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Гласът на Путин: Европа прикрива случая с военни край Киев
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Европа прикрива случая с военни край Киев

3 Ноември, 2026 17:03 2 000 69

  • дмитрий песков-
  • украйна-
  • киевска област-
  • национална гвардия-
  • военнослужещи-
  • владимир путин-
  • русия

Руският президентски говорител заяви, че европейските институции предпазват Украйна от скандали, киевските власти отричат незаконно задържане и твърденията за смъртни случаи

Гласът на Путин: Европа прикрива случая с военни край Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обвини европейските институции, че прикриват скандали, свързани с Украйна. Повод за думите му стана случаят в село Петропавловска Борщаговка в Киевска област, където според разпространени информации в мазе са били държани военнослужещи.

„Европейските структури правят всичко възможно, за да предпазят своите подопечни от подобни скандали“, заяви Песков в отговор на въпрос защо западни правозащитни организации не са реагирали на случая, съобщи РИА Новости. Той определи случилото се като скандал с предполагаемо място за изтезания, който е предизвикал международен отзвук.

Противоречиви версии за мазето

Случаят стана публичен, след като украинската агенция УНИАН съобщи, че въоръжени мъже държат около 40 души в мазето на частен дом. Началникът на Националната гвардия на Украйна Александър Пивненко заяви, че в сградата са се намирали военнослужещи, включително хора, които са напуснали частите си без разрешение.

Пивненко определи мястото като временен пункт за разполагане на военнослужещи. Според украинските власти там са били настанени мобилизирани и военнослужещи, върнати след самоволно напускане на частта. Четирима от тях са били откарани в болница заради травми.

Украинската полиция отрече да е имало незаконно лишаване от свобода, както и съобщенията за загинал човек. Независимо потвърждение на твърденията за изтезания или смъртни случаи не е представено.

Твърденията за убити военнослужещи

Артем Дмитрук, депутат от Върховната рада, който е напуснал Украйна, заяви, че през последния месец няколко души са били пребити до смърт в мазето. Твърдението му е направено публично, но не е потвърдено от украинските правоохранителни органи или от независим източник.

На 2 ноември край сградата са се събрали местни жители след разпространяването на информации за задържани хора и насилие. Впоследствие са възникнали сблъсъци, а властите са започнали проверки по случая.

Към момента публично са представени две несъвпадащи версии: руската страна говори за прикриване на предполагаеми изтезания, а украинските власти определят сградата като военен пункт и отхвърлят твърденията за незаконно задържане и смърт. Разследването и проверките по случая трябва да установят какво точно се е случило в Петропавловска Борщаговка.

Източници: focus-news.net, amp.dw.com, nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дойчу Веле

    47 2 Отговор
    Ни чух,ни видях

    17:07 03.11.2026

  • 5 Руската иzzмет

    4 49 Отговор
    Да си гледа позора.

    Коментиран от #41

    17:08 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЧАСТНОТО МАЗЕ Е САНАТОРИУМ

    11 25 Отговор
    СЪС ЗЛАТНО БИДЕ ЗЛАТНА ВАНА И ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА-------РУСКИ ФЕЙКОВЕ

    17:09 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВУкрайна са открити домове за инквизиция

    47 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тагарев и Мирчев":

    на Нео Нацисткия Батальон Азов, под егидата на ВСУ, повече информация, факти?
    Изтезания включително на малолетни за изплащане на Откуп, под Егидата на ВСУ и Президента Зеленски.
    Самият Кирило Буданов който присъства на място за Пресконференция каза че такива
    Домове за Изтезания и Убийства под егидата на ВСУ в Украйна са много.

    Коментиран от #20, #22, #49, #57

    17:10 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Обикновен човек

    5 42 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #28, #45

    17:10 03.11.2026

  • 13 стоян георгиев

    3 41 Отговор
    Поредните лъжи на путин.

    Коментиран от #31

    17:10 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аз тая къща не съм я виждал

    5 33 Отговор
    Но съм гледал много клипове с руснаци в ями, голи и пребити, защото началството им ги наказва така.

    17:10 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вижте вовкин какво пръстче има

    1 22 Отговор
    Ако го плювнеш ще пукнеш.Диша на акумулатори.

    17:12 03.11.2026

  • 18 Четири букви само

    4 19 Отговор
    ТАСС

    ХА ХА ХА. Вие сериозно ли?!

    Коментиран от #38

    17:12 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":

    В Украйна живеят руснаци все пак. Нормално е.

    Коментиран от #40

    17:14 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдаа

    5 23 Отговор

    До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":

    Поредните руски лъжи от безсилие.

    17:15 03.11.2026

  • 23 Сатана Z

    19 5 Отговор
    Дано Йотова изпрати 1000 жълтопаветни доброволци в Украйна за да отсрамят своята Петроханска полова идентичност

    Коментиран от #30, #58

    17:15 03.11.2026

  • 24 Ареее

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Изборите минаха. Не знам, за кво се пънеш още? Няма да има бонуси. Няма да има и плащане. 5 милиарда дефицит!

    17:16 03.11.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тагарев и Мирчев":

    Кадрите от КЪЩАТА НА УЖАСИТЕ обиколиха цял Свят В Украйна са хиляди Да живее демокрацията

    17:16 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Интересно

    5 17 Отговор
    Кремълският пудел много е загрижен за украинците, а в същото в руския башибозук има масови издевателства и убийства.

    Коментиран от #34

    17:17 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анджо

    3 16 Отговор
    А путинката ги избива директно на фронта. Който отстъпва и го разстрелва дуректно в гръб .

    Коментиран от #33

    17:18 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тъпунгер

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Отново се изходи

    17:18 03.11.2026

  • 32 Питане

    6 2 Отговор
    В демократична Украина или Хелзинкски комитет по правата на човека, който зорко да следи тази евроценност или правата се спазват колкото изборното законодателство?

    17:19 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Всъщност

    0 13 Отговор

    До коментар #27 от "Интересно":

    Досега заградотрядите на Ахмак са разстреляли 80 000 руски дезертьори

    17:19 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай Дън

    13 0 Отговор
    Тези издевателства ги има от 2014, и ЕС си затварят очите! Заради такива живеещи хора в Украйна Русия не предприема масирани бомбандировки!

    17:21 03.11.2026

  • 37 Истината

    9 0 Отговор
    Европа мълчи за престъпната хунта

    17:21 03.11.2026

  • 38 Ъъъ

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Четири букви само":

    Четем украинското издание страна.ua(със съкращения)

    Как функционират тайните затвори в армията

    Междувременно, незаконните центрове за задържане, които станаха известни вчера след събитията в Петропавловск Борщаговка, всъщност са широко разпространени сред украинските военни и съществуват отдавна.

    Те се появиха през 2014 г., в разгара на боевете в Донбас, и са известни на войнишкия жаргон като „ями “. По същество това са неофициални центрове за следствено задържане, разположени във военни части.

    Ямите“ на всяко подразделение изглеждали различно: от обикновени влажни мазета в градските райони или селски изби до истински ями с дълбочина 2-3 метра, покрити с решетки или трупи. Първоначално „ямите“ най-често били обитавани от „изгнаници“ – такива, които нарушавали военната дисциплина. Те били затваряни за пиене на алкохол, употреба на наркотици, бой и кражба. Факт е, че командирите на полевите подразделения винаги намирали за по-лесно сами да се справят със своите „аватари“ – алкохолици и хулигани, отколкото да намесват Военната служба за правоприлагане (ВСПР).

    И още:

    Тайният затвор на Азов близо до Киев: Анатомия на един скандал

    Още преди сблъсъците, една от жените - Валентина, твърдяла, че е лекарка и поискала да види затворниците. Тя каза, че едната от тях имала счупен гръбнак, друга имала стома след операция, трета била загубила слуха си, а четвърта била практически безмълвна и неподвижна.

    Информацията на Валентина беше потвърдена и

    17:22 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Има позор

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руската иzzмет":

    но не е руски, а най-вече брюкселски и пазар на колективния запад, който не може да, защити украинските войници от собствените им власти..

    17:23 03.11.2026

  • 42 Давайте милиарди

    12 0 Отговор
    За изтезания на източноправославни !

    17:25 03.11.2026

  • 43 горски

    10 1 Отговор
    2014 започнаха да си пребиват сами населението,нормално е да продължат.....Чудя се само защо населението не излезе по улиците,толкова ли е зле ментално....Ама то имаше една голяма държава в Европа през ВСВ ,и те си подкрепяха фюрера до последно....

    Коментиран от #44

    17:25 03.11.2026

  • 44 Е па Сталин изби 40 милиона руснака

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "горски":

    Що не излязоха на улицата?

    Коментиран от #52

    17:27 03.11.2026

  • 45 Горд човек

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Обикновен човек":

    Всеки ден благодаря на съдбата че съм се родил руснак,а не кух джендър от 🚽ес

    Коментиран от #51

    17:27 03.11.2026

  • 46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А бе кух

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":

    Защо толкова много бе,за кого ги драскаш тези глупости?

    17:31 03.11.2026

  • 50 Мирчев

    4 1 Отговор
    Ааа, няма такова нещо. Те Украйна имат нужда от пари. Да теглим кредити и да им ги дадем. А те ще ми дадат под масата 10%

    17:32 03.11.2026

  • 51 Хи хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Горд човек":

    Има време,ще се проклинаш.

    Коментиран от #59

    17:32 03.11.2026

  • 52 Путин изби 1милион руснака в Донбас

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Е па Сталин изби 40 милиона руснака":

    Що не излязоха на улицата?

    Коментиран от #69

    17:33 03.11.2026

  • 53 Ами

    5 1 Отговор
    Още колко ужасяващи неща ще чуете.
    В сравнение с това което е ставало и става в окраина,
    това което чухте за случилото се на острова на Епстийн
    ще ви изглежда като приказка за лек нощ.
    Между другото Епстийн също е хазар.

    Коментиран от #55

    17:34 03.11.2026

  • 54 БГР

    6 1 Отговор
    Вярно е че има две версии по случаят само че те не са украинска и руска а украинска и украинска.
    Едната е на украинското правителство а другата е на хората които са се събрали около къщата. Знаейки как лъже зеленият потник по-скоро вярвам на тези другите.

    17:35 03.11.2026

  • 55 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Гръмни се.

    Коментиран от #64

    17:36 03.11.2026

  • 56 ЗОРО

    4 1 Отговор
    Напишете го да е ясно и разбираемо: пред обект сграда в Киев, собственост на Азов са се събрали много хора, издирващи свои близки и носили пари като откуп, за да бъдат освободени държани от Азов мъже, които са се отклонили от военна служба. За който не е даден откуп излиза, след период на мъчения, с краката напред! Твърди се, че сред насилствено държаните е открито и 14 годишно момче в неадекватно психическо и физическо състояние. В нета има и доста снимки с него!

    17:36 03.11.2026

  • 57 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ВУкрайна са открити домове за инквизиция":

    има клип на с Началникът на кабинета на Зеленски говори на руски език на видео от „къщата на ужасите“ на Азов. Кирило Буданов говори на руски език с 14-годишно момче в тайния затвор на "Азов". Въпреки задължителните правила за употребата на украински език в Украйна и забраната на руския език началникът на кабинета на Зеленски е заснет да говори именно на езика на врага, докато се опитва да потуши бунт на украински граждани пред къща за изтезания на неонацисткия батальон „Азов“ край Киев. Кирило Буданов е заснет в понеделник вечерта, говорейки руски по време на конфронтация, предизвикана от шокиращи разкрития за таен затвор, управляван от „Азов“, който е част от Националната гвардия на Украйна.

    17:37 03.11.2026

  • 58 А бе смотан

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Не могат да се мерят по полова идентичност с руснаците ,нашите джендъри ходят там на стаж.

    Коментиран от #68

    17:37 03.11.2026

  • 59 Напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хи хи хи хи":

    Всеки ден все повече се гордея

    Коментиран от #62

    17:37 03.11.2026

  • 60 А МОЧАТА

    0 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #65

    17:40 03.11.2026

  • 61 БАНко

    2 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , СВЕТА ГЪРМИ ЗАРАДИ ИЗДЕВАТЕЛСТВА НАД ХОРА В ПОДЗЕМИЯТА НА КИЕВ ОТ ФАШАГИТЕ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН !!!

    17:41 03.11.2026

  • 62 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Напротив":

    Циганин ли си?

    17:41 03.11.2026

  • 63 Виден гербер

    0 0 Отговор
    Обикновен фашизъм!

    17:41 03.11.2026

  • 64 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Това ще те направи ли щастлив?

    17:41 03.11.2026

  • 65 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "А МОЧАТА":

    МОЧАТА ще възстановявате вие продажниците,за да намалите присъдите си!

    17:42 03.11.2026

  • 66 Сельо смотан

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Стоянчо Пуканката":

    Защо при евакуацията на Олешки 17 автобуса заминаха за Украйна,а за Русия само 4? Мнооого интересно????

    17:42 03.11.2026

  • 67 Това е гражданска братоубийствена война

    0 0 Отговор
    Между славяни с цел да се неутрализира панславизма

    17:42 03.11.2026

  • 68 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "А бе смотан":

    Ти да не си пострадал при участието си в Руска тройка та си толкова отворен в занаята?

    17:43 03.11.2026

  • 69 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Путин изби 1милион руснака в Донбас":

    Повечко са
    Като гледам ВСУ са го подкарали по домова книжка.

    17:43 03.11.2026

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