Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обвини европейските институции, че прикриват скандали, свързани с Украйна. Повод за думите му стана случаят в село Петропавловска Борщаговка в Киевска област, където според разпространени информации в мазе са били държани военнослужещи.

„Европейските структури правят всичко възможно, за да предпазят своите подопечни от подобни скандали“, заяви Песков в отговор на въпрос защо западни правозащитни организации не са реагирали на случая, съобщи РИА Новости. Той определи случилото се като скандал с предполагаемо място за изтезания, който е предизвикал международен отзвук.

Противоречиви версии за мазето

Случаят стана публичен, след като украинската агенция УНИАН съобщи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Началникът на Националната гвардия на Украйна Александър Пивненко заяви, че в сградата са се намирали военнослужещи, включително хора, които са напуснали частите си без разрешение.

Пивненко определи мястото като временен пункт за разполагане на военнослужещи. Според украинските власти там са били настанени мобилизирани и военнослужещи, върнати след самоволно напускане на частта. Четирима от тях са били откарани в болница заради травми.

Украинската полиция отрече да е имало незаконно лишаване от свобода, както и съобщенията за загинал човек. Независимо потвърждение на твърденията за изтезания или смъртни случаи не е представено.

Твърденията за убити военнослужещи

Артем Дмитрук, депутат от Върховната рада, който е напуснал Украйна, заяви, че през последния месец няколко души са били пребити до смърт в мазето. Твърдението му е направено публично, но не е потвърдено от украинските правоохранителни органи или от независим източник.

На 2 ноември край сградата са се събрали местни жители след разпространяването на информации за задържани хора и насилие. Впоследствие са възникнали сблъсъци, а властите са започнали проверки по случая.

Към момента публично са представени две несъвпадащи версии: руската страна говори за прикриване на предполагаеми изтезания, а украинските власти определят сградата като военен пункт и отхвърлят твърденията за незаконно задържане и смърт. Разследването и проверките по случая трябва да установят какво точно се е случило в Петропавловска Борщаговка.

Източници: focus-news.net, amp.dw.com, nv.ua