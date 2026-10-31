Зеленски и Ердоган работят за възстановяване на зърнения коридор

Украйна и Турция ще работят за възстановяване на зърнения коридор в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.

„Договорихме се с президента да работим по черноморския зърнен коридор, за да гарантираме, че той съществува и функционира ефективно“, заяви Зеленски на пресконференция, цитиран от „Европейска правда“.

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По думите му двамата са обсъдили „определени идеи и предложения, които могат да бъдат полезни“. Зеленски подчерта, че Турция последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и действията на Киев за възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море.

„Турция последователно подкрепя нашия суверенитет, териториалната ни цялост и стъпките, които предприемаме, за да гарантираме безопасното корабоплаване в Черно море и да възстановим нормалните условия на живот в региона“, каза украинският президент.

Зеленски заяви още, че Русия подкопава сигурността в Черно море чрез агресията си срещу Украйна, която според него продължава от 2014 г. Той не представи конкретни срокове, механизъм или гаранции за възстановяването на коридора, поради което обявената договореност засега остава рамка за последваща работа, а не действащо споразумение за свободно преминаване на кораби.

Турция засилва посредническите усилия

Преди разговорите в Истанбул Зеленски посочи, че основни теми ще бъдат двустранното партньорство, дипломатическите възможности за прекратяване на войната и сигурността на корабоплаването в Черно море.

На 7 октомври Ердоган разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин. Според съобщенията за разговора турският лидер е подчертал значението на мерките за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море, докато сигурността на търговските кораби в района се влошава.

През септември Ердоган заяви, че Анкара е засилила дипломатическите си усилия за възстановяване на зърнения коридор и че е получила положителен сигнал от Украйна. Турският президент определи сигурността в Черно море като важна както за Турция, така и за целия регион.

Предишната Черноморска зърнена инициатива беше договорена през юли 2022 г. с посредничеството на Турция и ООН. Тя позволи износа на украинско зърно и други селскостопански продукти по море, но спря да действа през юли 2023 г., след като Русия се оттегли от споразумението.

След срещата в Истанбул следва да бъдат уточнени практическите условия за евентуалното възстановяване на коридора, включително гаранциите за корабите, участието на страните и начина на координация.

Източници: eurointegration.com.ua, kyivindependent.com, newsukraine.rbc.ua