10-годишният план на британския премиер Анди Бърнам се превърна в обект на политически подигравки и вътрешнопартийно недоволство, преди още да бъде публикуван. В авторска колонка за Bloomberg журналистът Мартин Айвънс сравнява ситуацията с „една стара съветска шега“ заради разминаването между мащабните обещания и липсата на конкретен документ.

Бърнам обеща стратегията още в първата си реч като министър-председател през юли. Тогава той заяви, че ще очертае пътя на страната за следващото десетилетие и ще предложи нов икономически и политически модел. Първоначално планът трябваше да бъде представен преди края на годината, но в началото на ноември премиерът допусна, че публикуването може да бъде отложено за януари 2027 г.

Обещание за публикуване преди Коледа

След натиска от опозицията Бърнам вече пое конкретен ангажимент. В Камарата на общините той заяви, че правителството ще представи плана преди началото на коледната ваканция на 17 декември.

„Ще представим нашия план за Великобритания пред Камарата, преди тя да се разпусне за коледната ваканция“, каза Бърнам.

Обещанието беше дадено в отговор на въпрос на лидерката на Консервативната партия Кеми Баденок. Тя попита дали премиерът има толкова малко визия за страната, че се нуждае от Boston Consulting Group, за да напише 10-годишния му план. Баденок определи правителството като „напълно отклонило се от курса“ и го обвини, че отлага ключови решения.

Критики отляво и отдясно

Натискът срещу Бърнам не идва само от консервативната опозиция. Депутати от Лейбъристката партия, особено представители на бившите индустриални райони в Северна Англия, предупредиха, че стратегията може да се окаже недостатъчно радикална и конкретна.

Основната им тревога е свързана с реиндустриализацията. Според депутати от групата за възстановяване на индустриалното производство високите цени на енергията продължават да затрудняват тежката промишленост, а правителството все още не е представило достатъчно ясни мерки за подкрепа. Те настояват за по-голяма помощ за индустриалните компании, отделен министър по реиндустриализацията и по-силна координация от центъра на властта.

Допълнително недоволство предизвика участието на Boston Consulting Group. Правителството твърди, че консултантската помощ е ограничена, краткосрочна и е свързана с конкретни специализирани задачи. Фактът, че началникът на кабинета на Бърнам Джеймс Пърнел е работил преди това в компанията, обаче засили съмненията за влиянието ѝ върху документа.

Какво трябва да съдържа планът

Бърнам е свързвал 10-годишната стратегия с по-силен публичен контрол върху основни услуги, намаляване на сметките, създаване на национална система за грижи и възстановяване на британската индустриална база. Правителството посочва и мерки за младите хора, включително борба с нарастващия дял на тези, които не работят, не учат и не се обучават.

Съмненията се засилиха, след като последният бюджет не разшири схемата за намаляване на енергийните разходи за бизнеса. Вместо това беше обявена отстъпка от 100 паунда от общинския данък за домакинствата.

Бърнам отхвърля твърденията, че планът ще бъде само декларация за намерения. „Хората подценяват значението му“, заяви той пред The Economist и обеща документът да представи ясна визия за страната. Следващият тест за премиера ще бъде дали тази визия ще бъде превърната в конкретни срокове, финансиране и измерими цели.

Източници: bloomberg.com, theguardian.com, abc.net.au