Доналд Тръмп: САЩ са близо до търговска сделка с Канада

САЩ са близо до сключването на търговско споразумение с Канада, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия „Фокс нюз“. По думите му договореността може да бъде постигната скоро, но той не посочи конкретен срок или параметри на бъдещата сделка.

„Канада е чудесна страна, скоро ще сключим споразумение с нея. Ще постигнем страхотна сделка“, каза Тръмп.

Разговор между Тръмп и Марк Карни

Американският президент и канадският премиер Марк Карни са разговаряли за възможно търговско споразумение. Тръмп заяви, че то ще бъде „страхотно за нашите фермери“, без да даде повече подробности за договорените условия.

Карни съобщи, че разговорът е бил посветен на търговските отношения между двете държави. „Екипите ни ще работят през следващите седмици за постигане на тази цел“, написа канадският премиер в социалната мрежа „Екс“.

Месеци на взаимни мита

Изявлението на Тръмп идва след месеци на търговско напрежение, при което САЩ и Канада си наложиха взаимни мита върху стоки за милиарди долари. Американските мита върху канадски продукти се превърнаха и във вътрешнополитически въпрос в някои от северните щати, които граничат с Канада.

Сред тях са Мичиган и Мейн, където търговските мерки се обсъждат на фона на междинните избори в САЩ. Засега не са обявени конкретни данни за това кои стоки ще бъдат обхванати от евентуалната нова договореност, нито дали и кога действащите мита ще бъдат отменени или намалени.

Търговските екипи на двете страни предстои да продължат разговорите през следващите седмици. До момента е потвърдено само, че Вашингтон и Отава обсъждат споразумение, докато официално подписана сделка не е обявена.

Източници: bta.bg, ca.finance.yahoo.com