Скъпият газ връща въглищата в европейската енергетика

Скъпият природен газ връща въглищата като по-изгодна алтернатива за част от европейските електроцентрали в началото на отоплителния сезон. Цените на нидерландския хъб TTF наскоро преминаха 100 евро за мегаватчас, докато доставките на втечнен природен газ от Катар остават силно ограничени.
На този фон газовите запаси в Европейския съюз са под средното равнище за последните пет години. Според корабния брокер Intermodal високите цени на газа правят работата на въглищните мощности икономически по-привлекателна. Данните на LSEG показват, че европейският внос на термични въглища е нараснал със 79% през октомври на годишна база, а за периода януари–октомври увеличението е 31%.
Колумбия заема водеща позиция
Най-силно се увеличават доставките от Колумбия. Вносът на колумбийски въглища в Европа е нараснал с 46% през първите десет месеца на годината, като страната вече осигурява близо 60% от общите европейски доставки.
Общият износ на термични въглища от Колумбия се е увеличил с около 11% за периода януари–октомври. За 2027 г. се очаква ново повишение от приблизително 8%. По-активната подкрепа на новата власт в Богота за въгледобива и отмяната на забраната за износ към Израел също разширяват възможностите пред местните производители.
Разширяването на износа обаче е съпроводено с оперативни рискове. Нападения и блокади по железопътната линия, свързваща мината Cerrejón с износния терминал, затрудняват транспортирането на въглищата.
Ограничено предлагане в Азия
Европейското търсене се увеличава в момент, когато част от големите азиатски производители срещат трудности. В Индонезия производствените квоти и задълженията към вътрешния пазар ограничават количествата за износ. Ниските речни нива в Централен Калимантан, свързвани с климатичния феномен „Ел Ниньо“, допълнително затрудняват превоза с баржи.
Индия и страните от Югоизточна Азия продължават да увеличават потреблението на въглища заради растящата индустриална и електрическа нужда. Китай обаче ограничава морския внос благодарение на по-високия вътрешен добив, особено в провинция Шанси.
Така Европа се превръща в основен двигател на увеличените международни доставки. Според анализа, публикуван от гръцкия „Икономически таксидромос“ и представен от Money.bg, по-високото търсене не означава непременно пропорционален ръст на морската търговия, тъй като ограниченията в предлагането компенсират част от допълнителното потребление.
Източници: money.bg, ot.gr
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мхмхмх
Коментиран от #8, #21
11:14 05.11.2026
2 Здравко Ахилесов
11:15 05.11.2026
3 604
11:15 05.11.2026
4 ккк
11:16 05.11.2026
5 Копейки,
Коментиран от #12, #14, #23, #33, #54
11:17 05.11.2026
6 А ся
11:17 05.11.2026
7 ДДД
11:17 05.11.2026
8 Не философствай!
До коментар #1 от "Мхмхмх":Намери си работа!Действай!
Коментиран от #11
11:18 05.11.2026
9 ВРЪЩА ВЪГЛИЩАТА
11:19 05.11.2026
10 Сбогом Газпром
11:19 05.11.2026
11 Хмхмхм
До коментар #8 от "Не философствай!":Гл. Инж. съм в ТЕЦ. Мен не ме мисли. Добре печеля от твоята сметка. Мисля за такива като теб.
11:20 05.11.2026
12 Еврасти
До коментар #5 от "Копейки,":Това ще е тиквената еврова зима, та еврасти събирайте съчки, че така е в клуба на богатите хахахаха.
11:20 05.11.2026
13 Те това
От "високотехнологична" фотоволтаична енергетика, към въглища.
Коментиран от #18
11:21 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ?????
Перките и соларките не помагат ли?
11:22 05.11.2026
16 az СВО Победа 81
Что случилось? :)
Коментиран от #31
11:23 05.11.2026
17 Нали така врещяха
Коментиран от #36
11:23 05.11.2026
18 Точно!
До коментар #13 от "Те това":от Слънцето към пепелта.
11:24 05.11.2026
19 604
11:25 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 вода газим
До коментар #1 от "Мхмхмх":жадни ходим
11:25 05.11.2026
22 СМЕХОРИИ
Коментиран от #25
11:27 05.11.2026
23 604
До коментар #5 от "Копейки,":Иде да ви качваме на влака и при зеля!
11:28 05.11.2026
24 Внасят се въглища от Колумбия
Коментиран от #34
11:29 05.11.2026
25 бай Даню
До коментар #22 от "СМЕХОРИИ":Еее, стига бе,,, те въобще не са са се спирали...Демагогия е всичко, демагогияяя
11:29 05.11.2026
26 долу ес
11:29 05.11.2026
27 И защо
11:30 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хохо Бохо
11:31 05.11.2026
30 Питанка
11:31 05.11.2026
31 Зелената сделка
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Плащаш като поп и питаш във факти.😄
11:32 05.11.2026
32 Абе
Коментиран от #35
11:32 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 калоричния пе
До коментар #24 от "Внасят се въглища от Колумбия":дал се изказа .може и от марс - но не и от Русия жик так казват озъзнатите га№№$йковерти като теб .а политиката на ек е нереална и убийство на всичко постигнато през последните 50 год .вчера статия затваря се най голямата фабрика в Германия за автомобилни части честито
Коментиран от #39
11:35 05.11.2026
35 А в Русия
До коментар #32 от "Абе":е 89 евроцента! Жик-так! Нека им е зле!
Коментиран от #47
11:38 05.11.2026
36 нещо такова за това
До коментар #17 от "Нали така врещяха":големи фирми с 50-60 години история в германия затварят капенците .да му мислят второ поколение арабските германци какво получават като помощи
11:38 05.11.2026
37 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #44
11:38 05.11.2026
38 ....
11:40 05.11.2026
39 Минава се на електрички
До коментар #34 от "калоричния пе":Германия започва да произвежда ракети.Кажи честито на русия.
Коментиран от #48, #55
11:41 05.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Какво
11:41 05.11.2026
43 ЗАЧУКАН ЖЪЛТОПАВЕТ
11:41 05.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А ГДЕ
11:42 05.11.2026
46 не може да бъде
11:42 05.11.2026
47 Оди у
До коментар #35 от "А в Русия":Русия жик так.Стиска ли ти?
Коментиран от #50
11:43 05.11.2026
48 и с какво ще зареждат тези електрички тъ
До коментар #39 от "Минава се на електрички":пан - викаш ракети кой ще е в цеха али реза от сирия или магонго от кения тц тц тц -скъпи скъсал си пружината
11:43 05.11.2026
49 малоумници
11:44 05.11.2026
50 Що, ти
До коментар #47 от "Оди у":от Украйна ли се обаждаш, или не ти стиска, а?
11:44 05.11.2026
51 Иеко И Леко джендърмен
11:45 05.11.2026
52 Факт
11:45 05.11.2026
53 Кое си е верно
11:46 05.11.2026
54 гост
До коментар #5 от "Копейки,":Иде зимата на идиота от Банкя!Вече сме в клуба на богатите.Няма страшно!
Коментиран от #56
11:47 05.11.2026
55 скъпа ти от край време си
До коментар #39 от "Минава се на електрички":на електричка -елетрически вибриращ пингвин избрала си размер XXXL по голям от македонска наденица ах ти мръсницо
11:47 05.11.2026
56 Нали избрахте
До коментар #54 от "гост":хаскоФския каунѝ, той шъ ви оправи! Не че боко е стока, де! Та от същото и в повече!
11:48 05.11.2026