19-годишен украинец се съгласил да убие военен за 5000 гривни: Русия вербува убийци чрез Telegram

Убийствата на украински военнослужещи чрез контакти в Telegram са се превърнали в системна заплаха, заяви изпълняващият длъжността председател на Националната полиция на Украйна Максим Цуцкирѝдзе пред УНИАН. По думите му руските куратори използват пари, наркотици, обещания за помощ и вече съществуващи проблеми, за да привличат изпълнители.

През тази година украинските следователи са работили по 20 наказателни производства за смъртта на 22 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна в осем области и Киев. В делата за смъртта на 12 военни на 11 души е съобщено за подозрение, а за още четирима са установени лица, на които предстои да бъдат повдигнати подозрения. Четири производства са внесени в съда, а едно е предадено по компетентност на Службата за сигурност на Украйна.

Цуцкирѝдзе подчерта, че разследването все още не позволява да се твърди, че всички 22 военнослужещи са били убити. В част от случаите причините за смъртта продължават да се изясняват чрез експертизи, проверка на последните контакти и анализ на кореспонденцията.

Млади хора са привличани с пари и наркотици

В установените епизоди военнослужещите са били набелязвани чрез познанства, предложения за общо прекарване на време, подаръци или безплатни пратки. В повечето случаи, за които полицията има данни, е използван метадон, изпращан по пощата или оставян в скривалища.

Сред заподозрените има много млади хора. „Има 19-годишен младеж, който се е съгласил да убие военнослужещ за 5000 гривни“, разказва Цуцкирѝдзе. По думите му на две ученички от 10-и и 11-и клас са били обещани 5000 долара за убийство на военнослужещ.

В друг случай на 17-годишна девойка е било обещано съдействие за напускане на Украйна, за да избегне отговорност за предишни палежи на автомобили. Според полицията кураторите подбират предложението според уязвимостта на конкретния човек – нужда от пари, наркотична зависимост или желание да избегне наказание.

Кураторите действат дистанционно

В едно от производствата е установен руски гражданин, роден през 2004 г. и живеещ в Ростов на Дон. Според украинската полиция той дистанционно е ръководил действията на непълнолетна в Украйна.

В част от случаите кураторът намира военнослужещия, води кореспонденцията от чуждо име, уговаря срещата, организира предаването на веществото и следи изпълнението. В Житомирска област непълнолетна е предоставила свои снимки, след което предполагаемият организатор е общувал с военнослужещия от нейно име.

Разследващите проверяват повтарящи се канали и псевдоними в Telegram, но полицията уточнява, че еднакъв псевдоним сам по себе си не доказва, че зад различните случаи стои един и същ човек.

Полицията проверява смъртни случаи след пратки

На 9 и 10 октомври военнослужещи в Житомирска област и Ивано-Франковск са получили пратки с таблетки с неизвестен произход. В единия случай двама военни са употребили веществото, като единият е починал същия ден, а другият е бил намерен мъртъв на следващата сутрин. Разследването се води като умишлено убийство на двама души.

На 23 октомври на 17-годишна девойка е съобщено за подозрение, а ден по-късно съдът е определил задържане под стража. Полицията проверява и други получатели на подобни пратки.

Сред сигналите за риск са прекомерният интерес към мястото на служба, режима и местонахождението на военния, настояването за снимка във форма, поканите за среща насаме, непоискани подаръци и пратки, както и молбите за получаване или предаване на чужд пакет. „По-добре е да проверим контакт, който се окаже безопасен, отколкото да пропуснем такъв, зад който стои руски куратор“, заяви Цуцкирѝдзе.

Източници: unian.ua