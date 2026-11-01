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Лондон допуска извинение за робството, но не и репарации

Лондон допуска извинение за робството, но не и репарации

1 Ноември, 2026 09:02 1 007 16

  • анди бърнам-
  • робство-
  • репарации-
  • общност на нациите-
  • карибите

Анди Бърнам предлага диалог с карибските държави. Темата ще бъде обсъдена на срещата на Общността на нациите

Лондон допуска извинение за робството, но не и репарации - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е отворен към призивите Великобритания да поднесе официално извинение за ролята си в трансатлантическата търговия с роби. Той обаче отхвърли исканията за финансови репарации и предложи структурирани разговори с държави и организации, засегнати от робството.

„Слушането на призивите за официално извинение от името на британската държава ще бъде важна част от този процес и аз съм отворен към тях“, написа Бърнам в статия за „Гардиън“. Той изрази личните си „скръб и съжаление“ за болката и страданията на милиони хора и определи трансатлантическата търговия с роби като „брутално и варварско посегателство“.

Премиерът обаче заяви, че финансовите репарации не са правилният отговор. „Не смятам, че британците днес могат да бъдат държани отговорни за исторически неправди, колкото и тежки да са те, случили се в друга епоха, при други закони и в които те лично не са участвали“, посочи той.

Лондон предлага разговори и дългова инициатива

Според данни, цитирани от Ройтерс, най-малко 12,5 милиона африканци са били отвлечени и продадени в робство. Британски търговци са превозили през Атлантическия океан около 3,2 милиона поробени хора. Търговията с роби е забранена от Великобритания през 1807 г., а робството в Британската империя е премахнато през 1833 г.

Вместо финансови компенсации Бърнам възнамерява да започне инициатива за преструктуриране на дълговете на най-бедните държави от Общността на нациите. Предложението предвижда по-дълги срокове за погасяване и по-добри лихвени условия. В работата ще участва и бившият премиер Гордън Браун, а в бъдеще се очаква разговорите да включат и международни финансови институции.

По данни на „Гардиън“ над 40% от най-бедните и уязвими държави от Общността харчат повече средства за лихвени плащания, отколкото за здравеопазване. Бърнам заяви, че Великобритания ще подкрепи и прехода към възобновяема енергия, образованието на жените и момичетата и усилията срещу бедността и неравенството.

Карибските държави настояват за репарации

Темата ще бъде в центъра на срещата на лидерите на Общността на нациите, която ще се проведе от 1 до 4 ноември в Антигуа и Барбуда. На форума ще присъства и кралят Чарлз III, който по време на обиколката си в Карибите призна за „големите страдания и несправедливости от миналото“, но не поднесе официално извинение.

Премиерите на Барбадос и Антигуа и Барбуда приветстваха готовността на Бърнам за диалог, но подчертаха, че позициите по финансовите репарации остават различни. Председателят на комисията за репарациите на Кариком Хилари Бекълс заяви, че разговорът може да обхване по-широки въпроси и че искането за финансови репарации не трябва да блокира напредъка.

Карибските държави настояват репарациите да включват не само парични плащания, но и официално извинение, подкрепа за здравеопазването и образованието, облекчаване на дълговете и финансиране за справяне с климатичните рискове.

Източници: reuters.com, theguardian.com, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    23 0 Отговор
    Казано е: кръв повръщам, пари не връщам!

    09:05 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 и в които те лично не са участвали“

    7 0 Отговор
    и в които те лично не са участвали“, посочи той.

    09:09 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    6 1 Отговор
    фашизма идва от кочината юкей,
    не от чистата и културна италия

    09:13 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Имали сте,

    7 0 Отговор
    откраднали сме го. Допускам сорри.

    09:14 01.11.2026

  • 8 Глупавите европейци вместо да заселят

    8 0 Отговор
    Новия свят с бледолики
    взели че закарали 3 млн африканци в новия свят

    09:14 01.11.2026

  • 9 НЕМА СТРАШНОООО

    12 2 Отговор
    РЕПАРАЦИИТЕ САМИ ЩЕ СИ ГИ ВЗЕМАТ, И НЕМА И ДА ви СЕ ИЗВИНЯВАТ

    09:17 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анди Бърнам

    4 0 Отговор
    Полезен (за короната) идиот

    09:42 01.11.2026

  • 12 Пенчо

    3 0 Отговор
    Кръв повръщам, пари не връщам!

    09:43 01.11.2026

  • 13 Амчи как?!

    3 0 Отговор
    Кой награбил, награбил!
    Пардон, аз таквоз, ...за грабежа!

    09:45 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пловдив

    0 0 Отговор
    Бития бит,останалото го знаете,ще имате да взимате ама друг път.

    10:09 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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