Коментиран от #28
09:07 30.10.2026
4 Утре от киев
Коментиран от #17
09:07 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гатанка
Коментиран от #22
09:09 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Браво
09:11 30.10.2026
9 А бе,
09:12 30.10.2026
10 Абе
Коментиран от #15, #21
09:13 30.10.2026
11 Пусин
До коментар #5 от "киевски наркоман":На думи( пропаганда) ще ви победим !
09:14 30.10.2026
12 Ние къде сме?
До коментар #1 от "Пич":Ако сме помогнали на Украйна след тива да не ревем?
Коментиран от #14
09:16 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
До коментар #12 от "Ние къде сме?":Къде.......с неудоволствие ще ти кажа - винаги сме били на грешната страна, редиме се на опашката на будалите!?!
Коментиран от #23
09:21 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Владимир Хусин
09:23 30.10.2026
17 Утре от киевзеленски
До коментар #4 от "Утре от киев":Утре ще скъса гласни струни
09:23 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Eдин
09:27 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 В грешка си
До коментар #6 от "Гатанка":Зеления наркоман не спи не къпан на студено в метрото.......Със сигурност е някъде на топло и спокойно местенце, обгрижван максимално! Метрото и мазетата са за простолюдието, хърбите за които на никой не му пука щото е предвидено да бъдат занулени до последния украинец.
09:32 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
За останалите путинистите мълчат
После па гориво нема.
09:44 30.10.2026
27 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
Дали ф16 не е замесен тук....
09:45 30.10.2026
28 Инна
До коментар #3 от "ветник Правда":Бойци от украинските въоръжени сили (УВС) хвърлиха експлозиви върху територията на три училища и 17 детски градини в Бежицки район на Брянска област. Това беше обявено в петък от губернатора на областта Егор Ковалчук.
Според него движението в района е блокирано. На мястото на инцидента работят аварийни служби, а разминирането е в ход. Жителите са призовани да останат по домовете си.
09:49 30.10.2026