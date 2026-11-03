Доналд Туск: Полша осуети възможна провокация край Калининград

Полша е осуетила възможна провокация на границата с руския анклав Калининград, заяви полският премиер Доналд Туск. По думите му става дума за съмнителна дейност, регистрирана през изминалата нощ в северната част на страната.

Туск каза, че е бил информиран малко след полунощ. Пред журналисти той посочи: „Успяхме да осуетим опитите за провокация, ако това е било намерението“.

Изявлението на полския премиер е предадено от Франс прес. Туск не уточни какъв е бил характерът на съмнителната дейност, нито посочи кой може да стои зад предполагаемия опит за провокация.

От думите му не става ясно и дали полските власти са установили конкретен план за действие, или са реагирали превантивно на активност, която е могла да има провокативен характер.

Източници: bta.bg