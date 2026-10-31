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Ердоган: Атаките по цивилни кораби са неприемливи
  Тема: Украйна

Ердоган: Атаките по цивилни кораби са неприемливи

31 Октомври, 2026 19:29 511 13

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  • черно море-
  • цивилни кораби-
  • русия и украйна

Турският президент призова Русия и Украйна да действат отговорно след срещата със Зеленски в Истанбул

Ердоган: Атаките по цивилни кораби са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди нападенията срещу цивилни кораби в Черно море и призова Русия и Украйна да действат отговорно. Той направи изявлението си на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул.

„За нас подобни атаки са напълно неприемливи, независимо кой ги извършва и какви оправдания се дават. Призоваваме всички страни да действат отговорно по този въпрос“, заяви Ердоган.

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По думите му нападенията срещу цивилни плавателни съдове и действията, които допълнително изострят напрежението в Черно море, не са в интерес на никоя от страните. Разговорите между двамата президенти са обхванали мерките за сигурност в региона, войната между Русия и Украйна и двустранното сътрудничество.

Поредица от инциденти с търговски кораби

Изявлението на Ердоган идва след поредица от инциденти с цивилни и търговски плавателни съдове в Черно море. На 5 октомври Зеленски заяви, че руски дронове са ударили турски кораб, превозващ царевица. Плавателният съд по-късно е потънал, а двама души са загинали, съобщи Асошиейтед прес. Твърдението за извършителя беше направено от украинския президент.

През август Турция съобщи за атаки с безпилотни летателни апарати срещу турските кораби „Яшар“ и „Надежда“, след като са напуснали руското пристанище Новоросийск. При нападенията са били ранени членове на екипажите, включително турски граждани.

Ердоган заяви още, че Турция е готова да положи всички възможни усилия за създаване на условия за мир в Украйна. Анкара настоява за мерки, които да гарантират безопасността на корабоплаването и да не позволят разрастването на военните действия в Черно море.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, eurointegration.com.ua


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 3 Отговор
    Обществена тайна е че султана говори приятно за ушите на западните кърлежи но всъщност си пие кафето с Путин..!

    19:33 31.10.2026

  • 2 който вози гориво в контейнери

    2 2 Отговор
    трябва да потъне

    19:34 31.10.2026

  • 3 Фервексо

    1 1 Отговор
    А кой започна?

    19:34 31.10.2026

  • 4 осраински

    2 3 Отговор
    Ердо говори с изтеклия но предупредил и москва >семпло шуманофффф

    19:35 31.10.2026

  • 5 А ЦИВИЛНИ КОРАБИ С ВОЕННИ ТОВАРИ

    5 3 Отговор
    Става ли да ги бомбим?

    19:37 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 помашка снимка

    1 1 Отговор
    на някви човекоподобни

    19:39 31.10.2026

  • 8 нннн

    4 3 Отговор
    Докато Турция пуска през Босфора кораби с военни товари, атаките ще продължат.

    19:41 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ааа

    1 1 Отговор
    Гръчавата госпожа от миндера, ко каза по въпроса?

    19:47 31.10.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Зеленят терорист пръви започна да потапя турски кораби, които търгуваха с Русия
    Сега палачинката се обърна и нациста Зе започна да потапя чужди кораби в български води и подскокоросва Ердоган да изпрати турски военни кораби в български води за гарантиране на оръжейните доставки до т.нар.Украйна

    19:52 31.10.2026

  • 13 Зеленски след срещата

    1 0 Отговор
    От един път не се става... Ооох, ще трябва да ме шият...

    19:57 31.10.2026

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