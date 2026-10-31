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Дрон наруши въздушното пространство на Молдова
  Тема: Украйна

Дрон наруши въздушното пространство на Молдова

31 Октомври, 2026 18:51 392 1

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Апаратът е засечен по време на руски атаки срещу Украйна. Въздушните ограничения в северната и централната част на страната вече са отменени

Дрон наруши въздушното пространство на Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон е нарушил въздушното пространство на Молдова на фона на мащабни руски въздушни атаки срещу Украйна. Безпилотният апарат е засечен в 16:24 часа от Центъра за въздушни операции на Националната армия.

Според Министерството на отбраната на Молдова дронът е навлязъл от посока село Семьоновка в Одеска област, Украйна, и се е насочил към село Плопи в Рибницки район, в транснистрийския сегмент на страната. По-късно апаратът е бил локализиран край село Бънещ в Теленищки район.

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„Центърът за въздушни операции продължава да наблюдава въздушното пространство на Република Молдова в координация с компетентните институции и партньорите“, съобщи Министерството на отбраната.

Заради риска за гражданската авиация в 16:46 часа са въведени ограничения над северната част на Молдова, а шест минути по-късно и над централната част на страната. В 16:54 часа дронът е изчезнал от радарните системи край село Цибирика в Каларашки район.

След преоценка на ситуацията въздушното пространство над северните и централните райони е отворено отново в 17:14 часа. Към този момент молдовските власти не са съобщили за пострадали или материални щети.

Националната армия призова гражданите да не се приближават, да не докосват и да не преместват евентуални отломки от дронове, тъй като те могат да съдържат взривни компоненти. При откриване на подозрителен предмет властите препоръчват хората да се отдалечат на безопасно разстояние и да подадат сигнал на телефон 112.

Източници: radiomoldova.md


Молдова (Република)
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