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Нова дипломатическа мисия: Катар посредничи за сделка между Вашингтон и Техеран
  Тема: Иранската криза

Нова дипломатическа мисия: Катар посредничи за сделка между Вашингтон и Техеран

30 Октомври, 2026 11:25 556 2

  • иран-
  • сащ-
  • катар-
  • ядрена програма-
  • ормузки проток

Доха координира усилията с Вашингтон, но Иран определя последните предложения като неприемливи и не отстъпва по ядрения въпрос

Нова дипломатическа мисия: Катар посредничи за сделка между Вашингтон и Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катарски посредници са се върнали в Техеран в опит да придвижат възможна сделка между САЩ и Иран. Представител, запознат с разговорите, е заявил пред Ройтерс, че посредническите усилия се координират с Вашингтон.

Катар е представил на Иран проект за мирен план в неделя. Документът е част от усилията за прекратяване на осеммесечната война в Близкия изток, но високопоставен ирански представител е определил предложенията като „неприемливи“ и е заявил, че Техеран няма да променя позицията си по ядрения въпрос.

Вашингтон и Техеран остават разделени

Съединените щати настояват ядрената програма на Иран да бъде включена в преговорите още от началото. Техеран, от своя страна, иска първо да бъде прекратена американската блокада на иранските пристанища и да бъдат отменени санкциите върху износа на петрол. Иран отхвърля западните опасения, че ядрената му програма има военен характер.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната продължава да поддържа контакт с посредници и разглежда идеи за прилагане на собствено седемдневно предложение за прекратяване на войната. „Продължаваме да даваме шанс на дипломацията да успее“, каза Арагчи, цитиран от Асошиейтед прес.

Предишното споразумение се разпадна

Пакистан и Катар помогнаха през юни за постигането на временно споразумение, което предвиждаше Иран да отвори напълно Ормузкия проток за корабоплаване, САЩ да прекратят блокадата на иранските пристанища и да започнат преговори за по-широко уреждане, включително по ядрения въпрос. Споразумението обаче бързо се разпадна, след като атаките бяха подновени.

В края на септември Техеран представи собствен седемдневен план, според който Ормузкият проток може да бъде отворен при изпълнение на определени условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, което доведе до нов кръг от катарско посредничество. Последният проект, представен в Техеран, се различава от септемврийския план на Иран.

На този етап няма данни двете страни да са постигнали съгласие по основните спорни въпроси. Тръмп заяви, че контактите на вицепрезидента Джей Ди Ванс с Иран са били свързани с медицински доставки, след като американски медии ги свързаха и с опити за възобновяване на мирните разговори.

Източници: reuters.com, today.lorientlejour.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    А нашата Първа диплоШМАТКА има ли нов биСЕРчЕ❗
    След ЕСКАЛАЦИЯТА която иска в Близкия изток🤔

    11:28 30.10.2026

  • 2 Овчар

    1 0 Отговор
    неудобните изтърквания показват къде е мършата.

    11:28 30.10.2026

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