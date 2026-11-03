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Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ

Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ

3 Ноември, 2026 23:33 762 40

  • гренландия-
  • сащ-
  • дания-
  • доналд тръмп-
  • златен купол

Документът предвижда две нови американски военни бази и елементи от системата „Златен купол“, предстои ратификация и от датския парламент

Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Парламентът на Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ и Дания. При гласуването 16 депутати подкрепиха документа, нито един не гласува против, а седем се въздържаха.

Споразумението беше подписано през септември от САЩ, Дания и Гренландия след месеци на напрежение, предизвикано от многократните заплахи на президента Доналд Тръмп да установи американски контрол над стратегически разположения и богат на природни ресурси остров.

Разширяване на американското военно присъствие

Документът предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, включително изграждането на две нови военни бази. Споразумението допуска и разполагането на елементи от противоракетната система „Златен купол“, предложена от Тръмп.

Едновременно с това се потвърждават суверенитетът на Дания над Гренландия и правото на гренландците на самоопределение. Гренландия е автономна територия в състава на Дания.

Външният министър на Гренландия Муте Егеде определи ратифицирането като важна стъпка за острова.

„Трябва да приемем, че мирът и стабилността вече не са нещо, което можем да смятаме за даденост“, заяви Егеде пред депутатите в столицата Нук.

Опозицията постави въпроса за икономическите ползи

По време на дебатите опозиционната партия „Налерак“, която е сред политическите сили, подкрепящи независимостта на Гренландия, постави под въпрос икономическата изгода от споразумението.

„Искаме по-добро споразумение, от което да можем да се възползваме, когато станем независима държава. Настоящото споразумение обаче не ни носи никакви икономически ползи“, заяви председателят на партията Пеле Броберг.

При първото обсъждане в парламента през октомври мнозинството от депутатите вече беше изразило подкрепа за документа.

Предстои гласуване в Дания

След одобрението в Гренландия споразумението трябва да бъде разгледано и от датския парламент. Първото обсъждане е насрочено за 11 ноември, а второто четене и окончателното гласуване се очакват на 19 ноември.

Документът ще влезе в сила след ратифицирането му от парламентите на Гренландия и Дания. Не се изисква одобрение от Сената на САЩ.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Тръмп

    5 0 Отговор
    се похвали, че Гренландия вече била американска територия

    23:38 03.11.2026

  • 2 дърпаха се кат моми датчаните отначало

    6 5 Отговор
    ама клекнаха на бай дончо

    Коментиран от #7, #8, #9, #11, #12, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #39, #40

    23:41 03.11.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    А как ще се казва ккоунландия ли

    23:41 03.11.2026

  • 4 Хахаха

    5 4 Отговор
    Хахаха Дания свали гащите хахаххаха

    23:44 03.11.2026

  • 5 Хахаха

    2 4 Отговор
    Всяко нещо построено от американците им принадлежи даже и земята на която е построено така че вече си имам територия на Америка във задния двор на ЕС хехехе

    23:46 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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