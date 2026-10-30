Какъв е бил дронът, поразил CONTSHIP JET

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край нос Калиакра, е надводен безпилотен апарат от типа „камикадзе“. Публично достъпните кадри показват сравнително ниска тъмна лодка, която се приближава към десния борд на кораба. На този етап обаче няма потвърждение за конкретния модел, държавата производител или организацията, която е използвала апарата.
Атаката е извършена на 28 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. Според Министерството на отбраната корабът е бил поразен около 12:00 часа, като са наблюдавани общо три попадения. CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към Констанца. Всичките 18 членове на екипажа са спасени, но корабът е потънал на следващия ден.
Какво се вижда на кадрите
На записа се различават удължен корпус с ъглова предна част, капаци и повдигната конструкция в горната част. Най-същественият детайл е видимият извънбордов двигател в задната част на апарата. Повдигнатият елемент може да е предназначен за камери, навигационно оборудване или други сензори, но това не е потвърдено.
Външният вид на дрона има отделни прилики с украинските морски апарати Magura V5 и Magura V7. При публично известните версии на Magura двигателят е интегриран в корпуса, а камерата е разположена по-ниско и по-близо до централната част. Именно тези различия са причина анализатори да не приемат автоматично, че заснетият апарат е Magura.
Обсъждат се и други версии, включително нова или модифицирана конструкция, близка по предназначение до руските безпилотни катери. Само по видео обаче не може надеждно да се установи нито моделът, нито произходът на дрона. Няма публично представена техническа експертиза, която да потвърждава някоя от тези хипотези.
Произходът остава предмет на разследване
Военноморските сили са получили информация за наблюдавани морски дронове и от френски патрулен самолет, а българските системи за морско наблюдение са регистрирали ударите. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство, в рамките на което предстои да бъдат изяснени маршрутът на кораба, товарът, размерът на щетите и обстоятелствата около нападението.„Логиката води натам, но проблемът е, че не можем да го докажем“, заяви премиерът Румен Радев по повод подозренията за руска отговорност.
Така към момента може да се каже единствено, че CONTSHIP JET е бил атакуван от надводни безпилотни апарати, като заснетият дрон вероятно е специално предназначен за удар по кораб. Точният модел, неговият производител и кой е наредил атаката остават неустановени.
Източници: vesti.bg, apnews.com, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #50
10:43 30.10.2026
2 Трол
Коментиран от #12
10:44 30.10.2026
3 ШЕФА
10:44 30.10.2026
4 Боташа ни пороби
10:44 30.10.2026
5 Да попитат
Коментиран от #23
10:44 30.10.2026
6 иван костов
10:44 30.10.2026
7 Пич
А ви казах още онзи ден!!!
10:44 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зевс
10:45 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #2 от "Трол":Тук има само секретни разработки на чушкопеци.
Коментиран от #46
10:45 30.10.2026
13 Как ще ревете
10:46 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
10:48 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Елементарно , бе Уотсън !
10:48 30.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
Разбира се без товара който този носеше 😉
10:48 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
10:51 30.10.2026
22 Емигрант
Коментиран от #25, #33, #35
10:51 30.10.2026
23 всеки знае какъв е дрона
До коментар #5 от "Да попитат":кои миричев бе оня с двата пръста чело , дето от всичко разбира ли бе
аман от тоя бастун бе, разкарайте го защо ни тормозите със такива комунистическиОТРЕПКИ
то като видиш какъв е баща му ясно ти е къв е и двата пръста чело
10:52 30.10.2026
24 Само питам
10:52 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Обективно
10:52 30.10.2026
27 Чума
10:53 30.10.2026
28 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #19 от "Пич":и закво им е на украинците да удрят товар за Румъния?А? или си мислиш , че тва е видеоигра да пуцаш по квот ти падне?
Коментиран от #36, #38, #43
10:54 30.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Смърф
Морски .🤣🤣🤣🤣
10:54 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЧеБурашка
Чакаме доблестните медии да проявят кураж и да го кажат...
Коментиран от #39
10:54 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами точно
До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":заради това което правите. Заливате всичко с лъжи и евтина пропаганда!
10:55 30.10.2026
37 Румен
10:57 30.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не си
До коментар #32 от "ЧеБурашка":нормален!
10:58 30.10.2026
40 практично
11:00 30.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пич
До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":Обясних вече!!!
Въобще не пукат по каквото им падне, и въобще не е случайно избрано да е близо до нас!!! Имат визия да ни ангажират много по пряко във войната, и работят за промяна на обществените настроения!!!
Което е по Урсулиански и англичански тъпо, защото българите можем да мислим, и на такива не кълвем!!!
Коментиран от #45, #49, #54
11:03 30.10.2026
44 стоян георгиев
Коментиран от #66
11:08 30.10.2026
45 Анонимен
До коментар #43 от "Пич":ФАКТИТЕ ДИКТАТОРСКИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
11:08 30.10.2026
46 така е
До коментар #12 от "честен ционист":Ти ми напомни един стар виц: Една жена цял живот работила във фабрика, която произвеждала части за самовари. Дошло време на пенсионира и колегите й я попитала какво иска да й подарят по този повод. Жената без да се замисля казала, че иска да й подарят самовар. Всички я погледнали много учудено и запитали как пък за всичките тези години не си е взела части и да си ги сглоби сама. Тя отговорила, че си е вземала части, ама всеки път като ги сглоби се получавал автомат Калашников 🤣
11:10 30.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Запознат
Защо се правят на ударени, като на всички е ясно!?
Тагаренко дори призна, че е украински, но видиш ли бил прехванат от руснаците и насочен от тях.
Смешно, но може би си вярва.
Коментиран от #58
11:12 30.10.2026
49 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #43 от "Пич":кво означава пряко във войната? да обявим война на РФ ли?или РФ да тръгне срещу нас-НАТО?
11:12 30.10.2026
50 Търговска война
До коментар #1 от "честен ционист":Няма значение, чий е дрона. Скоро всеки гараж ще може да се сглоби подобен дрон.
Коментиран от #55, #56
11:12 30.10.2026
51 Факт
11:18 30.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 мдаа
11:19 30.10.2026
54 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #43 от "Пич":- всичко е ясно. Тези водни дронове, поразили кораби до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" . Помежду другото, в СОК "Камчия" са останали само руснаците по техническата поддръжка, всички деца и "гости" в този огромен руски комплекс-анклав са своевременно евакуирани...
Коментиран от #60
11:21 30.10.2026
55 🦉🦉🦉🦉
До коментар #50 от "Търговска война":"Скоро ....ще може...." 😀😀😀
Още преди половин век МОЖЕХМЕ и СГЛОБЯВАХМЕ такива лодки в кръжоците по корабомоделизъм❗
За родените в клоZETA (00) в кръжоците взимаха участие ученици😉
11:21 30.10.2026
56 🦉🦉🦉🦉
До коментар #50 от "Търговска война":Даже правехме копия в определен мащаб на действителни морски съдове❗
11:22 30.10.2026
57 Кво Ме Интересува !
Че е Бил Там !
И Радев Не се е Справил !
С Този Проблем !
11:23 30.10.2026
58 стоян георгиев
До коментар #48 от "Запознат":Ти явни не си виждал украински дрон?спрямо това допотопно нищо е като летяща чиния.този дрон може да атакува само граждански съдове.на борда ако имаха поне една пушка и щеше да спрат атаката му.има обаче един интересен въпрос и той е от къде е в получил сигнал въпросния дрон?льотчика и йотова може да се замислят леко по темата?
11:25 30.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 стоян георгиев
До коментар #54 от "ИНТЕРЕСНО?":Те са пуснати от крим,но сигнала за тяхното управление и от бг.дали данс ще се задейства?
11:26 30.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ясно е
Коментиран от #67
11:26 30.10.2026
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65 Този коментар е премахнат от модератор.
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68 Сатана Z
Без съмнение дронът принадлежи на Освободителката на България.
11:29 30.10.2026
69 Сила
Коментиран от #70
11:30 30.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.