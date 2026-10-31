Тръмп: Петролът на Венецуела изплати 10 пъти войната в Иран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната е спечелила от венецуелския петрол около 10 пъти повече, отколкото е похарчила за войната с Иран. Той направи изявлението по време на предизборно събитие във Флорида, посветено на кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори за Конгрес.

Тръмп насочи критиките си към представителя от Демократическата партия Ро Хана, който е поставял под въпрос цената на военната операция. „Той каза, че съм похарчил 25 милиарда долара за тази война. Но не споменава, че сме спечелили около 10 пъти повече от Венецуела. Трябва да се гледа балансът между приходите и разходите“, заяви президентът.

Пентагонът отчита 47,1 млрд. долара разходи

Последната оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса, определя разходите за войната с Иран на 47,1 милиарда долара към 16 октомври. Данните са изготвени от Централното командване на САЩ и са публикувани от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Около 29 милиарда долара са свързани с възстановяването на изразходвани боеприпаси. Оперативните разходи са оценени на приблизително 11,9 милиарда долара, а загубеното военно оборудване - на около 6 милиарда долара. Сумата не включва всички бъдещи разходи за ремонт на бази, поддръжка на техника и други дългосрочни последици от конфликта.

Липсват данни за обявената печалба

Публично достъпните съобщения за Венецуела потвърждават, че администрацията на Тръмп е договорила достъп и контрол върху значителни петролни ресурси. През септември президентът заяви, че Съединените щати са постигнали споразумение за контрол върху 65 милиарда барела венецуелски петролни запаси. Асошиейтед прес обаче не посочва, че от тази сделка вече са реализирани приходи в размер на стотици милиарди долари.

Тръмп и преди е твърдял, че петролът от Венецуела е компенсирал разходите за военните действия в Иран. В последното си изявление той отново представи войната като операция, която според него е финансово покрита от достъпа до венецуелския петрол.

Темата се превърна в част от предизборния спор за цената на войната, която продължава да влияе върху бюджета, цените на горивата и позициите на републиканците преди вота на 3 ноември.

Източници: israel.com, apnews.com