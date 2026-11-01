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LNG танкерът Al Mayeda е атакуван в Персийския залив
  Тема: Иранската криза

LNG танкерът Al Mayeda е атакуван в Персийския залив

1 Ноември, 2026 09:08, обновена 1 Ноември, 2026 09:11 1 394 14

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  • lng танкер-
  • морска сигурност

На борда е имало 25 души, сред които шестима индийски моряци. Всички членове на екипажа са в безопасност

LNG танкерът Al Mayeda е атакуван в Персийския залив - 1
Снимка: aukevisser.nl
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катарският LNG танкер Al Mayeda е бил атакуван вечерта на 30 октомври в Персийския залив. За инцидента съобщи собственикът на кораба – катарската компания Nakilat. Танкерът е бил поразен от неизвестен снаряд, след което на борда е избухнал пожар.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) първоначално съобщи за удар по неназован кораб около 18:00 часа UTC, на приблизително 40 морски мили южно от остров Лаван, Иран. По данни на службата екипажът е в безопасност и няма информация за замърсяване на морето. UKMTO не посочи името, типа или флага на плавателния съд.

По-късно корабът беше идентифициран като Al Mayeda – LNG превозвач, плаващ под флага на Маршаловите острови и свързан с Nakilat. Индийският министър на пристанищата, корабоплаването и водните пътища Сарбананда Соновал потвърди, че на борда е имало шестима индийски моряци. „Всички шестима индийски граждани, заедно с целия екипаж от 25 души, са напълно в безопасност“, заяви той.

Щетите и извършителите не са установени

Към момента няма потвърдени данни за жертви или ранени сред екипажа. Не е съобщено и кой стои зад атаката.

Случаят се разследва на фона на поредица от нападения срещу търговски кораби в района на Персийския залив и Ормузкия проток. Атаката срещу Al Mayeda е сред инцидентите, засегнали танкери, превозващи енергийни товари, в края на октомври. Данните за състоянието на кораба и неговото по-нататъшно плаване се очаква да бъдат уточнени от компанията оператор и морските служби.

Източници: economictimes.indiatimes.com, deccanchronicle.com, forwardernews.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 4 такъв кораб

    2 0 Отговор
    Представлява огромен термос от неръждаема стомана за съхранение на течния газ с ниска температура. След подобен удар може и да го бракуват или ако е на модули да не използват поразената част...

    09:24 01.11.2026

  • 5 Зайо Байо

    5 0 Отговор
    Ясно ли е кой е виновен ? Путин и Русия ли ?
    "БРАТСКИТЕ Партньорските служби" пак ли ще мълчат откъде е дошла ракетата , дрона , торпедото или мината ?

    09:25 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Щом е имало наглета на близо значи снаряда е британски

    09:38 01.11.2026

  • 10 Стоянчо Пуканката

    6 0 Отговор
    Англосаксите подготвят поредната си уйдурма- пускат стръв на иранците (типично в техен стил), знаейки че последните ще я лупнат, а след това...

    Нищо, за персите тричането на сащисани се превърна в нещо като национален спорт...

    09:42 01.11.2026

  • 11 Интересно

    1 0 Отговор
    И този ли е от руски дрон?

    09:47 01.11.2026

  • 12 Вовата съм

    2 0 Отговор
    Светът гори заради лудостта или кефа на една изкуствена държава с по-малко от 200 години история. Запалиха Украйна, Иран и районите около тях само за да могат да продават оръжие за да оцелеят. Като следствие от всичко това Европа полудя и не се знае как ще завърши всичко това

    10:12 01.11.2026

  • 13 Европейца

    1 0 Отговор
    ЕС в този си вид е вреден за Европа и трябва да бъде разглобен. Не може да вземе единно решение по никой въпрос - нито дали да завие към Русия и да изрита кравария нито обратното. Стои в разкрачена позиция и затъва

    10:15 01.11.2026

  • 14 На Маршаловите острови

    1 0 Отговор
    всички маршали маршируват . Маршово !

    10:18 01.11.2026

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