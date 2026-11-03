Доналд Тръмп: Нанесохме хубав удар по Иран! САЩ спират финансовата помощ за Израел след 2026 г.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди днес в телефонно интервю за телевизия "Фокс нюз", че САЩ са нанесли удари по Иран, след информациите за американска атака срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Те изградиха там съоръжение за противовъздушна отбрана... В момента, в който го завършиха снощи, ние нанесохме много хубав удар", заяви Тръмп, добавяйки, че това е нападение "от малък калибър".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прекрати финансовата си помощ за Израел след края на 2026 г. По думите му решението е договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Що се отнася до плащанията за Израел, Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да прекратим това. Вече сме се споразумели, че до края на тази година ще спрем да плащаме на Израел. Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, каза Тръмп.

Американският президент направи изявлението в интервю за предаването „Фокс енд Френдс“ на телевизия „Фокс нюз“. Той представи прекратяването на плащанията като вече договорено между Вашингтон и Йерусалим.

Помощта ще бъде спряна, но подкрепата остава възможна

От думите на Тръмп не става ясно по какъв начин ще бъде прекратено финансирането и на коя дата ще приключат плащанията. Не бяха посочени и подробности дали става дума за всички форми на финансова помощ или за конкретна програма.

Тръмп същевременно заяви, че САЩ ще помогнат на Израел, ако страната има нужда от това. Така изказването му оставя възможност за бъдеща подкрепа при конкретни обстоятелства, въпреки обявеното спиране на годишните плащания.

В предоставената информация няма реакция от Бенямин Нетаняху или от израелското правителство по твърдението за постигнато споразумение. Не са съобщени и допълнителни решения или график за изпълнението му.

Източници: bta.bg