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Зеленски и Ердоган работят за възстановяване на зърнения коридор
  Тема: Украйна

Зеленски и Ердоган работят за възстановяване на зърнения коридор

31 Октомври, 2026 18:47 552 23

  • володимир зеленски-
  • реджеп тайип ердоган-
  • зърнен коридор-
  • черно море

Двамата президенти са обсъдили и безопасността на корабоплаването в Черно море. Все още няма обявен график за възстановяването на коридора

Зеленски и Ердоган работят за възстановяване на зърнения коридор - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Турция ще работят за възстановяване на зърнения коридор в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.

„Договорихме се с президента да работим по черноморския зърнен коридор, за да гарантираме, че той съществува и функционира ефективно“, заяви Зеленски на пресконференция, цитиран от „Европейска правда“.

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По думите му двамата са обсъдили „определени идеи и предложения, които могат да бъдат полезни“. Зеленски подчерта, че Турция последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и действията на Киев за възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море.

„Турция последователно подкрепя нашия суверенитет, териториалната ни цялост и стъпките, които предприемаме, за да гарантираме безопасното корабоплаване в Черно море и да възстановим нормалните условия на живот в региона“, каза украинският президент.

Зеленски заяви още, че Русия подкопава сигурността в Черно море чрез агресията си срещу Украйна, която според него продължава от 2014 г. Той не представи конкретни срокове, механизъм или гаранции за възстановяването на коридора, поради което обявената договореност засега остава рамка за последваща работа, а не действащо споразумение за свободно преминаване на кораби.

Турция засилва посредническите усилия

Преди разговорите в Истанбул Зеленски посочи, че основни теми ще бъдат двустранното партньорство, дипломатическите възможности за прекратяване на войната и сигурността на корабоплаването в Черно море.

На 7 октомври Ердоган разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин. Според съобщенията за разговора турският лидер е подчертал значението на мерките за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море, докато сигурността на търговските кораби в района се влошава.

През септември Ердоган заяви, че Анкара е засилила дипломатическите си усилия за възстановяване на зърнения коридор и че е получила положителен сигнал от Украйна. Турският президент определи сигурността в Черно море като важна както за Турция, така и за целия регион.

Предишната Черноморска зърнена инициатива беше договорена през юли 2022 г. с посредничеството на Турция и ООН. Тя позволи износа на украинско зърно и други селскостопански продукти по море, но спря да действа през юли 2023 г., след като Русия се оттегли от споразумението.

След срещата в Истанбул следва да бъдат уточнени практическите условия за евентуалното възстановяване на коридора, включително гаранциите за корабите, участието на страните и начина на координация.

Източници: eurointegration.com.ua, kyivindependent.com, newsukraine.rbc.ua


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 1 Отговор
    Протестите ще затапят потока на парите към Украйна и зеления кочан няма да бъде желан никъде защото жертвите ще остан онеправдани.

    Коментиран от #22

    18:52 31.10.2026

  • 2 Зеленски

    10 0 Отговор
    Е объркал човека

    Коментиран от #8

    18:52 31.10.2026

  • 3 Как този проблем

    14 1 Отговор
    ще се реши без на преговорите да присъства руската федерация. Двама смешници си правят джиджи биджи.
    Според мен тук става въпрос за оръжейният коридор който беше прекъснат от Турция към Украйна от който големите турски компании печелиха. Хайде да не се заблуждаваме

    18:52 31.10.2026

  • 4 БРАВО БРАВО

    7 0 Отговор
    А сега се върнете в реалността.

    18:54 31.10.2026

  • 5 гост

    8 0 Отговор
    А кръчмарят питаха ли ? Ще изнасят зърно на "кукуво лято"

    18:54 31.10.2026

  • 6 Те убуу - ,,работят"...!

    9 0 Отговор
    Ама май са забравили да попитат Путин,дали е съгласен...?!

    18:54 31.10.2026

  • 7 Вовата съм

    9 0 Отговор
    Хахахах, ще възстановяват коридора а? а питахте ли руснаците, щото коридора ви минава през хола им и ще трябва да ви разрешат за да минете

    18:54 31.10.2026

  • 8 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    Тези искат да си разделят Крим.

    18:55 31.10.2026

  • 9 Гробар

    10 0 Отговор
    Зърнен коридор друг път. Прекарваха оръжие.

    18:56 31.10.2026

  • 10 Тиква

    11 0 Отговор
    Наркоманче първо питай Императора Владимир Путин,и ще видиш Коридора през крив МаХарон,ха ха ха, изчадие.

    18:57 31.10.2026

  • 11 Ветеран от протеста

    11 0 Отговор
    Ами да бяха питали първо руснаците по въпроса .

    18:57 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Турската национална телевизия съобщи

    7 1 Отговор
    Че Ердоган е плющял Зеленски на задна.

    18:59 31.10.2026

  • 15 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Украинското ърно има свойството да гори интензивно съпроводено с вторични детонации.

    19:01 31.10.2026

  • 16 Няма няма

    8 0 Отговор
    За нас в България възстановяването на зърнения коридор е вредно. Без такива. Украйна са ни нелоялна конкуренция

    19:02 31.10.2026

  • 17 Ненад

    9 0 Отговор
    С подводници до Босфора, само така ще
    превозвате оръжието!
    Какво стана с токсичните контейнери?
    Цъфнаха ли вече?

    19:03 31.10.2026

  • 18 Няма няма

    5 0 Отговор
    Украйна да го продават на 30% от цената на братушките а те ще го изнасят със влакове и през каспийско море по персийският маршрут. Така е и по къс пътя и без такси и зазстраховки

    19:05 31.10.2026

  • 19 зърнения коридор

    6 0 Отговор
    Трябва да е само до България. На север НЕ

    19:07 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ленко

    7 0 Отговор
    Зельо, Зельо, защо не отиде първо да Франция, Италия, Испания, Германия, Белгия, там милиони питат за теб, даже от улиците!

    19:08 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абе

    1 0 Отговор
    зърнения коридор отдавна умре, беше коридор за снабдяване на покрайнината с оръжие. Номера не мина както и корабите през икономическата зона на България и Румъния, че и през териториални води до Констанца и оттам по сухоземен маршрут до покрайнината

    19:21 31.10.2026

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