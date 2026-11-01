ЕК настоя Полша да гарантира работата на Конституционния съд

Европейската комисия призова полските власти да гарантират нормалното функциониране на Конституционния трибунал в съответствие с полската конституция и решенията на Съда на Европейския съюз. Това заяви комисарят по правосъдието Майкъл Макграт в изявление, предадено на Полската агенция по печата и публикувано от RMF24.

„Полският Конституционен трибунал трябва да може да функционира в съответствие с полската конституция и практиката на Съда на Европейския съюз. Това е важно за всеки полски гражданин, а гарантирането му е отговорност на полските власти“, заяви Макграт.

Той допълни, че Европейската комисия следи внимателно последните събития около трибунала. По думите му Венецианската комисия ясно е посочила, че изборът на нови съдии е в правомощията на полския Сейм. Макграт подчерта, че пълното спазване на принципите на върховенството на закона е очакване и право на полските граждани.

Спорът около състава на трибунала

Изявлението идва след ескалация на конфликта във Варшава. В петък бяха прекратени временно служебните правомощия на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски и на заместник-председателя Бартошем Сохански. За ръководител на работата на институцията беше определена съдия Анна Корвин-Пьотровска.

Последваха протести пред сградата на трибунала, а полицията беше изпратена на място. Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна във Варшава. Лагерът на държавния глава и опозицията определиха действията срещу ръководството на трибунала като незаконен опит за завземане на конституционна институция.

Премиерът Доналд Туск защити действията на управляващите и заяви, че правителството ще продължи усилията за възстановяване на независимостта на Конституционния трибунал. Според него кризата е резултат от години на нарушаване на върховенството на закона.

Решенията на европейските съдилища

Спорът е свързан и с четирима съдии, избрани от Сейма през март 2026 г., които не са били допуснати да изпълняват функциите си. На 5 май Европейският съд по правата на човека постанови временни мерки, с които задължи полските власти да не възпрепятстват встъпването им в длъжност и изпълнението на съдийските им задължения.

На 18 декември 2025 г. Съдът на ЕС постанови по дело, заведено от Европейската комисия, че Полша е нарушила правото на ЕС. Съдът посочи, че решения на полския Конституционен трибунал са пренебрегнали принципа на върховенството и задължителното действие на правото на ЕС. В решението беше записано и че сериозни нарушения при избора на трима съдии и на председателя поставят под въпрос независимостта и безпристрастността на институцията.

На този фон Венецианската комисия посочи в становище от 13 октомври, че изборът на нови съдии попада в конституционните правомощия на Сейма. Европейската комисия настоява следващите действия на полските власти да доведат до функциониращ трибунал, съобразен едновременно с полската конституция и с решенията на Съда на ЕС.

Източници: rmf24.pl, apnews.com, pap.pl