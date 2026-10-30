САЩ затягат мерките срещу Китай: забраняват достъпа на китайски телекоми до американски номера

Съединените щати планират да забранят на China Mobile, China Telecom, China Unicom и други китайски доставчици на IP комуникационни услуги директния достъп до американски телефонни номера. Федералната комисия по комуникациите на САЩ ще гласува предложението на 19 ноември.

Мярката е мотивирана с опасения за националната сигурност и с необходимостта да бъдат ограничени измамните автоматични обаждания. Става дума за доставчици на VoIP услуги – технология, която преобразува гласа в цифрови данни и го предава през широколентови интернет връзки.

За тези компании директният достъп до номера е по-евтин вариант и улеснява предлагането на допълнителни функции. Според председателя на FCC Брендън Кар предложението ще засили защитата срещу незаконните автоматични обаждания.

Мярката е част от по-широки ограничения

„С това решение FCC ще укрепи първата ни линия на защита срещу недобросъвестни участници и незаконни автоматични обаждания“, заяви Кар.

FCC планира да ограничи и доставчици на IP услуги, които използват оборудване от компании в американския списък на заплахите за националната сигурност, включително Huawei и ZTE. Агенцията посочва също, че през декември 2028 г. ще забрани на всички китайски лаборатории да тестват американска електроника.

Комисията може да отнема и разрешенията за директен достъп до номера на китайски компании, които определи като риск за националната сигурност. Сред обсъжданите допълнителни стъпки са забрана за свързване на тези оператори към американски мрежи и ограничаване на дейността на техни центрове за данни в САЩ.

FCC вече е забранила на China Mobile, China Telecom и China Unicom да предоставят международни телекомуникационни услуги в САЩ. Китайското посолство във Вашингтон не е дало незабавен коментар по новото предложение.

Вашингтон посочва кибершпионажа

Решението идва на фона на продължаващи опасения за достъпа на китайски компании до американски телекомуникационни данни и инфраструктура. В края на 2024 г. Вашингтон заяви, че свързаната с Китай кибершпионска група Salt Typhoon е получила записи на разговори и е проникнала в телекомуникационни компании и инфраструктура в САЩ.

ФБР заяви през тази година, че заплахите, свързани с групата, „все още са напълно актуални“. Китай последователно отрича да е извършвал неправомерни действия.

През юли FCC добави базираната в Калифорния Digitalsystem Technology към списъка на компаниите, представляващи риск за националната сигурност, като посочи връзки с китайски телекомуникационни дружества и собственост на китайски гражданин. Следващата конкретна стъпка по предложението за телефонните номера е насроченото за 19 ноември гласуване.

Източници: reuters.com, channelnewsasia.com, investing.com