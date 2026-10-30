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19-годишен украинец се съгласил да убие военен за 5000 гривни: Русия вербува убийци чрез Telegram
  Тема: Украйна

19-годишен украинец се съгласил да убие военен за 5000 гривни: Русия вербува убийци чрез Telegram

30 Октомври, 2026 13:03 1 283 24

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  • метадон-
  • максим цуцкирѝдзе

Максим Цуцкирѝдзе съобщи за 20 производства за смъртта на 22 военнослужещи. 19-годишен младеж е приел да извърши убийство срещу 5000 гривни

19-годишен украинец се съгласил да убие военен за 5000 гривни: Русия вербува убийци чрез Telegram - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убийствата на украински военнослужещи чрез контакти в Telegram са се превърнали в системна заплаха, заяви изпълняващият длъжността председател на Националната полиция на Украйна Максим Цуцкирѝдзе пред УНИАН. По думите му руските куратори използват пари, наркотици, обещания за помощ и вече съществуващи проблеми, за да привличат изпълнители.

През тази година украинските следователи са работили по 20 наказателни производства за смъртта на 22 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна в осем области и Киев. В делата за смъртта на 12 военни на 11 души е съобщено за подозрение, а за още четирима са установени лица, на които предстои да бъдат повдигнати подозрения. Четири производства са внесени в съда, а едно е предадено по компетентност на Службата за сигурност на Украйна.

Цуцкирѝдзе подчерта, че разследването все още не позволява да се твърди, че всички 22 военнослужещи са били убити. В част от случаите причините за смъртта продължават да се изясняват чрез експертизи, проверка на последните контакти и анализ на кореспонденцията.

Млади хора са привличани с пари и наркотици

В установените епизоди военнослужещите са били набелязвани чрез познанства, предложения за общо прекарване на време, подаръци или безплатни пратки. В повечето случаи, за които полицията има данни, е използван метадон, изпращан по пощата или оставян в скривалища.

Сред заподозрените има много млади хора. „Има 19-годишен младеж, който се е съгласил да убие военнослужещ за 5000 гривни“, разказва Цуцкирѝдзе. По думите му на две ученички от 10-и и 11-и клас са били обещани 5000 долара за убийство на военнослужещ.

В друг случай на 17-годишна девойка е било обещано съдействие за напускане на Украйна, за да избегне отговорност за предишни палежи на автомобили. Според полицията кураторите подбират предложението според уязвимостта на конкретния човек – нужда от пари, наркотична зависимост или желание да избегне наказание.

Кураторите действат дистанционно

В едно от производствата е установен руски гражданин, роден през 2004 г. и живеещ в Ростов на Дон. Според украинската полиция той дистанционно е ръководил действията на непълнолетна в Украйна.

В част от случаите кураторът намира военнослужещия, води кореспонденцията от чуждо име, уговаря срещата, организира предаването на веществото и следи изпълнението. В Житомирска област непълнолетна е предоставила свои снимки, след което предполагаемият организатор е общувал с военнослужещия от нейно име.

Разследващите проверяват повтарящи се канали и псевдоними в Telegram, но полицията уточнява, че еднакъв псевдоним сам по себе си не доказва, че зад различните случаи стои един и същ човек.

Полицията проверява смъртни случаи след пратки

На 9 и 10 октомври военнослужещи в Житомирска област и Ивано-Франковск са получили пратки с таблетки с неизвестен произход. В единия случай двама военни са употребили веществото, като единият е починал същия ден, а другият е бил намерен мъртъв на следващата сутрин. Разследването се води като умишлено убийство на двама души.

На 23 октомври на 17-годишна девойка е съобщено за подозрение, а ден по-късно съдът е определил задържане под стража. Полицията проверява и други получатели на подобни пратки.

Сред сигналите за риск са прекомерният интерес към мястото на служба, режима и местонахождението на военния, настояването за снимка във форма, поканите за среща насаме, непоискани подаръци и пратки, както и молбите за получаване или предаване на чужд пакет. „По-добре е да проверим контакт, който се окаже безопасен, отколкото да пропуснем такъв, зад който стои руски куратор“, заяви Цуцкирѝдзе.

Източници: unian.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    38 3 Отговор
    Минах през автора и продължих, макар че се подвоумих. Но щом стигнах до УНИАН - дотук... Достатъчно са ми клюките на бабите пред входа...

    Коментиран от #11

    13:06 30.10.2026

  • 2 Предложение

    29 1 Отговор
    Имам идея.
    След края на войната да съберем всички подобни "статии" от вашия сайт и да издадем книга за забавление.

    13:07 30.10.2026

  • 3 Сила

    2 22 Отговор
    А Копейкин без пари ....за кеф !!!
    Всеки нормален български гражданин ...

    13:07 30.10.2026

  • 4 Гост

    6 6 Отговор
    Това са 100 евро! И защо за тези пари победителите трябва да се убиват? Или не са победители, а поробители?

    13:07 30.10.2026

  • 5 Хахаха, а ония иzроди

    17 1 Отговор
    от ГУР не го правят.

    13:07 30.10.2026

  • 6 А веднъж.....

    28 0 Отговор
    Ти па да видиш една 19 годишна украинка какво се съгласи да ми направи на мене за 50 евро...

    13:07 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления път

    26 0 Отговор
    Ако е вярно, убитите са ТЦК-ашници.. Тях и без пари ги трепят украинците, а след войната, ще стане страшно.

    13:12 30.10.2026

  • 11 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точен":

    Точно така правим много, който посещаваме тоя пропаганден сайт ...

    Коментиран от #16

    13:13 30.10.2026

  • 12 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Същите продажници и по морето..

    13:15 30.10.2026

  • 13 АБВ

    12 0 Отговор
    УНИАН, А ?
    Жалка работа !
    Украинците си млатят бусофициращите без някой да им плаща ! Напълно безплатно ! Тук-там утрепват по някой-друг !

    13:15 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По-добре 100€

    9 0 Отговор
    Отколкото на фронта за без пари. Работа няма, магазините празни, глад, антисанитария, бомбардировки. Нахлуват маскирани нощем в домовете на хората, бият мъжете пред майките, децата и жените им и ги влачат на фронта.

    13:17 30.10.2026

  • 16 даааа

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    точно и не знам защо въобще го отваряме, па и четем пасквилите

    Коментиран от #19

    13:22 30.10.2026

  • 17 Гошо

    5 1 Отговор
    Даже и в мизерната ни държавица, за 100 евро (курса на 5000 гривни) никой не убива. Като ползвате chatGPT, поне проверявайте сумите :)

    Коментиран от #18

    13:27 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да знаете

    4 0 Отговор
    500 украински гривни са точно 100 €...

    14:06 30.10.2026

  • 22 Панчаревската кметица

    4 0 Отговор
    полицайката как само я е стиснала

    14:08 30.10.2026

  • 23 руските окуратори използват пари

    1 1 Отговор
    да примамят писари
    да им цъкат пълнежи
    да плашат русофобите

    14:24 30.10.2026

  • 24 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    В Русия вече вербуват индианци крокодили маймуни и мисирки за армията си ,а бг мисирките вербуват за укрия

    14:41 30.10.2026

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