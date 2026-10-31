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САЩ водят консултации за Иран, Техеран разширява целите
  Тема: Иранската криза

САЩ водят консултации за Иран, Техеран разширява целите

31 Октомври, 2026 20:06 576 2

  • иран-
  • марко рубио-
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  • али абдолахи

Марко Рубио заяви, че контактите с Иран продължават и чрез посредници. Ирански генерал предупреди за по-мащабен отговор при нова атака

САЩ водят консултации за Иран, Техеран разширява целите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати водят множество консултации за ситуацията около Иран, включително чрез посредници. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на пресконференция след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

„Консултациите и преговорите никога не са спирали. Те продължават без прекъсване. В някои случаи се водят пряко, но в повечето случаи са чрез посредници“, каза Рубио.

Той подчерта, че решението за евентуални нови американски военни действия срещу Иран принадлежи на президента Доналд Тръмп. По думите му Вашингтон предпочита дипломатическо решение, когато това е възможно.

„Президентът разбира, че за съжаление има проблеми в света, които не могат да бъдат решени по мирен път. Въпреки това предпочитаме да ги решаваме чрез дипломация“, заяви държавният секретар.

Г-20 приключи без общо комюнике

Двудневната среща в Атланта приключи без общо комюнике заради разногласия по редица международни теми. Сред тях са войната в Украйна, напрежението около Иран, американските мита и споровете в Южнокитайско море. Вместо общ документ Рубио обяви, че ще бъде публикувано изявление на председателството.

Ситуацията около Иран е била сред основните теми в двустранните разговори на Рубио с външните министри на Саудитска Арабия и Турция. Турция поддържа контакти и с двете страни и участва в дипломатически усилия за предотвратяване на нова ескалация.

Асошиейтед прес съобщи, че американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да се подготвят за възможни нови удари срещу Иран след изборите в САЩ. Според агенцията Вашингтон очаква и риск от ответни действия от страна на Техеран.

Иран предупреждава за по-широк списък с цели

На този фон началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Али Абдолахи заяви, че армията подготвя нов списък с вражески цели и активи. По думите му той обхваща „по-широка географска зона“ от досегашната.

Абдолахи е и командир на Централния щаб „Хатем ал-Анбия“. В послание до иранския народ той заяви, че въоръжените сили са готови да отговорят на всяка нова агресия срещу страната. Изявлението последва нареждане на върховния лидер Моджтаба Хаменей за незабавен и силен отговор без географски ограничения.

„Въоръжените сили включиха в оперативния си дневен ред нова банка от вражески цели и активи, разположени в по-широка географска зона“, заяви Али Абдолахи.

Иранският генерал предупреди, че евентуална нова атака ще бъде посрещната с отговор, който според него ще бъде по-силен и по-ефективен от предишния. Техеран обаче не посочи конкретни обекти или държави, включени в новия списък.

Така дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран продължават паралелно с военните предупреждения от двете страни. Засега няма обявено споразумение или конкретен график за нов кръг официални преговори.

Източници: apnews.com, ynetnews.com, hurriyetdailynews.com


Иран (Ислямска Република)
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