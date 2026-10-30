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САЩ затягат мерките срещу Китай: забраняват достъпа на китайски телекоми до американски номера
  Тема: Киберсигурност

САЩ затягат мерките срещу Китай: забраняват достъпа на китайски телекоми до американски номера

30 Октомври, 2026 10:17 592 2

  • съединени щати-
  • китайски телекоми-
  • fcc-
  • киберсигурност-
  • salt typhoon

FCC ще гласува на 19 ноември за China Mobile, China Telecom и China Unicom. Вашингтон свързва мярката с националната сигурност и измамните автоматични обаждания

САЩ затягат мерките срещу Китай: забраняват достъпа на китайски телекоми до американски номера - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати планират да забранят на China Mobile, China Telecom, China Unicom и други китайски доставчици на IP комуникационни услуги директния достъп до американски телефонни номера. Федералната комисия по комуникациите на САЩ ще гласува предложението на 19 ноември.

Мярката е мотивирана с опасения за националната сигурност и с необходимостта да бъдат ограничени измамните автоматични обаждания. Става дума за доставчици на VoIP услуги – технология, която преобразува гласа в цифрови данни и го предава през широколентови интернет връзки.

За тези компании директният достъп до номера е по-евтин вариант и улеснява предлагането на допълнителни функции. Според председателя на FCC Брендън Кар предложението ще засили защитата срещу незаконните автоматични обаждания.

„С това решение FCC ще укрепи първата ни линия на защита срещу недобросъвестни участници и незаконни автоматични обаждания“, заяви Кар.

Мярката е част от по-широки ограничения

FCC планира да ограничи и доставчици на IP услуги, които използват оборудване от компании в американския списък на заплахите за националната сигурност, включително Huawei и ZTE. Агенцията посочва също, че през декември 2028 г. ще забрани на всички китайски лаборатории да тестват американска електроника.

Комисията може да отнема и разрешенията за директен достъп до номера на китайски компании, които определи като риск за националната сигурност. Сред обсъжданите допълнителни стъпки са забрана за свързване на тези оператори към американски мрежи и ограничаване на дейността на техни центрове за данни в САЩ.

FCC вече е забранила на China Mobile, China Telecom и China Unicom да предоставят международни телекомуникационни услуги в САЩ. Китайското посолство във Вашингтон не е дало незабавен коментар по новото предложение.

Вашингтон посочва кибершпионажа

Решението идва на фона на продължаващи опасения за достъпа на китайски компании до американски телекомуникационни данни и инфраструктура. В края на 2024 г. Вашингтон заяви, че свързаната с Китай кибершпионска група Salt Typhoon е получила записи на разговори и е проникнала в телекомуникационни компании и инфраструктура в САЩ.

ФБР заяви през тази година, че заплахите, свързани с групата, „все още са напълно актуални“. Китай последователно отрича да е извършвал неправомерни действия.

През юли FCC добави базираната в Калифорния Digitalsystem Technology към списъка на компаниите, представляващи риск за националната сигурност, като посочи връзки с китайски телекомуникационни дружества и собственост на китайски гражданин. Следващата конкретна стъпка по предложението за телефонните номера е насроченото за 19 ноември гласуване.

Източници: reuters.com, channelnewsasia.com, investing.com


САЩ
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    А давате съвети на европейците

    10:19 30.10.2026

  • 2 Страх

    0 0 Отговор
    лозе пази! Правилно!

    11:37 30.10.2026