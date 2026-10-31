Ердоган: Атаките по цивилни кораби са неприемливи

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди нападенията срещу цивилни кораби в Черно море и призова Русия и Украйна да действат отговорно. Той направи изявлението си на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул.

„За нас подобни атаки са напълно неприемливи, независимо кой ги извършва и какви оправдания се дават. Призоваваме всички страни да действат отговорно по този въпрос“, заяви Ердоган.

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По думите му нападенията срещу цивилни плавателни съдове и действията, които допълнително изострят напрежението в Черно море, не са в интерес на никоя от страните. Разговорите между двамата президенти са обхванали мерките за сигурност в региона, войната между Русия и Украйна и двустранното сътрудничество.

Поредица от инциденти с търговски кораби

Изявлението на Ердоган идва след поредица от инциденти с цивилни и търговски плавателни съдове в Черно море. На 5 октомври Зеленски заяви, че руски дронове са ударили турски кораб, превозващ царевица. Плавателният съд по-късно е потънал, а двама души са загинали, съобщи Асошиейтед прес. Твърдението за извършителя беше направено от украинския президент.

През август Турция съобщи за атаки с безпилотни летателни апарати срещу турските кораби „Яшар“ и „Надежда“, след като са напуснали руското пристанище Новоросийск. При нападенията са били ранени членове на екипажите, включително турски граждани.

Ердоган заяви още, че Турция е готова да положи всички възможни усилия за създаване на условия за мир в Украйна. Анкара настоява за мерки, които да гарантират безопасността на корабоплаването и да не позволят разрастването на военните действия в Черно море.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, eurointegration.com.ua