Неочакван сигнал от Кремъл: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа

Русия подкрепя всякакви стъпки за възстановяване на пълноценните отношения със страните от Европа, заяви руският президент Владимир Путин. Той говори пред журналисти в Москва след среща на върха с лидери на африкански държави.
„Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването на пълноценни отношения със страните от Европа“, каза Путин.
Москва не искала конфликт, но била готова
Изявлението му дойде след телефонния разговор на 27 октомври с президента на Финландия Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. Путин заяви, че Русия не желае война с Европа, но е готова за евентуален конфликт.
„Мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 2030 г. Правилно ли е това или не? Ние сме готови, но не искаме никаква война с Европа“, каза руският президент.
По думите му при война между Русия и Европа няма да има победители. „Нека никой да не забравя това“, добави Путин.
Защитена е инициативата на Стуб и Стьоре
Путин посочи, че президентът на Финландия и премиерът на Норвегия са постъпили правилно, като са инициирали разговора с Москва, въпреки критиките от някои европейски столици.
„Разговорът действително се състоя по тяхна инициатива. Знам, че след това се появиха критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Смятам, че е правилно“, заяви Путин.
Според него в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, а да установят конструктивен диалог.
Предупреждение за Балтийско море
Руският президент заяви още, че Москва не желае да има пречки пред корабоплаването в Балтийско море. Той предупреди, че ограничаването на комуникациите може да доведе до ситуация, подобна на тази в Персийския залив или в Ормузкия проток.
„Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, каза Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА
Коментиран от #16, #20, #34
09:46 30.10.2026
2 Яяяяя
Коментиран от #24
09:47 30.10.2026
3 Въпрос
09:48 30.10.2026
4 Пич
09:49 30.10.2026
5 да подаде молба по надлежния ред
09:50 30.10.2026
6 Независимая Газета
След репресиите над журналистите вестникът, чийто основател Дмитрий Муратов е носител на "Нобел", бе изгоден и от офиса си
За почти 5 години война ние успявахме да работим в глухата блокада на спецслужбите. Но и това свърши. Сега се оказахме в "кил-зоната".
Това не е само нашата частна история. Това е историята на страната и обществото, които доубиват по същия начин. Правят го ФСБ, Министерството на правосъдието, прокуратурата и другите, които са приватизирали държавата и са узурпирали властта.
Това не е съветски сентимент, под неговия лозунг е почти изградена военна диктатура. Те казват, че защитават конституционния ред. Не, това е антиконституционен строй. Защото Конституцията е изнасилена, пребита и със запушена уста е хвърлена в затвора за огромен срок. Както хилядите граждани, които следваха нейните текстове. Както десетките хиляди други граждани, които бяха принудени да станат бежанци, да напуснат домовете си и да тръгнат към неизвестността.
Коментиран от #18
09:52 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Коментиран от #27
09:52 30.10.2026
9 Лъжливо Жуже
09:52 30.10.2026
10 Кучето на Мими 🐕
09:54 30.10.2026
11 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА
Пък каквото стане.
09:54 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 защо маниполирате
ПУТИН: Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването
на пълноценни отношения със страните от Европа“,
До ФАКТИ: Къде видяхте "Путин поиска" ???
09:57 30.10.2026
14 А СЕГА КОЙ КОЙ ЩЕ
09:57 30.10.2026
15 Дон Антонио Ел Патронос
09:58 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 социология
09:59 30.10.2026
18 Антирашист 4908
До коментар #6 от "Независимая Газета":Никаква изненада,фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети ! Терора върху опозицията продължава !
10:00 30.10.2026
19 Анджо
10:00 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Европа
10:02 30.10.2026
22 Каква
10:03 30.10.2026
23 АБВ
От Кремъл ясно и категорично казаха: Европа няма място в преговорите за Украйна !
А статии се пишат за заплата.
10:03 30.10.2026
24 Инна
До коментар #2 от "Яяяяя":Какво използваха журналистите, преди да напишат тази глупост в заглавието?
Руските представители винаги са заявявали, че са отворени за диалог с всички.
Ключовата дума тук е „към диалог“.
Владимир Путин заяви, че в Европа има хора, които искат да установят конструктивен диалог с Русия, а не да ѝ нанесат „стратегическо поражение“. Той направи това изявление на пресконференция след срещата на върха Русия-Африка в Москва.
10:03 30.10.2026
25 Дон Антонио Ел Патронос
Тромпелино вече си върти бизнес с Путин, Си Дзин, Индия и др. също а бунаците гладни от ЕС с голямото ЕГО стрижат овцете за да дават на Укрия.
10:04 30.10.2026
26 Фори
10:04 30.10.2026
27 АБВ
До коментар #8 от "Българин":На какво си ? Кофти стока май !
10:05 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Само питам
Едно чисто предупреждение да си сядат на задните части .
10:06 30.10.2026
30 Панчо Виля
10:08 30.10.2026
31 Предупреждение!
10:09 30.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 не може да бъде
10:11 30.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стоян
10:11 30.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.