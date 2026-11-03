Доналд Туск: Полша осуети възможна провокация край Калининград

Полша е осуетила възможна провокация на границата с руския анклав Калининград, заяви полският премиер Доналд Туск. По думите му става дума за съмнителна дейност, регистрирана през изминалата нощ в северната част на страната.
Туск каза, че е бил информиран малко след полунощ. Пред журналисти той посочи: „Успяхме да осуетим опитите за провокация, ако това е било намерението“.
Изявлението на полския премиер е предадено от Франс прес. Туск не уточни какъв е бил характерът на съмнителната дейност, нито посочи кой може да стои зад предполагаемия опит за провокация.
От думите му не става ясно и дали полските власти са установили конкретен план за действие, или са реагирали превантивно на активност, която е могла да има провокативен характер.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
17:47 03.11.2026
2 Туск
17:47 03.11.2026
3 Баба ти
17:54 03.11.2026
4 Гошо
17:55 03.11.2026
5 И този си отива
17:55 03.11.2026
6 ?????
17:55 03.11.2026
7 става дума за съмнителна дейност неясна
смешни хора
демек праим нещо си
17:57 03.11.2026
8 Гост
17:58 03.11.2026
9 Поляците
Коментиран от #14
18:01 03.11.2026
10 сънувахме че
ако това е било намерението насън“
18:01 03.11.2026
11 Митко старшината
18:02 03.11.2026
12 хахахахха
18:03 03.11.2026
13 Туск
18:12 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гошо тираджията
18:16 03.11.2026
16 С.П.
18:18 03.11.2026
17 БРОЙКИ
МНОГО "ТОЧНО КАЗАНО" !!!! РАЗБРАХМЕ !!!
18:23 03.11.2026
18 000
18:24 03.11.2026
19 Киро
18:34 03.11.2026
20 Оффффффф
18:35 03.11.2026
21 Коко
18:37 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Паляците
18:42 03.11.2026
24 Ветър клоните клати
18:58 03.11.2026
25 жълт парцал
19:04 03.11.2026
26 az СВО Победа 81
19:05 03.11.2026