Какъв е бил дронът, поразил CONTSHIP JET

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край нос Калиакра, е надводен безпилотен апарат от типа „камикадзе“. Публично достъпните кадри показват сравнително ниска тъмна лодка, която се приближава към десния борд на кораба. На този етап обаче няма потвърждение за конкретния модел, държавата производител или организацията, която е използвала апарата.

Атаката е извършена на 28 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. Според Министерството на отбраната корабът е бил поразен около 12:00 часа, като са наблюдавани общо три попадения. CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към Констанца. Всичките 18 членове на екипажа са спасени, но корабът е потънал на следващия ден.

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Какво се вижда на кадрите

На записа се различават удължен корпус с ъглова предна част, капаци и повдигната конструкция в горната част. Най-същественият детайл е видимият извънбордов двигател в задната част на апарата. Повдигнатият елемент може да е предназначен за камери, навигационно оборудване или други сензори, но това не е потвърдено.

Външният вид на дрона има отделни прилики с украинските морски апарати Magura V5 и Magura V7. При публично известните версии на Magura двигателят е интегриран в корпуса, а камерата е разположена по-ниско и по-близо до централната част. Именно тези различия са причина анализатори да не приемат автоматично, че заснетият апарат е Magura.

Обсъждат се и други версии, включително нова или модифицирана конструкция, близка по предназначение до руските безпилотни катери. Само по видео обаче не може надеждно да се установи нито моделът, нито произходът на дрона. Няма публично представена техническа експертиза, която да потвърждава някоя от тези хипотези.

Произходът остава предмет на разследване

Военноморските сили са получили информация за наблюдавани морски дронове и от френски патрулен самолет, а българските системи за морско наблюдение са регистрирали ударите. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство, в рамките на което предстои да бъдат изяснени маршрутът на кораба, товарът, размерът на щетите и обстоятелствата около нападението.

„Логиката води натам, но проблемът е, че не можем да го докажем“, заяви премиерът Румен Радев по повод подозренията за руска отговорност.

Така към момента може да се каже единствено, че CONTSHIP JET е бил атакуван от надводни безпилотни апарати, като заснетият дрон вероятно е специално предназначен за удар по кораб. Точният модел, неговият производител и кой е наредил атаката остават неустановени.

Източници: vesti.bg, apnews.com, maritime.bg