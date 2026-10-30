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Какъв е бил дронът, поразил CONTSHIP JET
  Тема: Украйна

Какъв е бил дронът, поразил CONTSHIP JET

30 Октомври, 2026 10:41 1 831 70

  • contship jet-
  • морски дрон-
  • черно море-
  • калиакра-
  • безпилотен катер

Кадрите показват надводен апарат с извънбордов двигател, но точният модел и произходът му остават неустановени

Какъв е бил дронът, поразил CONTSHIP JET - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край нос Калиакра, е надводен безпилотен апарат от типа „камикадзе“. Публично достъпните кадри показват сравнително ниска тъмна лодка, която се приближава към десния борд на кораба. На този етап обаче няма потвърждение за конкретния модел, държавата производител или организацията, която е използвала апарата.

Атаката е извършена на 28 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 17 морски мили източно от нос Калиакра. Според Министерството на отбраната корабът е бил поразен около 12:00 часа, като са наблюдавани общо три попадения. CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към Констанца. Всичките 18 членове на екипажа са спасени, но корабът е потънал на следващия ден.

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Какво се вижда на кадрите

На записа се различават удължен корпус с ъглова предна част, капаци и повдигната конструкция в горната част. Най-същественият детайл е видимият извънбордов двигател в задната част на апарата. Повдигнатият елемент може да е предназначен за камери, навигационно оборудване или други сензори, но това не е потвърдено.

Външният вид на дрона има отделни прилики с украинските морски апарати Magura V5 и Magura V7. При публично известните версии на Magura двигателят е интегриран в корпуса, а камерата е разположена по-ниско и по-близо до централната част. Именно тези различия са причина анализатори да не приемат автоматично, че заснетият апарат е Magura.

Обсъждат се и други версии, включително нова или модифицирана конструкция, близка по предназначение до руските безпилотни катери. Само по видео обаче не може надеждно да се установи нито моделът, нито произходът на дрона. Няма публично представена техническа експертиза, която да потвърждава някоя от тези хипотези.

Произходът остава предмет на разследване

Военноморските сили са получили информация за наблюдавани морски дронове и от френски патрулен самолет, а българските системи за морско наблюдение са регистрирали ударите. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство, в рамките на което предстои да бъдат изяснени маршрутът на кораба, товарът, размерът на щетите и обстоятелствата около нападението.

„Логиката води натам, но проблемът е, че не можем да го докажем“, заяви премиерът Румен Радев по повод подозренията за руска отговорност.

Така към момента може да се каже единствено, че CONTSHIP JET е бил атакуван от надводни безпилотни апарати, като заснетият дрон вероятно е специално предназначен за удар по кораб. Точният модел, неговият производител и кой е наредил атаката остават неустановени.

Източници: vesti.bg, apnews.com, maritime.bg


Каварна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 18 Отговор
    Прогресивен дрон.

    Коментиран от #50

    10:43 30.10.2026

  • 2 Трол

    36 6 Отговор
    Може да е секретна българска разработка.

    Коментиран от #12

    10:44 30.10.2026

  • 3 ШЕФА

    67 10 Отговор
    Английско украински !!!

    10:44 30.10.2026

  • 4 Боташа ни пороби

    17 30 Отговор
    Това ще да е някое турски ментак.

    10:44 30.10.2026

  • 5 Да попитат

    61 6 Отговор
    лама Мирчопитеков, той е спецЯлист.

    Коментиран от #23

    10:44 30.10.2026

  • 6 иван костов

    64 6 Отговор
    Ами британски е бил, изстрелян от ВСУ, на кой още не е ясно!

    10:44 30.10.2026

  • 7 Пич

    17 3 Отговор
    Не си губете времето да четете!!! Когато аз ви казвам нещо - това е положението!!!
    А ви казах още онзи ден!!!

    10:44 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зевс

    33 3 Отговор
    Аз смятам, че е американски HSMUSVs, леко модифициран и с добавена броня. Вижте как му изглежда носа и го сравнете с този от снимката в статията, много е специфичен, двигателя също съвпада.

    10:45 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    29 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Тук има само секретни разработки на чушкопеци.

    Коментиран от #46

    10:45 30.10.2026

  • 13 Как ще ревете

    52 6 Отговор
    когато се оповести, че е дело на украинският терористичен и фашистки режим!

    10:46 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    16 4 Отговор
    Защо никой застраховател все още не е поставил изискване за охранителни камери по корабите (има стар линк, няма нужда да се разчита на запис в черна кутия)?

    10:48 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Елементарно , бе Уотсън !

    45 6 Отговор
    Щом е като украинските морски апарати Magura V5 и Magura V7 , плува като него , само камерата му е малко изместена ...просто си е украински Magura .

    10:48 30.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    17 2 Отговор
    😀😀😀Такива лодки правехме едно време в кръжоците по корабомоделизъм ❗❗❗
    Разбира се без товара който този носеше 😉

    10:48 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    5 21 Отговор
    ЧЕРВЕНИЯТ ДИКТАТВЕЧЕ ДИКТУВА НАВСЯКЪДЕ ПОЗОРНО ДАЖЕ И В РУМЪНИЯ СИ МИСЛИ ЧЕ МОЖЕ ДА ДИКТУВА ЗАЩО ТОЗИ Е НЕДОСЕГАЕМ

    10:51 30.10.2026

  • 22 Емигрант

    6 50 Отговор
    Страхливите червени подлоги се страхуват да назоват името "Русия", дронът е руски без никакво съмнение, нали наскоро Путин се похвали, че има вече много добър напредък в морското дронно производство, какво още остава да каже за да се докаже, че е руски този дрон ? Вече си призна, че е закъсал с войската си, след като започна да занимава и учениците след занятия с обучение в стрелба с всякакъв вид оръжия, "демек" стана и масов детеубиец ! Айде сега да видиме колко време ще оставите този коментар "жив" за прочит ?

    Коментиран от #25, #33, #35

    10:51 30.10.2026

  • 23 всеки знае какъв е дрона

    33 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да попитат":

    кои миричев бе оня с двата пръста чело , дето от всичко разбира ли бе

    аман от тоя бастун бе, разкарайте го защо ни тормозите със такива комунистическиОТРЕПКИ

    то като видиш какъв е баща му ясно ти е къв е и двата пръста чело

    10:52 30.10.2026

  • 24 Само питам

    38 1 Отговор
    След като се вижда , че е украинска Магура , защо украинската посланичка още не е изгонена ? ❓Бабаитите от "Боец" ще кажат ли нещо ?

    10:52 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Обективно

    22 1 Отговор
    На това се вика политкоректно недоглеждане!

    10:52 30.10.2026

  • 27 Чума

    19 4 Отговор
    Така ли не разбрахте, че този от видеото е изкуствен интелект! Иначе дроновете са 3 - украински /английски/, руски /трофеен английски/ и английски! Вчера ви написаха тук модела - вижте, сравнете! Английски!

    10:53 30.10.2026

  • 28 К.О.Т..А.К 🐱

    4 28 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    и закво им е на украинците да удрят товар за Румъния?А? или си мислиш , че тва е видеоигра да пуцаш по квот ти падне?

    Коментиран от #36, #38, #43

    10:54 30.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смърф

    3 2 Отговор
    Аз ще ви кажа какъв е дрона :
    Морски .🤣🤣🤣🤣

    10:54 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЧеБурашка

    27 3 Отговор
    И логиката, и фактите водят до Украина.
    Чакаме доблестните медии да проявят кураж и да го кажат...

    Коментиран от #39

    10:54 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами точно

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    заради това което правите. Заливате всичко с лъжи и евтина пропаганда!

    10:55 30.10.2026

  • 37 Румен

    1 0 Отговор
    Бил е два на четири метра,тъмнокафав!

    10:57 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не си

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "ЧеБурашка":

    нормален!

    10:58 30.10.2026

  • 40 практично

    6 0 Отговор
    Българския интерес има две възможности за избор- или унищожаваш навлезлите дронове спъващи морската ти търговия, или се снишаваш и си траеш, шом не може да се противопоставиш. От репчене без покритие има само вреда. За съда няма доказателства дали дрона не е предрешен в чужда униформа.

    11:00 30.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пич

    21 3 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Обясних вече!!!
    Въобще не пукат по каквото им падне, и въобще не е случайно избрано да е близо до нас!!! Имат визия да ни ангажират много по пряко във войната, и работят за промяна на обществените настроения!!!
    Което е по Урсулиански и англичански тъпо, защото българите можем да мислим, и на такива не кълвем!!!

    Коментиран от #45, #49, #54

    11:03 30.10.2026

  • 44 стоян георгиев

    4 17 Отговор
    На този етап е изяснен произхода на този дрон на 100%.това е руски дрон.естественно льотчика няма да направи нищо както и неговата кандидат прзидетнтка.патриоти...руски при това

    Коментиран от #66

    11:08 30.10.2026

  • 45 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    ФАКТИТЕ ДИКТАТОРСКИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    11:08 30.10.2026

  • 46 така е

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Ти ми напомни един стар виц: Една жена цял живот работила във фабрика, която произвеждала части за самовари. Дошло време на пенсионира и колегите й я попитала какво иска да й подарят по този повод. Жената без да се замисля казала, че иска да й подарят самовар. Всички я погледнали много учудено и запитали как пък за всичките тези години не си е взела части и да си ги сглоби сама. Тя отговорила, че си е вземала части, ама всеки път като ги сглоби се получавал автомат Калашников 🤣

    11:10 30.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Запознат

    26 3 Отговор
    Дронът е английско производство и от миналата година е на въоръжение в Украйна. Използва се прецизни морски удари срещу руски морски цели.
    Защо се правят на ударени, като на всички е ясно!?
    Тагаренко дори призна, че е украински, но видиш ли бил прехванат от руснаците и насочен от тях.
    Смешно, но може би си вярва.

    Коментиран от #58

    11:12 30.10.2026

  • 49 К.О.Т..А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    кво означава пряко във войната? да обявим война на РФ ли?или РФ да тръгне срещу нас-НАТО?

    11:12 30.10.2026

  • 50 Търговска война

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма значение, чий е дрона. Скоро всеки гараж ще може да се сглоби подобен дрон.

    Коментиран от #55, #56

    11:12 30.10.2026

  • 51 Факт

    3 5 Отговор
    Пасивно блеене това очаквайте от русофилите,няма да кажат че дроновете убиващи в черно море са на господаря им русия

    11:18 30.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 мдаа

    3 1 Отговор
    Този дрон напомня руския Мурена, но приликите му с украинския Магура са много повече. Не е трудно да разгледате снимки на двата модела, за да откриете приликата с укранския дрон.

    11:19 30.10.2026

  • 54 ИНТЕРЕСНО?

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    - всичко е ясно. Тези водни дронове, поразили кораби до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" . Помежду другото, в СОК "Камчия" са останали само руснаците по техническата поддръжка, всички деца и "гости" в този огромен руски комплекс-анклав са своевременно евакуирани...

    Коментиран от #60

    11:21 30.10.2026

  • 55 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Търговска война":

    "Скоро ....ще може...." 😀😀😀
    Още преди половин век МОЖЕХМЕ и СГЛОБЯВАХМЕ такива лодки в кръжоците по корабомоделизъм❗
    За родените в клоZETA (00) в кръжоците взимаха участие ученици😉

    11:21 30.10.2026

  • 56 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Търговска война":

    Даже правехме копия в определен мащаб на действителни морски съдове❗

    11:22 30.10.2026

  • 57 Кво Ме Интересува !

    2 1 Отговор
    Важното е !

    Че е Бил Там !

    И Радев Не се е Справил !

    С Този Проблем !

    11:23 30.10.2026

  • 58 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Ти явни не си виждал украински дрон?спрямо това допотопно нищо е като летяща чиния.този дрон може да атакува само граждански съдове.на борда ако имаха поне една пушка и щеше да спрат атаката му.има обаче един интересен въпрос и той е от къде е в получил сигнал въпросния дрон?льотчика и йотова може да се замислят леко по темата?

    11:25 30.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Те са пуснати от крим,но сигнала за тяхното управление и от бг.дали данс ще се задейства?

    11:26 30.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ясно е

    3 1 Отговор
    Дронът е укрийски. Целта е проста. Да се предизвика влизане на Нато в Черно море за да се разшири войната и се защити т.н. помощ за Украина по море. Само, че Турция и Русия няма да разрешат. Тъй че ние бегаме пак по грешната писта.

    Коментиран от #67

    11:26 30.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ако се вгледате внимателно на снимката може да забележите фрагмент от знамето на Русия и надписа “Сделано в Крим“ завод имени Сталина.
    Без съмнение дронът принадлежи на Освободителката на България.

    11:29 30.10.2026

  • 69 Сила

    0 1 Отговор
    Външният вид на дрона има отделни прилики с украинските морски апарати Magura V5 и Magura V7 - абе каква прилика-баш си е украински! За всички е видно и ясно , че зеления иска да припише удара на Русия !

    Коментиран от #70

    11:30 30.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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