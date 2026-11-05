Скъпият газ връща въглищата в европейската енергетика

Скъпият природен газ връща въглищата като по-изгодна алтернатива за част от европейските електроцентрали в началото на отоплителния сезон. Цените на нидерландския хъб TTF наскоро преминаха 100 евро за мегаватчас, докато доставките на втечнен природен газ от Катар остават силно ограничени.

На този фон газовите запаси в Европейския съюз са под средното равнище за последните пет години. Според корабния брокер Intermodal високите цени на газа правят работата на въглищните мощности икономически по-привлекателна. Данните на LSEG показват, че европейският внос на термични въглища е нараснал със 79% през октомври на годишна база, а за периода януари–октомври увеличението е 31%.

Колумбия заема водеща позиция

Най-силно се увеличават доставките от Колумбия. Вносът на колумбийски въглища в Европа е нараснал с 46% през първите десет месеца на годината, като страната вече осигурява близо 60% от общите европейски доставки.

Общият износ на термични въглища от Колумбия се е увеличил с около 11% за периода януари–октомври. За 2027 г. се очаква ново повишение от приблизително 8%. По-активната подкрепа на новата власт в Богота за въгледобива и отмяната на забраната за износ към Израел също разширяват възможностите пред местните производители.

Разширяването на износа обаче е съпроводено с оперативни рискове. Нападения и блокади по железопътната линия, свързваща мината Cerrejón с износния терминал, затрудняват транспортирането на въглищата.

Ограничено предлагане в Азия

Европейското търсене се увеличава в момент, когато част от големите азиатски производители срещат трудности. В Индонезия производствените квоти и задълженията към вътрешния пазар ограничават количествата за износ. Ниските речни нива в Централен Калимантан, свързвани с климатичния феномен „Ел Ниньо“, допълнително затрудняват превоза с баржи.

Индия и страните от Югоизточна Азия продължават да увеличават потреблението на въглища заради растящата индустриална и електрическа нужда. Китай обаче ограничава морския внос благодарение на по-високия вътрешен добив, особено в провинция Шанси.

Така Европа се превръща в основен двигател на увеличените международни доставки. Според анализа, публикуван от гръцкия „Икономически таксидромос“ и представен от Money.bg, по-високото търсене не означава непременно пропорционален ръст на морската търговия, тъй като ограниченията в предлагането компенсират част от допълнителното потребление.

Източници: money.bg, ot.gr