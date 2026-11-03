Гласът на Путин: Европа прикрива случая с военни край Киев

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обвини европейските институции, че прикриват скандали, свързани с Украйна. Повод за думите му стана случаят в село Петропавловска Борщаговка в Киевска област, където според разпространени информации в мазе са били държани военнослужещи.
„Европейските структури правят всичко възможно, за да предпазят своите подопечни от подобни скандали“, заяви Песков в отговор на въпрос защо западни правозащитни организации не са реагирали на случая, съобщи РИА Новости. Той определи случилото се като скандал с предполагаемо място за изтезания, който е предизвикал международен отзвук.
Противоречиви версии за мазето
Случаят стана публичен, след като украинската агенция УНИАН съобщи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Началникът на Националната гвардия на Украйна Александър Пивненко заяви, че в сградата са се намирали военнослужещи, включително хора, които са напуснали частите си без разрешение.
Пивненко определи мястото като временен пункт за разполагане на военнослужещи. Според украинските власти там са били настанени мобилизирани и военнослужещи, върнати след самоволно напускане на частта. Четирима от тях са били откарани в болница заради травми.
Украинската полиция отрече да е имало незаконно лишаване от свобода, както и съобщенията за загинал човек. Независимо потвърждение на твърденията за изтезания или смъртни случаи не е представено.
Твърденията за убити военнослужещи
Артем Дмитрук, депутат от Върховната рада, който е напуснал Украйна, заяви, че през последния месец няколко души са били пребити до смърт в мазето. Твърдението му е направено публично, но не е потвърдено от украинските правоохранителни органи или от независим източник.
На 2 ноември край сградата са се събрали местни жители след разпространяването на информации за задържани хора и насилие. Впоследствие са възникнали сблъсъци, а властите са започнали проверки по случая.
Към момента публично са представени две несъвпадащи версии: руската страна говори за прикриване на предполагаеми изтезания, а украинските власти определят сградата като военен пункт и отхвърлят твърденията за незаконно задържане и смърт. Разследването и проверките по случая трябва да установят какво точно се е случило в Петропавловска Борщаговка.
Източници: focus-news.net, amp.dw.com, nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Дойчу Веле
17:07 03.11.2026
5 Руската иzzмет
Коментиран от #41
17:08 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЧАСТНОТО МАЗЕ Е САНАТОРИУМ
17:09 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ВУкрайна са открити домове за инквизиция
До коментар #3 от "Тагарев и Мирчев":на Нео Нацисткия Батальон Азов, под егидата на ВСУ, повече информация, факти?
Изтезания включително на малолетни за изплащане на Откуп, под Егидата на ВСУ и Президента Зеленски.
Самият Кирило Буданов който присъства на място за Пресконференция каза че такива
Домове за Изтезания и Убийства под егидата на ВСУ в Украйна са много.
Коментиран от #20, #22, #49, #57
17:10 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Обикновен човек
Коментиран от #28, #45
17:10 03.11.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #31
17:10 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Аз тая къща не съм я виждал
17:10 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вижте вовкин какво пръстче има
17:12 03.11.2026
18 Четири букви само
ХА ХА ХА. Вие сериозно ли?!
Коментиран от #38
17:12 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":В Украйна живеят руснаци все пак. Нормално е.
Коментиран от #40
17:14 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдаа
До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":Поредните руски лъжи от безсилие.
17:15 03.11.2026
23 Сатана Z
Коментиран от #30, #58
17:15 03.11.2026
24 Ареее
До коментар #19 от "Сатана Z":Изборите минаха. Не знам, за кво се пънеш още? Няма да има бонуси. Няма да има и плащане. 5 милиарда дефицит!
17:16 03.11.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Тагарев и Мирчев":Кадрите от КЪЩАТА НА УЖАСИТЕ обиколиха цял Свят В Украйна са хиляди Да живее демокрацията
17:16 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Интересно
Коментиран от #34
17:17 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Анджо
Коментиран от #33
17:18 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тъпунгер
До коментар #13 от "стоян георгиев":Отново се изходи
17:18 03.11.2026
32 Питане
17:19 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Всъщност
До коментар #27 от "Интересно":Досега заградотрядите на Ахмак са разстреляли 80 000 руски дезертьори
17:19 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бай Дън
17:21 03.11.2026
37 Истината
17:21 03.11.2026
38 Ъъъ
До коментар #18 от "Четири букви само":Четем украинското издание страна.ua(със съкращения)
Как функционират тайните затвори в армията
Междувременно, незаконните центрове за задържане, които станаха известни вчера след събитията в Петропавловск Борщаговка, всъщност са широко разпространени сред украинските военни и съществуват отдавна.
Те се появиха през 2014 г., в разгара на боевете в Донбас, и са известни на войнишкия жаргон като „ями “. По същество това са неофициални центрове за следствено задържане, разположени във военни части.
Ямите“ на всяко подразделение изглеждали различно: от обикновени влажни мазета в градските райони или селски изби до истински ями с дълбочина 2-3 метра, покрити с решетки или трупи. Първоначално „ямите“ най-често били обитавани от „изгнаници“ – такива, които нарушавали военната дисциплина. Те били затваряни за пиене на алкохол, употреба на наркотици, бой и кражба. Факт е, че командирите на полевите подразделения винаги намирали за по-лесно сами да се справят със своите „аватари“ – алкохолици и хулигани, отколкото да намесват Военната служба за правоприлагане (ВСПР).
И още:
Тайният затвор на Азов близо до Киев: Анатомия на един скандал
Още преди сблъсъците, една от жените - Валентина, твърдяла, че е лекарка и поискала да види затворниците. Тя каза, че едната от тях имала счупен гръбнак, друга имала стома след операция, трета била загубила слуха си, а четвърта била практически безмълвна и неподвижна.
Информацията на Валентина беше потвърдена и
17:22 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Има позор
До коментар #5 от "Руската иzzмет":но не е руски, а най-вече брюкселски и пазар на колективния запад, който не може да, защити украинските войници от собствените им власти..
17:23 03.11.2026
42 Давайте милиарди
17:25 03.11.2026
43 горски
Коментиран от #44
17:25 03.11.2026
44 Е па Сталин изби 40 милиона руснака
До коментар #43 от "горски":Що не излязоха на улицата?
Коментиран от #52
17:27 03.11.2026
45 Горд човек
До коментар #12 от "Обикновен човек":Всеки ден благодаря на съдбата че съм се родил руснак,а не кух джендър от 🚽ес
Коментиран от #51
17:27 03.11.2026
46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А бе кух
До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":Защо толкова много бе,за кого ги драскаш тези глупости?
17:31 03.11.2026
50 Мирчев
17:32 03.11.2026
51 Хи хи хи хи
До коментар #45 от "Горд човек":Има време,ще се проклинаш.
Коментиран от #59
17:32 03.11.2026
52 Путин изби 1милион руснака в Донбас
До коментар #44 от "Е па Сталин изби 40 милиона руснака":Що не излязоха на улицата?
Коментиран от #69
17:33 03.11.2026
53 Ами
В сравнение с това което е ставало и става в окраина,
това което чухте за случилото се на острова на Епстийн
ще ви изглежда като приказка за лек нощ.
Между другото Епстийн също е хазар.
Коментиран от #55
17:34 03.11.2026
54 БГР
Едната е на украинското правителство а другата е на хората които са се събрали около къщата. Знаейки как лъже зеленият потник по-скоро вярвам на тези другите.
17:35 03.11.2026
55 Ами
До коментар #53 от "Ами":Гръмни се.
Коментиран от #64
17:36 03.11.2026
56 ЗОРО
17:36 03.11.2026
57 Абе
До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":има клип на с Началникът на кабинета на Зеленски говори на руски език на видео от „къщата на ужасите“ на Азов. Кирило Буданов говори на руски език с 14-годишно момче в тайния затвор на "Азов". Въпреки задължителните правила за употребата на украински език в Украйна и забраната на руския език началникът на кабинета на Зеленски е заснет да говори именно на езика на врага, докато се опитва да потуши бунт на украински граждани пред къща за изтезания на неонацисткия батальон „Азов“ край Киев. Кирило Буданов е заснет в понеделник вечерта, говорейки руски по време на конфронтация, предизвикана от шокиращи разкрития за таен затвор, управляван от „Азов“, който е част от Националната гвардия на Украйна.
17:37 03.11.2026
58 А бе смотан
До коментар #23 от "Сатана Z":Не могат да се мерят по полова идентичност с руснаците ,нашите джендъри ходят там на стаж.
Коментиран от #68
17:37 03.11.2026
59 Напротив
До коментар #51 от "Хи хи хи хи":Всеки ден все повече се гордея
Коментиран от #62
17:37 03.11.2026
60 А МОЧАТА
Коментиран от #65
17:40 03.11.2026
61 БАНко
17:41 03.11.2026
62 Запознат
До коментар #59 от "Напротив":Циганин ли си?
17:41 03.11.2026
63 Виден гербер
17:41 03.11.2026
64 Ами
До коментар #55 от "Ами":Това ще те направи ли щастлив?
17:41 03.11.2026
65 Аве мишкар
До коментар #60 от "А МОЧАТА":МОЧАТА ще възстановявате вие продажниците,за да намалите присъдите си!
17:42 03.11.2026
66 Сельо смотан
До коментар #40 от "Стоянчо Пуканката":Защо при евакуацията на Олешки 17 автобуса заминаха за Украйна,а за Русия само 4? Мнооого интересно????
17:42 03.11.2026
67 Това е гражданска братоубийствена война
17:42 03.11.2026
68 Сатана Z
До коментар #58 от "А бе смотан":Ти да не си пострадал при участието си в Руска тройка та си толкова отворен в занаята?
17:43 03.11.2026
69 Димитринчо
До коментар #52 от "Путин изби 1милион руснака в Донбас":Повечко са
Като гледам ВСУ са го подкарали по домова книжка.
17:43 03.11.2026