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Шефът на НАТО в Европа: Ако сме силни, война с Русия няма да има

Шефът на НАТО в Европа: Ако сме силни, война с Русия няма да има

31 Октомври, 2026 18:20, обновена 31 Октомври, 2026 18:25 812 38

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  • русия-
  • алексъс гринкевич-
  • латвия-
  • отбрана

Алексъс Гринкевич призова съюзниците да поддържат висока готовност, за да предотвратят конфликт

Шефът на НАТО в Европа: Ако сме силни, война с Русия няма да има - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен конфликт между Русия и държави от НАТО не е неизбежен, но Алиансът трябва да бъде готов за такъв сценарий. Това заяви върховният съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич след среща с президента на Латвия Едгарс Ринкевичс.

„Не смятам, че конфликтът е неизбежен. Просто трябва да гарантираме, че сме подготвени за него“, каза Гринкевич, цитиран от латвийската обществена медия LSM. По думите му Русия остава заплаха, но подготовката и устойчивостта могат да помогнат за предотвратяване на война.

„Като сме силни и се подготвяме за конфликт, можем да постигнем така, че той никога да не се случи“, заяви Гринкевич.

Призив за по-висока готовност

Американският генерал определи подхода като „мир чрез сила“ и приветства усилията на Латвия да укрепи отбраната и устойчивостта си. Според LSM страната планира да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, за да изпълни целите си за способности.

Гринкевич посочи, че опитът на Латвия и на останалите държави от източния фланг на НАТО може да бъде полезен за укрепването на институциите и обществото срещу различни заплахи. Той не посочи конкретен срок, в който би могъл да избухне конфликт, нито заяви, че такъв е непосредствено предстоящ.

Предишни предупреждения и оценки

По-рано, в интервю за германското списание „Шпигел“, Гринкевич заяви, че е убеден, че Русия няма да започне мащабна конвенционална атака срещу Европа. Той свърза руската стратегия с използването на саботаж и други действия под прага на открития военен сблъсък.

Генералът вече заяви и че не смята конфликт с НАТО за неизбежен или непосредствен. На 12 октомври във Варшава той представи концепция за реакция на Алианса при нападение срещу негова държава членка. Планът беше описан с три действия – първо да бъде блокирана атаката, след това да бъде отслабена способността на противника да продължи настъплението и накрая да бъдат разгромени силите, които го извършват.

Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и не търси война, но ще отговори, ако бъде нападнат. Според него именно ясната готовност за отбрана е сред средствата, които могат да възпрат Москва от пряк сблъсък с Алианса.

Източници: lsm.lv, apnews.com


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    19 2 Отговор
    Нато е в телевизора а телевизия е на нато..! Това не е мощ а клозет..

    18:28 31.10.2026

  • 3 Стенли

    20 4 Отговор
    Аз пък , казвам ако сме умни и сменим тези управляващи война няма , да има и сам Путин го каза аз не желая война с Европа , ако толкова искат ще я получат

    18:28 31.10.2026

  • 4 И как без съединените щати

    19 2 Отговор
    Някой взима ли ми на сериозно.
    Последен въпрос
    Поканени ли сте на срещата на тримата големи
    Съединените щати Русия и Китай.
    Без повече коментар

    Коментиран от #13

    18:28 31.10.2026

  • 5 демек

    14 4 Отговор
    Ако си траете и не се зъбите, война с Русия няма да има

    18:29 31.10.2026

  • 6 Боруна Лом

    12 4 Отговор
    РУСИЯ ВИ НАПРАВИ РАЗНОГЛЕДИ!ПО ..ЗДРАВИ НА РЮТИТО

    18:29 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин обедини всички европейски страни

    3 11 Отговор
    Да станат членки на НАТО

    Коментиран от #21, #29, #30

    18:33 31.10.2026

  • 10 Раковоболен укротрол

    2 2 Отговор
    Дано и да сте здрави, че мене рак ме яде и ще ме приключи.

    18:33 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Васил

    0 0 Отговор
    А какво им пречеше до сега На то да се намеси?

    18:34 31.10.2026

  • 13 селяк

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "И как без съединените щати":

    те там меки не търсят

    18:36 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НАТО- мъже в чорапогащи

    7 2 Отговор
    Ама, вие сте слаби. Това значи, че ще правите война с Русия ли?

    18:38 31.10.2026

  • 16 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Този катър пак отде се пръкна ,шефа не беше ли Рюте

    18:39 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 България мрази Русия

    2 11 Отговор
    24/7

    Коментиран от #20, #24, #26

    18:43 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атлантида

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":

    И накрая всички заедно ще заприличат на Украйна.

    18:46 31.10.2026

  • 22 ОК!

    3 1 Отговор
    ,,Ако"...
    Ама ,,ако"-то много мирише,че и...цапа...!

    18:46 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тутууленд

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "България мрази Русия":

    И ромите ли мразите Русия? Виж ти.

    18:47 31.10.2026

  • 25 Все ми е тая дали

    3 2 Отговор
    съюзниците му на тоя щели да поддържат висока готовност. Ние тоя техният съюз го мразим и нищо общо нямаме ама нека са готови и в готовност. Няма лошо през 5 минути тревога да се обявява и така до пълен гърч и на родните паткани докато не решат да напуснат с псувни

    18:47 31.10.2026

  • 26 България мрази Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "България мрази Русия":

    1887

    18:47 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":

    Да, Путин ги събра в чувала а Зеленски ги довърши:) Това е истината!

    18:50 31.10.2026

  • 30 Лама Кифла

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путин обедини всички европейски страни":

    нато обединява зорноволно......без референдуми

    18:52 31.10.2026

  • 31 Дали конфликтът е неизбежен

    3 2 Отговор
    Зависи изцяло от престъпното НАТО. Отдавна трябваше да бъде разпуснато. Нали за това тези нещастници измислиха и схемата с двустранните договори ? Или не помнят ? Рязко загубиха памет

    Коментиран от #33

    18:54 31.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Киев за два дня

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дали конфликтът е неизбежен":

    Ха ха ха ха

    18:58 31.10.2026

  • 34 "Българите мразят Русия"

    1 4 Отговор
    От къде на къде са ни освободили тея агресори и държава са ни създали. А?

    Коментиран от #35

    18:59 31.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дядо Петко

    0 0 Отговор
    Прав е, ама АКО сте силни..............

    19:17 31.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Военен

    1 0 Отговор
    Трябва да съм луд да воювам за Европа

    19:24 31.10.2026

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