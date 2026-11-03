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Доналд Тръмп: САЩ са близо до търговска сделка с Канада
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп: САЩ са близо до търговска сделка с Канада

3 Ноември, 2026 19:45 541 5

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  • канада-
  • търговски мита-
  • мита

Американският президент заяви, че договореността ще бъде сключена скоро и ще е добра за фермерите в САЩ

Доналд Тръмп: САЩ са близо до търговска сделка с Канада - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ са близо до сключването на търговско споразумение с Канада, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия „Фокс нюз“. По думите му договореността може да бъде постигната скоро, но той не посочи конкретен срок или параметри на бъдещата сделка.

„Канада е чудесна страна, скоро ще сключим споразумение с нея. Ще постигнем страхотна сделка“, каза Тръмп.

Разговор между Тръмп и Марк Карни

Американският президент и канадският премиер Марк Карни са разговаряли за възможно търговско споразумение. Тръмп заяви, че то ще бъде „страхотно за нашите фермери“, без да даде повече подробности за договорените условия.

Карни съобщи, че разговорът е бил посветен на търговските отношения между двете държави. „Екипите ни ще работят през следващите седмици за постигане на тази цел“, написа канадският премиер в социалната мрежа „Екс“.

Месеци на взаимни мита

Изявлението на Тръмп идва след месеци на търговско напрежение, при което САЩ и Канада си наложиха взаимни мита върху стоки за милиарди долари. Американските мита върху канадски продукти се превърнаха и във вътрешнополитически въпрос в някои от северните щати, които граничат с Канада.

Сред тях са Мичиган и Мейн, където търговските мерки се обсъждат на фона на междинните избори в САЩ. Засега не са обявени конкретни данни за това кои стоки ще бъдат обхванати от евентуалната нова договореност, нито дали и кога действащите мита ще бъдат отменени или намалени.

Търговските екипи на двете страни предстои да продължат разговорите през следващите седмици. До момента е потвърдено само, че Вашингтон и Отава обсъждат споразумение, докато официално подписана сделка не е обявена.

Източници: bta.bg, ca.finance.yahoo.com


САЩ
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  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Тромпета може да е всякакъв , но принуди РФ да си изплати ЛЕНДЛИЗа с нафта-иначе нямам друго обяанение как г-н Путин ще продава за без пари на врага си , да дава оръжие на Украина

    19:48 03.11.2026

  • 2 Всъщност са близо до сделка с Европа

    4 1 Отговор
    и на крачка от пълен икономически и политически разрив със САЩ. И то точно заради Тръмп.

    19:48 03.11.2026

  • 3 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Щатът Канада обяви, че може да изчака до президентските избори в щатите за споразумение.

    19:49 03.11.2026

  • 4 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Сделкаджията скоро в съда !!!!! Да видим със Американската правосъдна система ,каква точно сделка ще иска .

    20:02 03.11.2026

  • 5 Сащ да близо

    1 0 Отговор
    И да качат Тръмп
    На Самолета
    На Епстийн....

    20:21 03.11.2026