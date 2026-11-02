"Доналд Тръмп: Мирно споразумение с Техеран е възможно"

Мирно споразумение между Съединените щати и Иран е възможно, заяви американският президент Доналд Тръмп. По думите му Иран иска да бъде постигната договореност за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

„Е възможно“, каза Тръмп, без да навлиза в подробности за евентуалната сделка или за условията, които Вашингтон и Техеран обсъждат.

Катар посредничи между Вашингтон и Техеран

Малко преди изявлението на Тръмп катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран. Представителите на Катар трябва да разговарят с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи Ройтерс, цитирана от Българската телеграфна агенция.

Според официален представител, цитиран от агенцията, в момента се обсъжда проектоспоразумение между САЩ и Иран. Разговорите по него са продължили осем дни. Не са оповестени подробности за съдържанието на текста, нито за конкретните ангажименти, които двете страни биха поели.

Все още няма обявена договореност

Изявлението на Тръмп не означава, че е постигнато или подписано мирно споразумение. На този етап е потвърдено единствено, че се водят посреднически контакти и че се обсъжда проект за възможна сделка.

В последваща информация Ройтерс съобщи, че контактите между Иран и САЩ продължават, но последният кръг от разговори не е довел до пробив. Иранската страна продължава да обсъжда предложения чрез посредници, докато Вашингтон не е обявил конкретен график за подписване на споразумение.

Следващият етап зависи от резултата от разговорите в Техеран и от това дали посредниците ще успеят да сближат позициите на двете страни. Засега няма данни за договорена дата за нови преки преговори или за официално обявяване на мирна сделка.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обявиха днес, че са атакували с дронове летището на град Дамам в Саудитска Арабия, както и система за ранно предупреждения в друг саудитски град - Джизан, и военен транспортен самолет на прилежащото му летище, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Военният говорител на движението на хусите "Ансар Аллах" - Яхия Сария, написа в социалната платформа Екс, че летището на Дамам, в източната част на кралството, е било поразено от неговото движение два пъти в последните 48 часа. В резултат е предизвикано преустановяване на въздушното движение там, уточни Сария.

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя йеменското правителство в борбата с хусите, обяви по-рано днес, че е прехванала два дрона в района на саудитската столица Рияд, без да назовава йеменските бунтовници, пояснява АФП.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com