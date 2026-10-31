Шефът на НАТО в Европа: Ако сме силни, война с Русия няма да има

Военен конфликт между Русия и държави от НАТО не е неизбежен, но Алиансът трябва да бъде готов за такъв сценарий. Това заяви върховният съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич след среща с президента на Латвия Едгарс Ринкевичс.

„Не смятам, че конфликтът е неизбежен. Просто трябва да гарантираме, че сме подготвени за него“, каза Гринкевич, цитиран от латвийската обществена медия LSM. По думите му Русия остава заплаха, но подготовката и устойчивостта могат да помогнат за предотвратяване на война.

Призив за по-висока готовност

„Като сме силни и се подготвяме за конфликт, можем да постигнем така, че той никога да не се случи“, заяви Гринкевич.

Американският генерал определи подхода като „мир чрез сила“ и приветства усилията на Латвия да укрепи отбраната и устойчивостта си. Според LSM страната планира да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, за да изпълни целите си за способности.

Гринкевич посочи, че опитът на Латвия и на останалите държави от източния фланг на НАТО може да бъде полезен за укрепването на институциите и обществото срещу различни заплахи. Той не посочи конкретен срок, в който би могъл да избухне конфликт, нито заяви, че такъв е непосредствено предстоящ.

Предишни предупреждения и оценки

По-рано, в интервю за германското списание „Шпигел“, Гринкевич заяви, че е убеден, че Русия няма да започне мащабна конвенционална атака срещу Европа. Той свърза руската стратегия с използването на саботаж и други действия под прага на открития военен сблъсък.

Генералът вече заяви и че не смята конфликт с НАТО за неизбежен или непосредствен. На 12 октомври във Варшава той представи концепция за реакция на Алианса при нападение срещу негова държава членка. Планът беше описан с три действия – първо да бъде блокирана атаката, след това да бъде отслабена способността на противника да продължи настъплението и накрая да бъдат разгромени силите, които го извършват.

Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и не търси война, но ще отговори, ако бъде нападнат. Според него именно ясната готовност за отбрана е сред средствата, които могат да възпрат Москва от пряк сблъсък с Алианса.

Източници: lsm.lv, apnews.com