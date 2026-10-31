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Рубио допуска покана за Зеленски на срещата на Г-20
  Тема: Украйна

Рубио допуска покана за Зеленски на срещата на Г-20

31 Октомври, 2026 19:38 347 5

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  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • г-20-
  • войната в украйна

Държавният секретар на САЩ заяви, че Вашингтон проверява възможностите за договорен мир в Украйна, но не очаква скорошно споразумение

Рубио допуска покана за Зеленски на срещата на Г-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

САЩ могат да поканят украинския президент Володимир Зеленски на срещата на върха на Г-20 през декември, ако присъствието му би довело до положителен резултат. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на пресконференция след срещата на външните министри на Г-20 в Атланта.

Срещата на лидерите ще се проведе на 14 и 15 декември в Маями, а домакин ще бъде президентът Доналд Тръмп. Украйна не е член на Г-20, но Зеленски вече заяви, че би участвал в срещата, ако бъде поканен и ако там има възможност за разговор с руския президент Владимир Путин.

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„Не знам дали договореният мир е постижим. Опитваме се да разберем това. Не мисля, че някой предполага, че сме на прага на договорено споразумение“, каза Рубио.

Вашингтон продължава диалога с Москва

Участието на руския външен министър Сергей Лавров в разговорите в Атланта е дало на Вашингтон възможност да продължи контактите с Москва, посочи Рубио. По думите му Тръмп смята, че Русия трябва да бъде част от обсъжданията в рамките на Г-20.

Лавров е участвал в двудневната среща, която приключва без съгласие по редица ключови въпроси. Вместо общо комюнике се очаква заключително изявление на председателството. Традиционната обща снимка на министрите беше отменена, след като европейски представители възразиха срещу присъствието на руския министър.

По-рано САЩ отправиха покана към Путин за декемврийската среща в Маями. Рубио заяви, че участието на руския президент би създало възможност за разговори не само с Тръмп, но и с останалите държавни лидери. Присъствието на Путин обаче все още не е потвърдено.

Обсъждат се и мерки за Черно море

Рубио съобщи още, че Вашингтон разглежда предложения, изпратени от Турция, за гарантиране на сигурността на превоза на зърно през Черно море. Той уточни, че документите са получени преди около седмица или няколко седмици.

Американският държавен секретар разговаря с Лавров и за възможна среща между Тръмп и Путин в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай. Форумът ще се проведе през ноември, преди срещата на върха на Г-20 в Маями.

Засега няма потвърдени данни нито за окончателна покана към Зеленски, нито за договорена среща между Тръмп и Путин. Вашингтон представя разговорите като опит да провери дали дипломатическо решение на войната в Украйна е възможно, без да твърди, че такова решение е непосредствено близо.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 1 Отговор
    Дааа зеления гарван трябва само да подпише мирната фактура иначе реактивното желязо ще лети към Киев и през зимата.

    19:47 31.10.2026

  • 2 ще дойде с радост

    3 1 Отговор
    да попроси от най богатите

    19:48 31.10.2026

  • 3 сигурно

    4 1 Отговор
    На украинският народ и гащите ще му свялят , но милионите на Зеленски му ще останат !

    19:50 31.10.2026

  • 4 Да не го пратят при Мадуро?

    2 1 Отговор
    Ще го оскубят май Зельония папугай.

    19:52 31.10.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Клоните винаги ги канят да участват в представленията.

    19:57 31.10.2026