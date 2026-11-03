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Доналд Туск: Полша осуети възможна провокация край Калининград

Доналд Туск: Полша осуети възможна провокация край Калининград

3 Ноември, 2026 17:44 1 703 26

  • доналд туск-
  • полша-
  • калининград-
  • гранична провокация-
  • русия-
  • нато

Полският премиер е бил информиран малко след полунощ за съмнителна дейност по границата в северната част на страната

Доналд Туск: Полша осуети възможна провокация край Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша е осуетила възможна провокация на границата с руския анклав Калининград, заяви полският премиер Доналд Туск. По думите му става дума за съмнителна дейност, регистрирана през изминалата нощ в северната част на страната.

Туск каза, че е бил информиран малко след полунощ. Пред журналисти той посочи: „Успяхме да осуетим опитите за провокация, ако това е било намерението“.

Изявлението на полския премиер е предадено от Франс прес. Туск не уточни какъв е бил характерът на съмнителната дейност, нито посочи кой може да стои зад предполагаемия опит за провокация.

От думите му не става ясно и дали полските власти са установили конкретен план за действие, или са реагирали превантивно на активност, която е могла да има провокативен характер.

Източници: bta.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    61 5 Отговор
    Не знам тоя за каква провокация говори, но знам че самият той една голяма провокация.....

    17:47 03.11.2026

  • 2 Туск

    56 6 Отговор
    като гузен неуспял превратаджия се стреми да прикрие по всякакъв начин безсилието си и да разводни темата.

    17:47 03.11.2026

  • 3 Баба ти

    47 5 Отговор
    Подлецът Туск се чуди как да се оправдае, че се е продал на сатаните и иска да изкара че дяволът е друг, а не той.

    17:54 03.11.2026

  • 4 Гошо

    44 3 Отговор
    Поляците взеха да разправят на напоследък, че Полша, не било толкова важно да се пази от Русия ,а от Туск

    17:55 03.11.2026

  • 5 И този си отива

    38 4 Отговор
    но ще бъде трудно с остро тъпъгълното ръководство защото отиде ли си единия отиват си другите. Трябва да ни плашат за да не виждаме ,, положителните ,, резултати които бяха постигнати в Европейския съюз по времето на това управление

    17:55 03.11.2026

  • 6 ?????

    15 3 Отговор
    Хайли лакли така да се каже.

    17:55 03.11.2026

  • 7 става дума за съмнителна дейност неясна

    18 3 Отговор
    необяснена насън
    смешни хора
    демек праим нещо си

    17:57 03.11.2026

  • 8 Гост

    29 4 Отговор
    Туск има огромни проблеми в самата Полша с преврата, който направи в съдебната система и сега за да замаже положението и да отклони вниманието използва древния номер - ВРАГЪТ НИ НАПАДА!

    17:58 03.11.2026

  • 9 Поляците

    6 10 Отговор
    са изтребили няколко мужика, облечени в полски униформи.

    Коментиран от #14

    18:01 03.11.2026

  • 10 сънувахме че

    9 5 Отговор
    „Успяхме да осуетим опитите за провокация от демоните на ошашявянето,
    ако това е било намерението насън“

    18:01 03.11.2026

  • 11 Митко старшината

    12 1 Отговор
    А ние събираме контейнери по плажовете

    18:02 03.11.2026

  • 12 хахахахха

    17 2 Отговор
    накратко,нищо не знаем ама лаем🤣

    18:03 03.11.2026

  • 13 Туск

    8 2 Отговор
    Ще изтрезнее, че народната любов е силна!

    18:12 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо тираджията

    9 4 Отговор
    Е тоя е полският Кокорчо .

    18:16 03.11.2026

  • 16 С.П.

    14 4 Отговор
    Този паун така яко го закъса във вътрешнополитически план, че сега фантазира външнополитически проблеми, за да замаже гафа с окупирането на конституционния съд.

    18:18 03.11.2026

  • 17 БРОЙКИ

    8 2 Отговор
    „Успяхме да осуетим опитите за провокация, ако това е било намерението“.
    МНОГО "ТОЧНО КАЗАНО" !!!! РАЗБРАХМЕ !!!

    18:23 03.11.2026

  • 18 000

    11 1 Отговор
    Туск е бясно подивяло либерално куче, което ще бъде детронирано.

    18:24 03.11.2026

  • 19 Киро

    9 1 Отговор
    Страх лозе пази. Взеха да им се привижадт вече аха идват аха ще дойдат

    18:34 03.11.2026

  • 20 Оффффффф

    6 1 Отговор
    Тоя път май няма да мине номера.

    18:35 03.11.2026

  • 21 Коко

    6 2 Отговор
    На поляците много им се иска даже на момента да влязат в тая безмислена война.Какво точно мислят че ще спечелят.

    18:37 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Паляците

    6 0 Отговор
    Осуетили провокацията, като се прибрали в къщи. Шубето им дошло в повече.

    18:42 03.11.2026

  • 24 Ветър клоните клати

    1 0 Отговор
    Егати как ги клати!

    18:58 03.11.2026

  • 25 жълт парцал

    0 0 Отговор
    Като си обвинен в държавен преврат, почваш да си измисляш "възможни инциденти".... жалък ПП Де Бил... Мирчев и фермата тука ли се , че се усеща странна розова смрад

    19:04 03.11.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Туск се опитва да се оправдава за хаоса, който сам създаде в Полша с традиционното извинение в ЕС: "Руснаците са виновни!"

    19:05 03.11.2026

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