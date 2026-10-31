Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Протестиращите във Франция искат да унищожат страната
  Тема: Избори

Тръмп: Протестиращите във Франция искат да унищожат страната

31 Октомври, 2026 03:57 595 5

  • доналд тръмп-
  • франция-
  • протести-
  • джордж сорос-
  • междинни избори

Президентът на САЩ свърза безредиците с незаконната имиграция и обвини Джордж Сорос, че плаща на демонстранти. Доказателства за твърдението не бяха представени

Тръмп: Протестиращите във Франция искат да унищожат страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че протестиращите във Франция искат да унищожат страната. Той направи изказването си на предизборен митинг в Дейтона Бийч, Флорида, четири дни преди междинните избори за Конгрес.

Речта в конгресния център Ocean Center беше прекъсната за кратко от протестиращ, който беше изведен от залата. След това Тръмп насочи вниманието към събитията във Франция.

„Погледнете какво се случва в Европа, какво се случва в Париж. Всичко е заради този вид безсмислици. Това са същите хора“, заяви Тръмп.

Американският президент свърза протестите с незаконната имиграция и повтори, че демонстрантите са платени от американския финансист Джордж Сорос.

„Става дума за незаконната имиграция и за хора като тях. Те искат да унищожат страната. Но няма да унищожат тази страна — това няма да се случи тук“, каза Тръмп.

Какво се случва във Франция

Протестите във Франция започнаха заради недоволство от съкращенията във финансирането на училищата и нарастващите разходи за живот. На 24 октомври демонстрации се проведоха в редица градове, като според френското вътрешно министерство общият брой на участниците е бил около 410 000 души.

В Париж и други градове част от демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията. Съобщаваше се за хвърляне на предмети и фойерверки срещу служители на реда, използване на сълзотворен газ и водни оръдия, както и за пожари и разграбени магазини. Близо 1000 души бяха арестувани, съобщи Associated Press.

Френските протести в американската кампания

Тръмп и други представители на Републиканската партия използват кадрите от безредиците във Франция в последните дни на кампанията за междинните избори. Президентът представя случващото се в Европа като предупреждение какво би могло да се случи в Съединените щати при отслабване на имиграционния контрол.

Изборите на 3 ноември ще определят коя партия ще контролира Камарата на представителите и Сената през последните две години от мандата на Тръмп. Републиканците се стремят да запазят мнозинството си, докато демократите се опитват да го отнемат.

Източници: apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Накратко

    4 1 Отговор
    Дончо си пляска глупостите без никакви реални доказателства.

    04:05 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 град козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "наМАЙКАви фПУТКАТмиризливаТРОЛЧЕТА":

    ТОЧЕН СТЕ ГОСПОДИНЕ

    04:10 31.10.2026

  • 5 А протестиращите в САЩ

    0 0 Отговор
    Искат да унищожат Tpъмn.

    05:04 31.10.2026