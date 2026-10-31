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Тръмп: Петролът на Венецуела изплати 10 пъти войната в Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Петролът на Венецуела изплати 10 пъти войната в Иран

31 Октомври, 2026 04:04 646 4

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  • иранската война-
  • венецуелски петрол-
  • централно командване на сащ-
  • ро хана

Пентагонът оценява военната операция на 47,1 млрд. долара

Тръмп: Петролът на Венецуела изплати 10 пъти войната в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната е спечелила от венецуелския петрол около 10 пъти повече, отколкото е похарчила за войната с Иран. Той направи изявлението по време на предизборно събитие във Флорида, посветено на кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори за Конгрес.

Тръмп насочи критиките си към представителя от Демократическата партия Ро Хана, който е поставял под въпрос цената на военната операция. „Той каза, че съм похарчил 25 милиарда долара за тази война. Но не споменава, че сме спечелили около 10 пъти повече от Венецуела. Трябва да се гледа балансът между приходите и разходите“, заяви президентът.

Пентагонът отчита 47,1 млрд. долара разходи

Последната оценка на Пентагона, предоставена на Конгреса, определя разходите за войната с Иран на 47,1 милиарда долара към 16 октомври. Данните са изготвени от Централното командване на САЩ и са публикувани от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Около 29 милиарда долара са свързани с възстановяването на изразходвани боеприпаси. Оперативните разходи са оценени на приблизително 11,9 милиарда долара, а загубеното военно оборудване - на около 6 милиарда долара. Сумата не включва всички бъдещи разходи за ремонт на бази, поддръжка на техника и други дългосрочни последици от конфликта.

Липсват данни за обявената печалба

Публично достъпните съобщения за Венецуела потвърждават, че администрацията на Тръмп е договорила достъп и контрол върху значителни петролни ресурси. През септември президентът заяви, че Съединените щати са постигнали споразумение за контрол върху 65 милиарда барела венецуелски петролни запаси. Асошиейтед прес обаче не посочва, че от тази сделка вече са реализирани приходи в размер на стотици милиарди долари.

Тръмп и преди е твърдял, че петролът от Венецуела е компенсирал разходите за военните действия в Иран. В последното си изявление той отново представи войната като операция, която според него е финансово покрита от достъпа до венецуелския петрол.

Темата се превърна в част от предизборния спор за цената на войната, която продължава да влияе върху бюджета, цените на горивата и позициите на републиканците преди вота на 3 ноември.

Източници: israel.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    3 0 Отговор
    Нъргъл пак се е превъзбудил нещо.

    Пак ли лъжеш бе байганьовски тъпак? Колкото чичо ти беше измислил радара а?
    Ае бега някой да ти смени пълния памперс пак ТИКВО ОРАНЖЕВА!

    Този е тъп като балкано-ориенталска ТИКВА.

    04:29 31.10.2026

  • 3 Понеже

    0 0 Отговор
    Най-красивите жени са венецуелки, че и умни :)

    04:41 31.10.2026

  • 4 Ама 100 процента.

    1 0 Отговор
    Как да не му вярва човек.

    05:03 31.10.2026