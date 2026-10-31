Шефът на НАТО в Европа: Ако сме силни, война с Русия няма да има

Военен конфликт между Русия и държави от НАТО не е неизбежен, но Алиансът трябва да бъде готов за такъв сценарий. Това заяви върховният съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич след среща с президента на Латвия Едгарс Ринкевичс.
„Не смятам, че конфликтът е неизбежен. Просто трябва да гарантираме, че сме подготвени за него“, каза Гринкевич, цитиран от латвийската обществена медия LSM. По думите му Русия остава заплаха, но подготовката и устойчивостта могат да помогнат за предотвратяване на война.„Като сме силни и се подготвяме за конфликт, можем да постигнем така, че той никога да не се случи“, заяви Гринкевич.
Призив за по-висока готовност
Американският генерал определи подхода като „мир чрез сила“ и приветства усилията на Латвия да укрепи отбраната и устойчивостта си. Според LSM страната планира да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, за да изпълни целите си за способности.
Гринкевич посочи, че опитът на Латвия и на останалите държави от източния фланг на НАТО може да бъде полезен за укрепването на институциите и обществото срещу различни заплахи. Той не посочи конкретен срок, в който би могъл да избухне конфликт, нито заяви, че такъв е непосредствено предстоящ.
Предишни предупреждения и оценки
По-рано, в интервю за германското списание „Шпигел“, Гринкевич заяви, че е убеден, че Русия няма да започне мащабна конвенционална атака срещу Европа. Той свърза руската стратегия с използването на саботаж и други действия под прага на открития военен сблъсък.
Генералът вече заяви и че не смята конфликт с НАТО за неизбежен или непосредствен. На 12 октомври във Варшава той представи концепция за реакция на Алианса при нападение срещу негова държава членка. Планът беше описан с три действия – първо да бъде блокирана атаката, след това да бъде отслабена способността на противника да продължи настъплението и накрая да бъдат разгромени силите, които го извършват.
Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и не търси война, но ще отговори, ако бъде нападнат. Според него именно ясната готовност за отбрана е сред средствата, които могат да възпрат Москва от пряк сблъсък с Алианса.
Източници: lsm.lv, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
18:28 31.10.2026
3 Стенли
18:28 31.10.2026
4 И как без съединените щати
Последен въпрос
Поканени ли сте на срещата на тримата големи
Съединените щати Русия и Китай.
Без повече коментар
Коментиран от #13
18:28 31.10.2026
5 демек
18:29 31.10.2026
6 Боруна Лом
18:29 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин обедини всички европейски страни
Коментиран от #21, #29, #30
18:33 31.10.2026
10 Раковоболен укротрол
18:33 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Васил
18:34 31.10.2026
13 селяк
До коментар #4 от "И как без съединените щати":те там меки не търсят
18:36 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НАТО- мъже в чорапогащи
18:38 31.10.2026
16 Kaлпазанин
18:39 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 България мрази Русия
Коментиран от #20, #24, #26
18:43 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атлантида
До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":И накрая всички заедно ще заприличат на Украйна.
18:46 31.10.2026
22 ОК!
Ама ,,ако"-то много мирише,че и...цапа...!
18:46 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тутууленд
До коментар #19 от "България мрази Русия":И ромите ли мразите Русия? Виж ти.
18:47 31.10.2026
25 Все ми е тая дали
18:47 31.10.2026
26 България мрази Путин
До коментар #19 от "България мрази Русия":1887
18:47 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":Да, Путин ги събра в чувала а Зеленски ги довърши:) Това е истината!
18:50 31.10.2026
30 Лама Кифла
До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":нато обединява зорноволно......без референдуми
18:52 31.10.2026
31 Дали конфликтът е неизбежен
Коментиран от #33
18:54 31.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Киев за два дня
До коментар #31 от "Дали конфликтът е неизбежен":Ха ха ха ха
18:58 31.10.2026
34 "Българите мразят Русия"
Коментиран от #35
18:59 31.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дядо Петко
19:17 31.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Военен
19:24 31.10.2026