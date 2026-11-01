LNG танкерът Al Mayeda е атакуван в Персийския залив

Катарският LNG танкер Al Mayeda е бил атакуван вечерта на 30 октомври в Персийския залив. За инцидента съобщи собственикът на кораба – катарската компания Nakilat. Танкерът е бил поразен от неизвестен снаряд, след което на борда е избухнал пожар.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) първоначално съобщи за удар по неназован кораб около 18:00 часа UTC, на приблизително 40 морски мили южно от остров Лаван, Иран. По данни на службата екипажът е в безопасност и няма информация за замърсяване на морето. UKMTO не посочи името, типа или флага на плавателния съд.

По-късно корабът беше идентифициран като Al Mayeda – LNG превозвач, плаващ под флага на Маршаловите острови и свързан с Nakilat. Индийският министър на пристанищата, корабоплаването и водните пътища Сарбананда Соновал потвърди, че на борда е имало шестима индийски моряци. „Всички шестима индийски граждани, заедно с целия екипаж от 25 души, са напълно в безопасност“, заяви той.

Щетите и извършителите не са установени

Към момента няма потвърдени данни за жертви или ранени сред екипажа. Не е съобщено и кой стои зад атаката.

Случаят се разследва на фона на поредица от нападения срещу търговски кораби в района на Персийския залив и Ормузкия проток. Атаката срещу Al Mayeda е сред инцидентите, засегнали танкери, превозващи енергийни товари, в края на октомври. Данните за състоянието на кораба и неговото по-нататъшно плаване се очаква да бъдат уточнени от компанията оператор и морските служби.

Източници: economictimes.indiatimes.com, deccanchronicle.com, forwardernews.com