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Украинска делегация влезе в окупираните Олешки: започна евакуация на цивилни
  Тема: Украйна

Украинска делегация влезе в окупираните Олешки: започна евакуация на цивилни

30 Октомври, 2026 11:34 1 383 26

  • украйна-
  • олешки-
  • евакуация-
  • хуманитарна помощ-
  • режим на тишина

Временно окупираният град получава хуманитарна помощ, а желаещите да напуснат вече се евакуират. Режимът на тишина продължава

Украинска делегация влезе в окупираните Олешки: започна евакуация на цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинска делегация е пристигнала безопасно в Олешки, Херсонска област, където са започнали евакуация на цивилни и раздаване на хуманитарна помощ. Градът е временно окупиран.

Това съобщи Давид Арахамия, председател на парламентарната група „Слуга на народа“. „Украинската делегация вече безопасно достигна Олешки. Започна евакуацията и раздаването на хуманитарна помощ. Режимът на тишина продължава. Подробности по-късно“, заяви той, цитиран от „Укринформ“.

Евакуацията се провежда при режим на тишина

Операцията се извършва в рамките на договорен режим на тишина, който трябва да осигури достъп до града и безопасно извеждане на хората, желаещи да напуснат района. Наред с евакуацията на жителите се доставят продукти и други спешно необходими материали.

Към момента не са обявени данни колко души са изведени от Олешки. От думите на Арахамия става ясно, че евакуацията вече е в ход, но допълнителна информация за броя на евакуираните, маршрута и следващите етапи на мисията се очаква по-късно.

Украинската делегация ще следи на място провеждането на хуманитарната операция. Основните задачи са да бъде раздадена помощ на останалите цивилни и да бъде осигурена възможност за безопасно напускане на града от желаещите.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    26 4 Отговор
    Дано не излезе

    11:35 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 златен кенеф

    33 0 Отговор
    Не се съобщава колко били изведените, ами николко те вече са евакуирани от руснаците.

    11:38 30.10.2026

  • 4 осраински

    26 1 Отговор
    Главата на украинеца е пълна каша. И е като таралеж върху кактус. Накъдето и да се обърнеш, за никът му е разкъсан.

    11:38 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вале-каро

    22 0 Отговор
    "Градът временно е окупиран".От кого?

    11:42 30.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    Повечето в олешки са ждуни.

    11:45 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тико

    21 1 Отговор
    Тя и 26 бригада на морската пехота на Украйна влезе в села Кринки на 30км от Олешки и вдовиците още си търсят мъжете да ги погребат.

    11:48 30.10.2026

  • 11 Абе

    28 1 Отговор
    сопретете се бе, каква украинска делегация?!?!?!? Руснаците след разминирането на маршрута за евакуация влизат с 25 хуманитарни автобуси с 750 места, транспорт за лежащи пациенти и линейки. На жителите се доставя храна , вода, медикаменти и средства за хигиена, отделно автобус за домашни животни!!! Един автобус с Руския и украинския омбудсман и представители на сащ и русски и американски и руски журналисти журналисти.

    Коментиран от #13

    11:49 30.10.2026

  • 12 Ха мит ха ни мит

    20 1 Отговор
    Каде скрихте видеото ,което показваше , че организацията ,хуманитарната помощ и присъствието на журналисти е руска?

    11:52 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Временно окупираният от т.нар. Украйна град ,каквито са и останалите в Донбас

    11:54 30.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ОЩЕ РУСКИЯ АДМИРАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
    ОБЯВЕН ЗА СВЕТИЯ ОТ РПЦ ФЬОДОР УШАКОВ
    ...
    ИЛИ КАКТО ТУРЦИТЕ СА МУ ВИКАЛИ УШАК ПАША
    ......
    Е ПРЕВЪРНАЛ ЧЕРНО МОРЕ В РУСКО ЕЗЕРО :)
    ......
    УШАК НА ЕЗИКА НА АСПАРУХОВИТЕ БРАТЯ ОТ СТЕПИТЕ ОЗНАЧАВА - МАЛЪК , КЪС ЧОВЕК
    ...

    11:54 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това не

    13 0 Отговор
    Е пропаганда!? Само не разбрах човек ли го е писал или и и !? Влезли!?!? във временно окупирана територия!?!?!?...

    11:57 30.10.2026

  • 18 За няколко цента повече

    17 1 Отговор
    "Към момента не са обявени данни колко души са изведени от Олешки"
    Ами как да обявят,като руснаците евакуират хората,украинците минират пътищата

    12:03 30.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    МАРШАЛ МИХАИЛ КУТУЗОВ
    ...... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ КУТУЗ - БЕСЕН ЧОВЕК :)
    ......
    ГЕНЕРАЛИСИМУС АЛЕКСАНДЪР СУВОРОВ
    .... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
    ОТ СУВАР - СУВОР. - КОННИК :)
    ......

    12:03 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    НАРИШКИНИ - МАЙКАТА НА ПЕТЪР ВЕЛИКИ
    ... ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
    ОТ РОДИНАЧАЛНИКА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ
    ......
    ШЕТЕМЕТИЕВИ - ВОЙВОДА - ВОЕНЕН МИНИСТЪР НА ПЕТЪР ВЕЛИКИ
    .. ПРЕДПОЛАГА СЕ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ
    ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИН ИЗБЯГАЛИ ОТ МОНГОЛИТЕ ПРИ РУСКИТЕ КНЯЗЕ
    " ЩАСТЛИВ , ЩЕДЪР МОХАМЕД "

    Коментиран от #23

    12:10 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПРАВОПИСНА ГРЕШКА
    .. ШЕРЕМЕТИЕВИ .. КАТО ШЕРЕМЕТИЕВО.. .
    ... ВОЙВОДАТА БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТИЕВ
    ....
    БОРИС - МНОГО РЯДКО РУСКО ИМЕ

    12:23 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Считам че първото което сега трябва да се каже че има един специален резултат от разминирането -вижда се колко хуманно е минирано от украинска страна подкрепена от желаещи и всякакви други - с такава плътност и такова разнообразие на мини западно производство че вече е загинал един руски сапьор и един цивилен чиято професия и причина за присъствие на мястото не се съобщава !? ..Не е необходимо да обяснявам че минирането с безпилотници е усъвършенствано до такава степен че може да се изпращат и поставят най-различни видове крайно опасни мини нали!?Надявам се че на Тръмп и Мелания ще съобщят за тези "подробности" които за ЕС и такива като г-жа Урсула със сигурност са напълно нищожни!?

    Коментиран от #26

    12:45 30.10.2026

  • 26 ама многУ коректен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "не може да бъде":

    Не е политкоректно да се разкриват и разпространяват такива неща!

    12:52 30.10.2026

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