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Тръмп иска срещи с Путин и Си на Г-20 и АТИС

Тръмп иска срещи с Путин и Си на Г-20 и АТИС

31 Октомври, 2026 20:45 686 10

  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • г-20

Марко Рубио заяви, че междинните избори в САЩ няма да променят съществено външната политика на Вашингтон

Тръмп иска срещи с Путин и Си на Г-20 и АТИС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява да проведе двустранни срещи с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин по време на предстоящите международни форуми на Г-20 и АТИС. Това заяви държавният секретар Марко Рубио след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, щата Джорджия.

Срещата на лидерите от Г-20 ще се проведе на 14 и 15 декември в комплекса „Тръмп Нешънъл Дорал“ край Маями, Флорида. Участието на Путин обаче все още не е потвърдено. Рубио вече заяви, че Вашингтон се надява руският президент да приеме поканата на Тръмп.

Форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество ще се състои през ноември в Шънджън, Китай. Именно там се очаква нова възможност за разговор между Тръмп и Си, след като двамата лидери вече проведоха срещи през тази година. Отделно Русия предложи възможност за разговор между Тръмп, Путин и Си в рамките на АТИС, но засега няма потвърден окончателен формат на подобна среща.

Рубио: Изборите няма да променят курса

На пресконференцията Рубио коментира и предстоящите междинни избори за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември. Според него дори победа на Демократическата партия не би имала значително отражение върху курса на американската външна политика.

„Конгресът има определена роля във външната политика. Самият аз дълго време участвах в това като сенатор и разбирам какво Конгресът може и какво не може да прави. В крайна сметка решенията за външната политика се вземат от изпълнителната власт“, заяви Рубио.

Държавният секретар допълни, че изборите още не са проведени и не е известно какъв ще бъде съставът на Конгреса. По думите му обаче Тръмп е избран да определя и провежда външната политика на САЩ.

Коментарите бяха направени след двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта. Форумът приключи без общо комюнике заради разногласия по войната в Украйна, конфликта с Иран, американските търговски мерки и сигурността на ключови морски маршрути. Вместо общ документ САЩ подготвят председателско изявление.

Рубио заяви, че не би представил разговорите като близки до намирането на универсални решения, но посочи, че някои държави работят заедно по въпроси като веригите за доставки и критичните минерали.

Източници: apnews.com, afp.com, aol.co.uk


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гней Помпей

    9 1 Отговор
    Някога бяхме триумвират - Аз, Цезар, и Марк Крас!
    Само важните хора се срещнахме!
    За царя на Юдея - бой, ако поискаше да ни види!

    Коментиран от #3

    20:49 31.10.2026

  • 2 Защо ли няма интерес

    8 2 Отговор
    към нашите ,, умни ,, ЕС светила.

    20:49 31.10.2026

  • 3 Дядо да започва сам

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гней Помпей":

    другите ще се присъединят по-късно..

    20:50 31.10.2026

  • 4 Отряд1

    7 2 Отговор
    Сега е момента Путин и Си да отрежат Тръмп, с което ще покажат ясно на света, че той вече не е играч...

    Ако го отрежат, Америка потъва рязко!

    20:51 31.10.2026

  • 5 Ами

    5 3 Отговор
    Ако срещата беше на руска територия ... Например в Аляска ...

    20:51 31.10.2026

  • 6 Късно

    4 3 Отговор
    е либе за китка. Доналд ДЪК е пътник. След нова година го сменят или бум, в ТИКВАТА...

    20:53 31.10.2026

  • 7 Коментар

    9 8 Отговор
    😁 Тръмп се гаври с бункерния фюрер, защото знае, че няма начин той да бъде на тази среща

    Коментиран от #10

    20:58 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стоянчо Пуканката

    5 1 Отговор
    Бай Дончо много му се иска батковците да го приемат като равен, но...Путин и Си имат по-сериозни теми за разговор, не им се занимава с някакви си там бивши величия с комплекси за малоценност...

    21:07 31.10.2026

  • 10 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Ако Путин дойде на такава среща и куфарчето остане при Митя ...
    Айде елита си има бункери. Някой пък се мислят за безсмъртни.
    Ние останалите, нормалните хора ... Ко прайми?

    21:25 31.10.2026