Япония обсъжда орязване на военните разходи

Японското финансово министерство е предложило между 50 и 60 трилиона йени за отбрана през петте години от април 2027 г., съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима източници, запознати с обсъжданията. Това би било повече от действащия петгодишен план за 43 трилиона йени, но значително под обсъжданите 80 трилиона йени.

Разликата може да доведе до сериозно свиване на поръчките за въоръжение. Според източниците на агенцията някои планирани покупки на ракети и самолети могат да бъдат намалени с до 50%, включително доставките на американски изтребители F-35.

Спор за финансирането

Финансовото министерство смята, че по-голямо увеличение трудно би се съчетало с плановете на премиера Санае Такаичи за инвестиции в икономическия растеж и намаляване на данъка върху храните. Според Ройтерс данъчната промяна би оставила годишен недостиг на приходи от около 4,3 трилиона йени.

Предложението вероятно ще срещне съпротива от представителите на управляващата Либералнодемократическа партия, които настояват за по-силно военно укрепване. „Ако целта е да изградим способности, които да възпират и предотвратяват подобна извънредна ситуация, сума в диапазона от 50 трилиона йени е изключена“, заяви пред агенцията неназован представител на партията.

Токио разширява държавната подкрепа за стратегически производства. През август японското икономическо министерство предложи държавната организация JOGMEC да може да инвестира в проекти за критични минерали и без задължително участие на японска частна компания.

Друг пример е JSR - производител на материали за съвременни чипове. През ноември Mitsui Chemicals и Японската банка за развитие договориха придобиването му от подкрепяния от държавата Japan Investment Corp. Сделката показва засилено държавно участие и консолидация в стратегическия сектор, но не представлява временна национализация на химическия и металургичния бизнес.

Окончателният размер на японските отбранителни разходи ще бъде определен след политически преговори и бюджетната процедура.

Източници: devdiscourse.com, marketscreener.com, japantimes.co.jp