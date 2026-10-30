Неочакван сигнал от Кремъл: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа

Русия подкрепя всякакви стъпки за възстановяване на пълноценните отношения със страните от Европа, заяви руският президент Владимир Путин. Той говори пред журналисти в Москва след среща на върха с лидери на африкански държави.

„Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването на пълноценни отношения със страните от Европа“, каза Путин.

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Москва не искала конфликт, но била готова

Изявлението му дойде след телефонния разговор на 27 октомври с президента на Финландия Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. Путин заяви, че Русия не желае война с Европа, но е готова за евентуален конфликт.

„Мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 2030 г. Правилно ли е това или не? Ние сме готови, но не искаме никаква война с Европа“, каза руският президент.

По думите му при война между Русия и Европа няма да има победители. „Нека никой да не забравя това“, добави Путин.

Защитена е инициативата на Стуб и Стьоре

Путин посочи, че президентът на Финландия и премиерът на Норвегия са постъпили правилно, като са инициирали разговора с Москва, въпреки критиките от някои европейски столици.

„Разговорът действително се състоя по тяхна инициатива. Знам, че след това се появиха критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Смятам, че е правилно“, заяви Путин.

Според него в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, а да установят конструктивен диалог.

Предупреждение за Балтийско море

Руският президент заяви още, че Москва не желае да има пречки пред корабоплаването в Балтийско море. Той предупреди, че ограничаването на комуникациите може да доведе до ситуация, подобна на тази в Персийския залив или в Ормузкия проток.

„Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, каза Путин.