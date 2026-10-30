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Неочакван сигнал от Кремъл: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа
  Тема: Украйна

Неочакван сигнал от Кремъл: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа

30 Октомври, 2026 09:44 1 228 36

  • владимир путин-
  • русия-
  • европа-
  • балтийско море-
  • александер стуб

Руският президент заяви, че не желае война с Европа, но Москва е готова за евентуален конфликт. Той защити телефонния разговор с лидерите на Финландия и Норвегия

Неочакван сигнал от Кремъл: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия подкрепя всякакви стъпки за възстановяване на пълноценните отношения със страните от Европа, заяви руският президент Владимир Путин. Той говори пред журналисти в Москва след среща на върха с лидери на африкански държави.

„Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването на пълноценни отношения със страните от Европа“, каза Путин.

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Москва не искала конфликт, но била готова

Изявлението му дойде след телефонния разговор на 27 октомври с президента на Финландия Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. Путин заяви, че Русия не желае война с Европа, но е готова за евентуален конфликт.

„Мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 2030 г. Правилно ли е това или не? Ние сме готови, но не искаме никаква война с Европа“, каза руският президент.

По думите му при война между Русия и Европа няма да има победители. „Нека никой да не забравя това“, добави Путин.

Защитена е инициативата на Стуб и Стьоре

Путин посочи, че президентът на Финландия и премиерът на Норвегия са постъпили правилно, като са инициирали разговора с Москва, въпреки критиките от някои европейски столици.

„Разговорът действително се състоя по тяхна инициатива. Знам, че след това се появиха критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Смятам, че е правилно“, заяви Путин.

Според него в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, а да установят конструктивен диалог.

Предупреждение за Балтийско море

Руският президент заяви още, че Москва не желае да има пречки пред корабоплаването в Балтийско море. Той предупреди, че ограничаването на комуникациите може да доведе до ситуация, подобна на тази в Персийския залив или в Ормузкия проток.

„Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, каза Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА

    13 25 Отговор
    Затова търси мир с ЕС.

    Коментиран от #16, #20, #34

    09:46 30.10.2026

  • 2 Яяяяя

    28 13 Отговор
    Че това го говори от самото начало на сво. Някой си е махнал тампоните от ушите и го обявява за новина

    Коментиран от #24

    09:47 30.10.2026

  • 3 Въпрос

    17 13 Отговор
    Кой изобщо вярва на доказани, патологични лъжци и подлеци ?

    09:48 30.10.2026

  • 4 Пич

    21 7 Отговор
    Няколко статии по надолу ще видите Кая какъв завой взема!!! Кристин Лагард вече бяха, Кая завива, дали Урсула няма да бъде жертвоприношението...?!

    09:49 30.10.2026

  • 5 да подаде молба по надлежния ред

    7 6 Отговор
    и да почака 35 години

    09:50 30.10.2026

  • 6 Независимая Газета

    3 8 Отговор
    Най-старата руска независима медия спира работа
    След репресиите над журналистите вестникът, чийто основател Дмитрий Муратов е носител на "Нобел", бе изгоден и от офиса си

    За почти 5 години война ние успявахме да работим в глухата блокада на спецслужбите. Но и това свърши. Сега се оказахме в "кил-зоната".

    Това не е само нашата частна история. Това е историята на страната и обществото, които доубиват по същия начин. Правят го ФСБ, Министерството на правосъдието, прокуратурата и другите, които са приватизирали държавата и са узурпирали властта.

    Това не е съветски сентимент, под неговия лозунг е почти изградена военна диктатура. Те казват, че защитават конституционния ред. Не, това е антиконституционен строй. Защото Конституцията е изнасилена, пребита и със запушена уста е хвърлена в затвора за огромен срок. Както хилядите граждани, които следваха нейните текстове. Както десетките хиляди други граждани, които бяха принудени да станат бежанци, да напуснат домовете си и да тръгнат към неизвестността.

    Коментиран от #18

    09:52 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    6 19 Отговор
    Няма проблеми! Изтегля войските от Украйна и се качва на влака за Хага. Така ще започне нормализацията на отношенията, между Европа и Русия.

    Коментиран от #27

    09:52 30.10.2026

  • 9 Лъжливо Жуже

    6 14 Отговор
    Фашиста кремълски мрънка..

    09:52 30.10.2026

  • 10 Кучето на Мими 🐕

    5 2 Отговор
    Тека е,защото Зеленски е прероденият Попай Моряка!🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    09:54 30.10.2026

  • 11 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА

    3 12 Отговор
    Да прати прошение до Урсула за мир
    Пък каквото стане.

    09:54 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 защо маниполирате

    8 1 Отговор
    ФАКТИ: Путин поиска възстановяване на отношенията с Европа ........

    ПУТИН: Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването
    на пълноценни отношения със страните от Европа“,

    До ФАКТИ: Къде видяхте "Путин поиска" ???

    09:57 30.10.2026

  • 14 А СЕГА КОЙ КОЙ ЩЕ

    7 2 Отговор
    Е виноват... Радев или демон кратните. Ако това стане и се разберат Радев ще бъде във челната тройка по миролюбец. А вие пишете злоба хвърляйте и се наведете за коленете се хванете. И газ и петрол във изобилие ще има. И НЕ САМО ТОВА МИР ЩЕ ИМА И ХОРА НЯМА ДА УМИРАТ ЗА НЕКОЕ ЕВРО.

    09:57 30.10.2026

  • 15 Дон Антонио Ел Патронос

    8 2 Отговор
    Направо им го казва директно, ресурси има и даваме.Нашата цел е Укрия не Европа но ако се бъкате с отношенията ни с укрия и искате война сме готови.Стана ли ясно на всички Урсули или не?

    09:58 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 социология

    9 3 Отговор
    Аз съм спокоен , ние си имаме тигри като Мирчев , Гюров ,Василев , те ще вземат по една прашка и ще победят Русия

    09:59 30.10.2026

  • 18 Антирашист 4908

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Независимая Газета":

    Никаква изненада,фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети ! Терора върху опозицията продължава !

    10:00 30.10.2026

  • 19 Анджо

    4 4 Отговор
    Да бе, искал. Иска да оправи отношенията, защо, защото Европа започна да се превъоръжава и още една война и русия ще се разпадне. Никакви отношения поне 20 години и после ще помислим какво ще бъдат тези отношения. Да се оправят без нас.🖕

    10:00 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европа

    1 2 Отговор
    Трябва да се възползва на всяка цена.

    10:02 30.10.2026

  • 22 Каква

    3 2 Отговор
    новина е нещо ,което Путин винаги е казвал. Някой наистина ли не знае позицията на Русия или малоумниците с промити мозъци са станали мнозинство в обществото ? Запада направи прекалено много за да предизвика Русия ,но се оказаха неподготвени за този отпор. Всяка нормална страна ТРЯБВА да защитава СОБСТВЕНИЯТ си интерес , ресурс и народ. Колониалното време би трябвало да е отминало но уви виждаме нови методи на колониализъм. Българя е превърната в колония и ръководена от чужди интереси така както не е била и през Османско .

    10:03 30.10.2026

  • 23 АБВ

    5 4 Отговор
    Никакъв неочакван сигнал няма от Кремъл за възстановяване на отношенията с Европа. Путин не е звънял на никого. Европейците търсят Путин, защото са слабаци.

    От Кремъл ясно и категорично казаха: Европа няма място в преговорите за Украйна !

    А статии се пишат за заплата.

    10:03 30.10.2026

  • 24 Инна

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Яяяяя":

    Какво използваха журналистите, преди да напишат тази глупост в заглавието?

    Руските представители винаги са заявявали, че са отворени за диалог с всички.
    Ключовата дума тук е „към диалог“.

    Владимир Путин заяви, че в Европа има хора, които искат да установят конструктивен диалог с Русия, а не да ѝ нанесат „стратегическо поражение“. Той направи това изявление на пресконференция след срещата на върха Русия-Африка в Москва.

    10:03 30.10.2026

  • 25 Дон Антонио Ел Патронос

    5 2 Отговор
    Човека си иска бизнес да прави, а урсулите го мислят за враг и помпат Украйна с кеш.
    Тромпелино вече си върти бизнес с Путин, Си Дзин, Индия и др. също а бунаците гладни от ЕС с голямото ЕГО стрижат овцете за да дават на Укрия.

    10:04 30.10.2026

  • 26 Фори

    2 3 Отговор
    Путин никога не държал на думата си.Баламосва лековерните западняци , докато се готви да ги нападне.

    10:04 30.10.2026

  • 27 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    На какво си ? Кофти стока май !

    10:05 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само питам

    4 1 Отговор
    Къде ги видяхте тия сигнали ?!
    Едно чисто предупреждение да си сядат на задните части .

    10:06 30.10.2026

  • 30 Панчо Виля

    3 1 Отговор
    В тоя Ес най войнствени са бабичките . Урсула ,Кая Калас ,Бербок , Меркел ...

    10:08 30.10.2026

  • 31 Предупреждение!

    1 0 Отговор
    Хора, управници, лидери, европейци ит.п. Четете през редове, получихте първо и последно предупреждение, спрете и помислете, влязохте в чужд имот и искате да диктувате усллвия, търпяха ви 5 години, ами май дошел края и търпение е свършело. Идва най лошото и сигурно знаете какво, просто срам ви да го признаете.

    10:09 30.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Това изказване на Путин показва че той е добър шахматист а в ЕС даже не разбират как да наредят фигурите!?На шахматен език това изказване на Путин е - шах с коня...знае много добре че от ЕС са така озверели фанатизирани и зомбиране че ще откажат и ще започнат да повтарят познатите мантри...а той спокойно ще премести коня в друга позиция удобна позиция!?При отказ от ЕС не само Тръмп ще се възмути а даже много от американските конгресмени ще се замислят!?за останалия свят -съвършено ясно ...много държави и сега са крайно недоволни от това което прави ЕС!?А главното от това което прави е че става военен придатък към НАТО -това вече не е нормален икономически съюз!?

    10:11 30.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян

    0 1 Отговор
    При война война нямало да има победители - тоя ка ге бист е забравил студената война кой я спечели 1989 гд и как сесесерето се разпадна - ще изчакаме и ще видим и тази война кой ще се разпадне

    10:11 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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