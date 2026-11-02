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Доналд Тръмп: Мирно споразумение с Техеран е възможно
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Мирно споразумение с Техеран е възможно

2 Ноември, 2026 23:03 793 13

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Американският президент заяви, че Техеран иска да сложи край на войната. Катарска делегация замина за Техеран, докато Вашингтон и Иран обсъждат проект за споразумение

Доналд Тръмп: Мирно споразумение с Техеран е възможно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мирно споразумение между Съединените щати и Иран е възможно, заяви американският президент Доналд Тръмп. По думите му Иран иска да бъде постигната договореност за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

„Е възможно“, каза Тръмп, без да навлиза в подробности за евентуалната сделка или за условията, които Вашингтон и Техеран обсъждат.

Катар посредничи между Вашингтон и Техеран

Малко преди изявлението на Тръмп катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран. Представителите на Катар трябва да разговарят с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи Ройтерс, цитирана от Българската телеграфна агенция.

Според официален представител, цитиран от агенцията, в момента се обсъжда проектоспоразумение между САЩ и Иран. Разговорите по него са продължили осем дни. Не са оповестени подробности за съдържанието на текста, нито за конкретните ангажименти, които двете страни биха поели.

Все още няма обявена договореност

Изявлението на Тръмп не означава, че е постигнато или подписано мирно споразумение. На този етап е потвърдено единствено, че се водят посреднически контакти и че се обсъжда проект за възможна сделка.

В последваща информация Ройтерс съобщи, че контактите между Иран и САЩ продължават, но последният кръг от разговори не е довел до пробив. Иранската страна продължава да обсъжда предложения чрез посредници, докато Вашингтон не е обявил конкретен график за подписване на споразумение.

Следващият етап зависи от резултата от разговорите в Техеран и от това дали посредниците ще успеят да сближат позициите на двете страни. Засега няма данни за договорена дата за нови преки преговори или за официално обявяване на мирна сделка.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха днес, че са атакували с дронове летището на град Дамам в Саудитска Арабия, както и система за ранно предупреждения в друг саудитски град - Джизан, и военен транспортен самолет на прилежащото му летище, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Военният говорител на движението на хусите "Ансар Аллах" - Яхия Сария, написа в социалната платформа Екс, че летището на Дамам, в източната част на кралството, е било поразено от неговото движение два пъти в последните 48 часа. В резултат е предизвикано преустановяване на въздушното движение там, уточни Сария.

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя йеменското правителство в борбата с хусите, обяви по-рано днес, че е прехванала два дрона в района на саудитската столица Рияд, без да назовава йеменските бунтовници, пояснява АФП.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Само глупак би преговарял и ,споразумял се с вас ,персите имат условия и не са идиоти

    23:04 02.11.2026

  • 2 Каквото и да каже, направи или обещае

    3 1 Отговор
    за каквото и да е, вече е твърде късно.
    Утре ще посрещне съдбата си. Добра или..... лоша.

    23:05 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оги

    5 1 Отговор
    Не става, бай Донка, шефът ти Биби иска война. Безсилен си.

    23:06 02.11.2026

  • 5 Без майтап

    0 0 Отговор
    Кой е този трън?

    23:06 02.11.2026

  • 6 Различно мнение

    2 1 Отговор
    през ПЕТ минути

    23:07 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този си

    3 0 Отговор
    Мени мнението през 5 минути, не знам каква хората имат морала да избират такива опасни психопати да си играят със живота на цялата земя

    23:16 02.11.2026

  • 10 Сатана Z

    1 0 Отговор
    "Доналд Тръмп: Мирно споразумение с Техеран е възможно"

    Че как иначе да е,след като Володя е направил предложение на бай Дончо,което той не може да откаже.

    23:24 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ну, погоди

    0 0 Отговор
    Граждани разбиха концлагер на батальона "Азов" разположен до Киев. В него нацистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „Азов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов

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