Украинска делегация влезе в окупираните Олешки: започна евакуация на цивилни

Украинска делегация е пристигнала безопасно в Олешки, Херсонска област, където са започнали евакуация на цивилни и раздаване на хуманитарна помощ. Градът е временно окупиран.
Това съобщи Давид Арахамия, председател на парламентарната група „Слуга на народа“. „Украинската делегация вече безопасно достигна Олешки. Започна евакуацията и раздаването на хуманитарна помощ. Режимът на тишина продължава. Подробности по-късно“, заяви той, цитиран от „Укринформ“.
Евакуацията се провежда при режим на тишина
Операцията се извършва в рамките на договорен режим на тишина, който трябва да осигури достъп до града и безопасно извеждане на хората, желаещи да напуснат района. Наред с евакуацията на жителите се доставят продукти и други спешно необходими материали.
Към момента не са обявени данни колко души са изведени от Олешки. От думите на Арахамия става ясно, че евакуацията вече е в ход, но допълнителна информация за броя на евакуираните, маршрута и следващите етапи на мисията се очаква по-късно.
Украинската делегация ще следи на място провеждането на хуманитарната операция. Основните задачи са да бъде раздадена помощ на останалите цивилни и да бъде осигурена възможност за безопасно напускане на града от желаещите.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
11:35 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 златен кенеф
11:38 30.10.2026
4 осраински
11:38 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вале-каро
11:42 30.10.2026
7 стоян георгиев
11:45 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тико
11:48 30.10.2026
11 Абе
Коментиран от #13
11:49 30.10.2026
12 Ха мит ха ни мит
11:52 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
11:54 30.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЕН ЗА СВЕТИЯ ОТ РПЦ ФЬОДОР УШАКОВ
...
ИЛИ КАКТО ТУРЦИТЕ СА МУ ВИКАЛИ УШАК ПАША
......
Е ПРЕВЪРНАЛ ЧЕРНО МОРЕ В РУСКО ЕЗЕРО :)
......
УШАК НА ЕЗИКА НА АСПАРУХОВИТЕ БРАТЯ ОТ СТЕПИТЕ ОЗНАЧАВА - МАЛЪК , КЪС ЧОВЕК
...
11:54 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това не
11:57 30.10.2026
18 За няколко цента повече
Ами как да обявят,като руснаците евакуират хората,украинците минират пътищата
12:03 30.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ КУТУЗ - БЕСЕН ЧОВЕК :)
......
ГЕНЕРАЛИСИМУС АЛЕКСАНДЪР СУВОРОВ
.... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
ОТ СУВАР - СУВОР. - КОННИК :)
......
12:03 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
ОТ РОДИНАЧАЛНИКА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ
......
ШЕТЕМЕТИЕВИ - ВОЙВОДА - ВОЕНЕН МИНИСТЪР НА ПЕТЪР ВЕЛИКИ
.. ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ
ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИН ИЗБЯГАЛИ ОТ МОНГОЛИТЕ ПРИ РУСКИТЕ КНЯЗЕ
" ЩАСТЛИВ , ЩЕДЪР МОХАМЕД "
Коментиран от #23
12:10 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПРАВОПИСНА ГРЕШКА
.. ШЕРЕМЕТИЕВИ .. КАТО ШЕРЕМЕТИЕВО.. .
... ВОЙВОДАТА БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТИЕВ
....
БОРИС - МНОГО РЯДКО РУСКО ИМЕ
12:23 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 не може да бъде
Коментиран от #26
12:45 30.10.2026
26 ама многУ коректен
До коментар #25 от "не може да бъде":Не е политкоректно да се разкриват и разпространяват такива неща!
12:52 30.10.2026