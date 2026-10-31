Тръмп: Протестиращите във Франция искат да унищожат страната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че протестиращите във Франция искат да унищожат страната. Той направи изказването си на предизборен митинг в Дейтона Бийч, Флорида, четири дни преди междинните избори за Конгрес.

Речта в конгресния център Ocean Center беше прекъсната за кратко от протестиращ, който беше изведен от залата. След това Тръмп насочи вниманието към събитията във Франция.

„Погледнете какво се случва в Европа, какво се случва в Париж. Всичко е заради този вид безсмислици. Това са същите хора“, заяви Тръмп.

Американският президент свърза протестите с незаконната имиграция и повтори, че демонстрантите са платени от американския финансист Джордж Сорос.

Какво се случва във Франция

„Става дума за незаконната имиграция и за хора като тях. Те искат да унищожат страната. Но няма да унищожат тази страна — това няма да се случи тук“, каза Тръмп.

Протестите във Франция започнаха заради недоволство от съкращенията във финансирането на училищата и нарастващите разходи за живот. На 24 октомври демонстрации се проведоха в редица градове, като според френското вътрешно министерство общият брой на участниците е бил около 410 000 души.

В Париж и други градове част от демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията. Съобщаваше се за хвърляне на предмети и фойерверки срещу служители на реда, използване на сълзотворен газ и водни оръдия, както и за пожари и разграбени магазини. Близо 1000 души бяха арестувани, съобщи Associated Press.

Френските протести в американската кампания

Тръмп и други представители на Републиканската партия използват кадрите от безредиците във Франция в последните дни на кампанията за междинните избори. Президентът представя случващото се в Европа като предупреждение какво би могло да се случи в Съединените щати при отслабване на имиграционния контрол.

Изборите на 3 ноември ще определят коя партия ще контролира Камарата на представителите и Сената през последните две години от мандата на Тръмп. Републиканците се стремят да запазят мнозинството си, докато демократите се опитват да го отнемат.

Източници: apnews.com