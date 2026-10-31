Иран отхвърли среща със САЩ на този етап

Иран не планира среща с американски представители на този етап, заяви външният министър Абас Арагчи. По думите му Техеран е разгледал писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но все още няма решение за пряк контакт с Вашингтон.

„В момента не виждаме нужда да се срещаме с американците“, каза Арагчи в интервю за „Ал Джазира“. Той определи опита на САЩ да отворят нов канал за диалог като „положителна стъпка“, но подчерта, че евентуални преговори ще зависят от приемането на иранските условия.

Писмото е предадено чрез Катар

Посланието на Ванс е било предадено чрез катарски посредници на Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Техеран е обсъдил съдържанието му на срещи на високо равнище, но Резаи все още не е изпратил отговор.

Американското предложение цели възобновяване на дипломатическия процес между двете държави. Според съобщенията на „Асошиейтед прес“ Вашингтон настоява евентуалните разговори да обхванат и ядрената програма на Иран. Техеран обаче твърди, че първо трябва да бъдат изпълнени неговите условия, преди да се реши дали разговорите да бъдат преки или да се водят чрез посредници.

Междувременно катарски представители са се върнали в Техеран за нови консултации, а иранска делегация е заминала за Доха. Това означава, че дипломатическите канали остават отворени, но засега работят непряко.

Техеран се опасява от удар след изборите

Мохсен Резаи заяви по иранската държавна телевизия, че Вашингтон няма доверието на Техеран. Според него американската дипломатическа инициатива може да бъде използвана за печелене на време и подготовка на военна операция след изборите в САЩ.

Резаи предупреди, че Иран подозира Вашингтон в намерение да започне разговори, а след това да предприеме удар. Той определи промяната в американския тон като положителен знак, но подчерта, че това само по себе си не е достатъчно за възстановяване на доверието.

Подобни опасения се появиха на фона на предупреждения, че военните действия срещу Иран може да бъдат възобновени след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Американски и регионални представители обсъждат риска от нова ескалация, докато Иран заявява, че е готов за различни сценарии и не изключва нападение.

Какво означава това

За момента няма потвърдена среща между Иран и САЩ и няма договорен график за преговори. Новото е, че Вашингтон е изпратил официално послание на високо равнище, а Техеран го е разгледал, без да го отхвърли публично.

Това оставя дипломатическия процес жив, но изключително ограничен. Катар и Пакистан продължават да посредничат, докато Иран поставя условията си и настоява първо да получи гаранции, че разговорите няма да бъдат използвани като прикритие за военна операция.

За хората извън региона това означава, че напрежението около Иран остава пряко свързано с риска за корабоплаването, енергийните пазари и сигурността в Близкия изток. Докато няма официален отговор на писмото на Ванс и конкретна дата за разговори, възможността за нова военна ескалация остава част от публично обсъжданите сценарии.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, aa.com.tr