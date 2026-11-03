Доналд Тръмп: Нанесохме хубав удар по Иран! САЩ спират финансовата помощ за Израел след 2026 г.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди днес в телефонно интервю за телевизия "Фокс нюз", че САЩ са нанесли удари по Иран, след информациите за американска атака срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес.
"Те изградиха там съоръжение за противовъздушна отбрана... В момента, в който го завършиха снощи, ние нанесохме много хубав удар", заяви Тръмп, добавяйки, че това е нападение "от малък калибър".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще прекрати финансовата си помощ за Израел след края на 2026 г. По думите му решението е договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
„Що се отнася до плащанията за Израел, Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да прекратим това. Вече сме се споразумели, че до края на тази година ще спрем да плащаме на Израел. Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това“, каза Тръмп.
Американският президент направи изявлението в интервю за предаването „Фокс енд Френдс“ на телевизия „Фокс нюз“. Той представи прекратяването на плащанията като вече договорено между Вашингтон и Йерусалим.
Помощта ще бъде спряна, но подкрепата остава възможна
От думите на Тръмп не става ясно по какъв начин ще бъде прекратено финансирането и на коя дата ще приключат плащанията. Не бяха посочени и подробности дали става дума за всички форми на финансова помощ или за конкретна програма.
Тръмп същевременно заяви, че САЩ ще помогнат на Израел, ако страната има нужда от това. Така изказването му оставя възможност за бъдеща подкрепа при конкретни обстоятелства, въпреки обявеното спиране на годишните плащания.
В предоставената информация няма реакция от Бенямин Нетаняху или от израелското правителство по твърдението за постигнато споразумение. Не са съобщени и допълнителни решения или график за изпълнението му.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На всякъде меродия
17:38 03.11.2026
2 Ама как да не повярва човек
17:41 03.11.2026
3 Няма проблем
Коментиран от #14
17:41 03.11.2026
4 факуса
17:43 03.11.2026
5 Е защо
17:43 03.11.2026
6 Цвете
17:45 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами
търсят територия за заселване на израелците.
18:00 03.11.2026
9 Тръмпон
Кой ли му се връзва вече?!😵
Коментиран от #16
18:03 03.11.2026
10 Гост
18:04 03.11.2026
11 БАЙ КУКУРИГУ
18:04 03.11.2026
12 Zахарова
18:18 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не позна
До коментар #3 от "Няма проблем":Искането за прекратяване на финансовата помощ е на Израел от преди няколко години. 4 милиарда за Израел са никакви пари. БВП на Изарел за 2026 се очаква да достигне $746.98 милиарда.
18:30 03.11.2026
15 Този само плещи
18:31 03.11.2026
16 МОНА ЛИСА
До коментар #9 от "Тръмпон":МИ ЧИ
НИКОЙ
САМО ГАЗО ПРОДАВЧЦИТЕ И ОТТО ДИЗЕЛ...😀
18:33 03.11.2026
17 Сандански
19:03 03.11.2026