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Доналд Тръмп: Нанесохме хубав удар по Иран! САЩ спират финансовата помощ за Израел след 2026 г.

Доналд Тръмп: Нанесохме хубав удар по Иран! САЩ спират финансовата помощ за Израел след 2026 г.

3 Ноември, 2026 17:33 2 980 17

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • сащ-
  • израел-
  • финансова помощ

Американският президент заяви, че Вашингтон предоставя на Израел по 4 милиарда долара годишно, по думите му помощта ще бъде прекратена, но САЩ ще съдействат при нужда

Доналд Тръмп: Нанесохме хубав удар по Иран! САЩ спират финансовата помощ за Израел след 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп потвърди днес в телефонно интервю за телевизия "Фокс нюз", че САЩ са нанесли удари по Иран, след информациите за американска атака срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Те изградиха там съоръжение за противовъздушна отбрана... В момента, в който го завършиха снощи, ние нанесохме много хубав удар", заяви Тръмп, добавяйки, че това е нападение "от малък калибър".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прекрати финансовата си помощ за Израел след края на 2026 г. По думите му решението е договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Що се отнася до плащанията за Израел, Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да прекратим това. Вече сме се споразумели, че до края на тази година ще спрем да плащаме на Израел. Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, каза Тръмп.

Американският президент направи изявлението в интервю за предаването „Фокс енд Френдс“ на телевизия „Фокс нюз“. Той представи прекратяването на плащанията като вече договорено между Вашингтон и Йерусалим.

Помощта ще бъде спряна, но подкрепата остава възможна

От думите на Тръмп не става ясно по какъв начин ще бъде прекратено финансирането и на коя дата ще приключат плащанията. Не бяха посочени и подробности дали става дума за всички форми на финансова помощ или за конкретна програма.

Тръмп същевременно заяви, че САЩ ще помогнат на Израел, ако страната има нужда от това. Така изказването му оставя възможност за бъдеща подкрепа при конкретни обстоятелства, въпреки обявеното спиране на годишните плащания.

В предоставената информация няма реакция от Бенямин Нетаняху или от израелското правителство по твърдението за постигнато споразумение. Не са съобщени и допълнителни решения или график за изпълнението му.

Източници: bta.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На всякъде меродия

    41 1 Отговор
    От кога Дончо издава акт 16 на иранските строежи?

    17:38 03.11.2026

  • 2 Ама как да не повярва човек

    34 0 Отговор
    На тези честни очи....

    17:41 03.11.2026

  • 3 Няма проблем

    27 3 Отговор
    В края на 2028 пак ще подновят плащанията към правителството на Израел.

    Коментиран от #14

    17:41 03.11.2026

  • 4 факуса

    8 16 Отговор
    за пореден път е пречупен иран

    17:43 03.11.2026

  • 5 Е защо

    30 4 Отговор
    Само тръмпела е влюбен в изрихелските убийци. А сатаняху открадна ли изборите?

    17:43 03.11.2026

  • 6 Цвете

    32 3 Отговор
    О ,БЕЗУМИЕ.ДА СЕ ХВАЛИ ,ЧЕ НАНЕСЪЛ УДАРИ ? ЩО ЗА ЛИЧНОСТ Е ТОЗИ?

    17:45 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    16 0 Отговор
    Май вече взе да се изяснява, защо "Витков и Зетьов"
    търсят територия за заселване на израелците.

    18:00 03.11.2026

  • 9 Тръмпон

    13 2 Отговор
    пак приказва приказки, които утре няма да помни!

    Кой ли му се връзва вече?!😵

    Коментиран от #16

    18:03 03.11.2026

  • 10 Гост

    11 2 Отговор
    САЩ удрят, а Израел понасят ответните удари. Пълно безумие.

    18:04 03.11.2026

  • 11 БАЙ КУКУРИГУ

    18 1 Отговор
    ПАК СИ ФАНТАЗИРА ЩУРОТИИ.

    18:04 03.11.2026

  • 12 Zахарова

    3 7 Отговор
    Страхотен Тръмп,браво!

    18:18 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не позна

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Няма проблем":

    Искането за прекратяване на финансовата помощ е на Израел от преди няколко години. 4 милиарда за Израел са никакви пари. БВП на Изарел за 2026 се очаква да достигне $746.98 милиарда.

    18:30 03.11.2026

  • 15 Този само плещи

    6 1 Отговор
    Няма да плащаме, ама ще плащаме ако има нужда. Естествено че ще има нужда. Защо ли те четем ти си пълна отврат само си говориш да се слушаш. Алчен нарцис, самовлюбен егоист. Заради тези недостатъци на един образ плаща целия свят с недоимък глад и студ.

    18:31 03.11.2026

  • 16 МОНА ЛИСА

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмпон":

    МИ ЧИ
    НИКОЙ
    САМО ГАЗО ПРОДАВЧЦИТЕ И ОТТО ДИЗЕЛ...😀

    18:33 03.11.2026

  • 17 Сандански

    0 1 Отговор
    Толкова ли няма в Америка трезвомислещи хора да озаптят този старец на 81 години.

    19:03 03.11.2026