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Италианската опозиция се обединява срещу Мелони
  Тема: Избори

Италианската опозиция се обединява срещу Мелони

31 Октомври, 2026 07:39 723 8

  • джорджа мелони-
  • италианска опозиция-
  • ели шлайн-
  • джузепе конте-
  • първични избори

Демократите, „Пет звезди“ и зелената левица договориха обща програма до ноември и първични избори до края на февруари 2027 г

Италианската опозиция се обединява срещу Мелони - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Основните италиански опозиционни партии направиха нов опит да изградят общ фронт срещу правителството на Джорджа Мелони. Лидерите на Демократическата партия, Движението „Пет звезди“ и „Алиансът на зелените и левицата“ се договориха за обща политическа програма, национална мобилизация през декември и първични избори за лидер на коалицията до края на февруари 2027 г.

Решението беше взето след видеоконференция, продължила повече от три часа. В нея участваха лидерът на Демократическата партия Ели Шлайн, председателят на „Пет звезди“ Джузепе Конте и ръководителите на „Алианса на зелените и левицата“ Анджело Бонели и Никола Фратояни.

Общата програма трябва да е готова през ноември

Работата по платформата започва през първата седмица на ноември, а целта е документът да бъде завършен до края на месеца. В разговорите ще бъдат поканени всички парламентарно представени опозиционни сили, които подкрепят създаването на алтернатива на дясното управление.

Сред потенциалните участници са „Италия Вива“ на Матео Ренци и „Плюс Европа“ на Рикардо Маджи. Обхватът на бъдещия съюз обаче все още не е окончателно изяснен, а центристките партии не са представени с единна позиция.

В общото изявление лидерите заявиха, че искат през декември да организират национална мобилизация, отворена за опозиционните партии, социалните движения и гражданското общество. Те определиха проявата като възможност да бъде представена алтернатива на управлението на Мелони.

Изборният закон увеличи натиска за единство

Новият изборен закон, окончателно одобрен от италианския парламент на 8 октомври, предвижда бонус от парламентарни места за най-голямата предизборна коалиция, ако тя получи най-малко 42% от гласовете. За да се възползва от него, коалицията трябва предварително да посочи общ кандидат за министър-председател и обща политическа програма. Законът беше приет с 227 гласа „за“ срещу 164 „против“, съобщи Асошиейтед прес.

Това постави под по-силен натиск Шлайн и Конте, които от месеци спорят кой трябва да оглави евентуалния общ блок. „Лидерството принадлежи на партията, която получи един глас повече. Това не е хегемония, а демокрация“, заяви Шлайн, цитирана от Ройтерс. Тя допълни, че при липса на съгласие ще бъдат организирани първични избори.

Конте настоява кандидатът да бъде избран от симпатизантите, а не да бъде определен само според резултатите на отделните партии. Между двете формации остават и съществени различия по въпроса за военната помощ за Украйна.

Срокът „до края на февруари“ не означава, че вече е определена конкретна дата за първичните избори. Не са решени и правилата за гласуване, включително дали вотът ще бъде само присъствен, онлайн или комбиниран. Според „Аднкронос“ тези въпроси ще бъдат обсъдени след изработването на общата програма.

Опозиционните партии се опитват да избегнат повторение на ситуацията от парламентарните избори през 2022 г., когато Демократическата партия и „Пет звезди“ се явиха разделени. Разпиляването на гласовете тогава помогна на дясната коалиция да спечели властта. Новата договорка е първа обща пътна карта за лидерство и програма, но окончателното изграждане на коалицията предстои.

Източници: adnkronos.com, investing.com, apnews.com


Италия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кака италианка

    7 2 Отговор
    не трябваше да отказва обща снимка с дядо Дончо.

    07:44 31.10.2026

  • 3 Иванов

    4 3 Отговор
    Мелони е правилният човек за Италия. Само тя имаше топките да се опълни на Тръмп.

    07:46 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    14 3 Отговор
    Не се ли съгласят на капитулация на Украйна, всички ръководители в Европа ще гризнат дръвчето. И тази изцъклената дойде на власт с про руска позиция, а после игра по свирката на Урсула.

    07:47 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 3.14К

    4 0 Отговор
    Не само в Европа, а в целия свят избухна нова Октомврийска революция!

    08:04 31.10.2026

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