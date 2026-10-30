Безпрецедентен удар по Binance: хакери откраднаха $6,3 млрд. за 20 минути

Криптоборсата Binance е засегната от пробив в сигурността с приблизителен размер 6,3 млрд. долара. Според американската компания за блокчейн анализ TRM Labs нападателите са извадили около 6,36 млрд. долара от портфейли на борсата в 10 блокчейна, като по-голямата част от средствата е преместена за около 20 минути. TRM Labs свързва атаката със севернокорейската хакерска група TraderTraitor с висока степен на увереност.

„Нападателят е преместил приблизително 6,36 млрд. долара от портфейлите на Binance в десет блокчейна, като по-голямата част от средствата е изведена за около 20 минути“, посочва TRM Labs, цитирана от Ройтерс. Компанията допълва, че редица особености на операцията съвпадат с предишни кражби, приписвани на TraderTraitor, включително атаката срещу борсата Bybit през февруари 2025 г.

Как е станал пробивът

Binance съобщава, че първоначалното разследване сочи към компрометиран лаптоп на DevOps инженер. Оттам нападателят вероятно е получил достъп до вътрешен сервизен контейнер и е подал неразрешени заявки за теглене. Борсата заявява, че засега няма данни да са изтекли частни ключове от портфейлите.

Отделен анализ на Bitquery проследява изтичането на средствата от 17 горещи портфейла на Binance в девет блокчейна за по-малко от четири часа - между 20:04 и 23:56 часа по Гринуич на 29 октомври. Това не противоречи на оценката на TRM Labs за първоначалното изваждане на основната част от активите за около 20 минути, но показва, че свързаните трансакции са продължили по-дълго.

Замразени са около 3 млрд. долара

Binance съобщава, че в сътрудничество с блокчейн партньори е замразила около 3 млрд. долара от засегнатите активи. По данни на Ройтерс компанията Tether е блокирала близо 1,57 млрд. долара, а Circle - над 800 млн. долара. Bitquery оценява сумата на замразените или обездвижени активи на около 2,7 млрд. долара, а останалите средства при нападателя - на около 3,2 млрд. долара в ранните часове на 30 октомври.

Депозитите и тегленията в Binance са временно спрени заради проверките по сигурността. „Средствата на потребителите са в безопасност“, заявява борсата. Компанията обещава да покрие всички загуби чрез фонда SAFU и със свои средства, а след приключването на разследването да публикува технически доклад и обновена информация за резервите си.

Пазарът реагира със спад

Новината натисна надолу цените на основните криптовалути. Биткойнът е поевтинял с около 3,2% до под 79 000 долара. Потенциалният размер на кражбата е приблизително четири пъти по-голям от предишния рекорд - около 1,5 млрд. долара, откраднати при атаката срещу Bybit през февруари 2025 г.

Binance има около 335 млн. регистрирани потребители по света, а според годишния отчет на борсата за 2025 г. е държала приблизително 162,8 млрд. долара активи под попечителство. Разследването продължава, като засега няма официално съобщение от правоохранителни органи, което да потвърждава самоличността на извършителите.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, bitquery.io