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Скъпият газ връща въглищата в европейската енергетика

Скъпият газ връща въглищата в европейската енергетика

5 Ноември, 2026 11:13 780 56

  • природен газ-
  • въглища-
  • европа-
  • колумбия-
  • енергетика-
  • ормузки проток

Европейският внос на въглища е нараснал със 79% през октомври, а Колумбия вече осигурява близо 60% от доставките

Скъпият газ връща въглищата в европейската енергетика - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Скъпият природен газ връща въглищата като по-изгодна алтернатива за част от европейските електроцентрали в началото на отоплителния сезон. Цените на нидерландския хъб TTF наскоро преминаха 100 евро за мегаватчас, докато доставките на втечнен природен газ от Катар остават силно ограничени.

На този фон газовите запаси в Европейския съюз са под средното равнище за последните пет години. Според корабния брокер Intermodal високите цени на газа правят работата на въглищните мощности икономически по-привлекателна. Данните на LSEG показват, че европейският внос на термични въглища е нараснал със 79% през октомври на годишна база, а за периода януари–октомври увеличението е 31%.

Колумбия заема водеща позиция

Най-силно се увеличават доставките от Колумбия. Вносът на колумбийски въглища в Европа е нараснал с 46% през първите десет месеца на годината, като страната вече осигурява близо 60% от общите европейски доставки.

Общият износ на термични въглища от Колумбия се е увеличил с около 11% за периода януари–октомври. За 2027 г. се очаква ново повишение от приблизително 8%. По-активната подкрепа на новата власт в Богота за въгледобива и отмяната на забраната за износ към Израел също разширяват възможностите пред местните производители.

Разширяването на износа обаче е съпроводено с оперативни рискове. Нападения и блокади по железопътната линия, свързваща мината Cerrejón с износния терминал, затрудняват транспортирането на въглищата.

Ограничено предлагане в Азия

Европейското търсене се увеличава в момент, когато част от големите азиатски производители срещат трудности. В Индонезия производствените квоти и задълженията към вътрешния пазар ограничават количествата за износ. Ниските речни нива в Централен Калимантан, свързвани с климатичния феномен „Ел Ниньо“, допълнително затрудняват превоза с баржи.

Индия и страните от Югоизточна Азия продължават да увеличават потреблението на въглища заради растящата индустриална и електрическа нужда. Китай обаче ограничава морския внос благодарение на по-високия вътрешен добив, особено в провинция Шанси.

Така Европа се превръща в основен двигател на увеличените международни доставки. Според анализа, публикуван от гръцкия „Икономически таксидромос“ и представен от Money.bg, по-високото търсене не означава непременно пропорционален ръст на морската търговия, тъй като ограниченията в предлагането компенсират част от допълнителното потребление.

Източници: money.bg, ot.gr


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхмхмх

    28 1 Отговор
    Наиграхте се.

    Коментиран от #8, #21

    11:14 05.11.2026

  • 2 Здравко Ахилесов

    19 2 Отговор
    Не вървят добре нещата щом Колумбия увеличава доставките... 🤔

    11:15 05.11.2026

  • 3 604

    17 0 Отговор
    А с квоте ко прайм? Да разбираме ли че ще отворяте мариците и не само или?

    11:15 05.11.2026

  • 4 ккк

    26 0 Отговор
    а кчакво стана със зелената сделка или тя е само за нас

    11:16 05.11.2026

  • 5 Копейки,

    4 20 Отговор
    Събирайте дърва и клечки за кюмбето.Иде Радева зима.

    Коментиран от #12, #14, #23, #33, #54

    11:17 05.11.2026

  • 6 А ся

    15 0 Отговор
    Тъкмо нашите ТЕЦ- се направиха ремонти и преминаха на газ, сега обратно ще дават пари за връщане към въглищни централи, пригодени само за Донбаски въглища. Ако искат други, ще дават още пари за ремонти и реконструкция И всичко от гърба на потребителя

    11:17 05.11.2026

  • 7 ДДД

    20 0 Отговор
    А тука едни ляволиберали от ПП-ДБ, заради лични интереси ни обясняваха че трябва да затваряме ТЕЦ-овете. Може би за това, въпреки че имаме огромно производство на ток, токът ни е най скъп в Европа.

    11:17 05.11.2026

  • 8 Не философствай!

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мхмхмх":

    Намери си работа!Действай!

    Коментиран от #11

    11:18 05.11.2026

  • 9 ВРЪЩА ВЪГЛИЩАТА

    11 0 Отговор
    АМА НЕ МОЖЕ ДА ВЪРНЕ МИНЬОРИТЕ

    11:19 05.11.2026

  • 10 Сбогом Газпром

    19 0 Отговор
    Санкциите работят...-нали така розови дж.......

    11:19 05.11.2026

  • 11 Хмхмхм

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не философствай!":

    Гл. Инж. съм в ТЕЦ. Мен не ме мисли. Добре печеля от твоята сметка. Мисля за такива като теб.

    11:20 05.11.2026

  • 12 Еврасти

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейки,":

    Това ще е тиквената еврова зима, та еврасти събирайте съчки, че така е в клуба на богатите хахахаха.

    11:20 05.11.2026

  • 13 Те това

    17 0 Отговор
    е вече европейски прогрес.
    От "високотехнологична" фотоволтаична енергетика, към въглища.

    Коментиран от #18

    11:21 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ?????

    20 0 Отговор
    Що така?
    Перките и соларките не помагат ли?

    11:22 05.11.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    16 0 Отговор
    А "зелената сделка" !?!?

    Что случилось? :)

    Коментиран от #31

    11:23 05.11.2026

  • 17 Нали така врещяха

    16 0 Отговор
    Айде обратно в 19- ти век..Абе Путин е виновен-точно. Санкцийте работят с пълна сила- как беше -Сбогом Газпром???

    Коментиран от #36

    11:23 05.11.2026

  • 18 Точно!

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Те това":

    от Слънцето към пепелта.

    11:24 05.11.2026

  • 19 604

    7 0 Отговор
    Смайкоф ти така ти се иска ....никой няма да махне въглеродните квоти и всите глупости дет ги надробиха!

    11:25 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 вода газим

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мхмхмх":

    жадни ходим

    11:25 05.11.2026

  • 22 СМЕХОРИИ

    7 0 Отговор
    Ама как бе,... та нали те бяха против тях,... уж замърсявали средата

    Коментиран от #25

    11:27 05.11.2026

  • 23 604

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейки,":

    Иде да ви качваме на влака и при зеля!

    11:28 05.11.2026

  • 24 Внасят се въглища от Колумбия

    1 6 Отговор
    Не от Русия за твое съжаление.Три пъти по-евтини и два пъти по-калорични.Жик-так.

    Коментиран от #34

    11:29 05.11.2026

  • 25 бай Даню

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "СМЕХОРИИ":

    Еее, стига бе,,, те въобще не са са се спирали...Демагогия е всичко, демагогияяя

    11:29 05.11.2026

  • 26 долу ес

    5 0 Отговор
    искам да знам кога ще има обесени за цялостна абсурдна политика, от до

    11:29 05.11.2026

  • 27 И защо

    6 0 Отговор
    от толкова близко ги доставят тези въглища? Толкова ли няма някое по- отдалечено място по света ...

    11:30 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Скоро и дръвата ще върне. Чукундури евроатлантически, без газ и без вас

    11:31 05.11.2026

  • 30 Питанка

    2 0 Отговор
    А тези санкционираните,...те нсас газ ли ще се отопляват Блазя им

    11:31 05.11.2026

  • 31 Зелената сделка

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Плащаш като поп и питаш във факти.😄

    11:32 05.11.2026

  • 32 Абе

    5 0 Отговор
    ще увеличават. Газа в САЩ е 3 долара в Европа 30 долара, затвориха АЕЦ . НА ВИ ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ?!?!?!

    Коментиран от #35

    11:32 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 калоричния пе

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Внасят се въглища от Колумбия":

    дал се изказа .може и от марс - но не и от Русия жик так казват озъзнатите га№№$йковерти като теб .а политиката на ек е нереална и убийство на всичко постигнато през последните 50 год .вчера статия затваря се най голямата фабрика в Германия за автомобилни части честито

    Коментиран от #39

    11:35 05.11.2026

  • 35 А в Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абе":

    е 89 евроцента! Жик-так! Нека им е зле!

    Коментиран от #47

    11:38 05.11.2026

  • 36 нещо такова за това

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нали така врещяха":

    големи фирми с 50-60 години история в германия затварят капенците .да му мислят второ поколение арабските германци какво получават като помощи

    11:38 05.11.2026

  • 37 Бедняшката русофилска иzzмет

    0 6 Отговор
    Да му мисли.

    Коментиран от #44

    11:38 05.11.2026

  • 38 ....

    2 0 Отговор
    зелени сделки, а - у....

    11:40 05.11.2026

  • 39 Минава се на електрички

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "калоричния пе":

    Германия започва да произвежда ракети.Кажи честито на русия.

    Коментиран от #48, #55

    11:41 05.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Какво

    2 0 Отговор
    стана с "абсолютно безплатната" зелена енергия?

    11:41 05.11.2026

  • 43 ЗАЧУКАН ЖЪЛТОПАВЕТ

    3 0 Отговор
    А ние така вярвахме в зерената измама.

    11:41 05.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А ГДЕ

    3 0 Отговор
    Кая Калас

    11:42 05.11.2026

  • 46 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Не намирам нищо страшно от връщането на въглищата особено ако се действа разумно за намаляване на вредните газове и замърсяването на атмосферата!2.?Големият въпрос обаче е ще се върне ли в западните държави особено в Германия тази индустрия която имаха по-рано!?..Според мен това вече е невъзможно ..някои промишлени производства на Запад приключиха -торове металургия разни хим.продукти а други ще бъдат просто неконкурентни ...агония!?...на печелившите .честито!?

    11:42 05.11.2026

  • 47 Оди у

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "А в Русия":

    Русия жик так.Стиска ли ти?

    Коментиран от #50

    11:43 05.11.2026

  • 48 и с какво ще зареждат тези електрички тъ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Минава се на електрички":

    пан - викаш ракети кой ще е в цеха али реза от сирия или магонго от кения тц тц тц -скъпи скъсал си пружината

    11:43 05.11.2026

  • 49 малоумници

    2 0 Отговор
    А сега какво стана с екологията и Зелената сделка ? Ето това са тъпанарите в Брюксел и Европейската комисия. Водят 15 години някаква политика и в нейно име съсипват икономиката на цяла Европа, тероризират гражданите, налагат санкции на държавите, а след това казват " А, сбъркахме, няма да е така". А прецаканите - прецакани.

    11:44 05.11.2026

  • 50 Що, ти

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Оди у":

    от Украйна ли се обаждаш, или не ти стиска, а?

    11:44 05.11.2026

  • 51 Иеко И Леко джендърмен

    2 0 Отговор
    Другарите Си Дзин, Путин, г-н Тръмп и цял свят се присмиват на европата с лидери който стават само за миячи в столова.

    11:45 05.11.2026

  • 52 Факт

    0 0 Отговор
    Сега като заработи рурския минен басейн - познайте колко киселинни дъждове ще се излеят върху мижавото ни земеделие!

    11:45 05.11.2026

  • 53 Кое си е верно

    1 0 Отговор
    верно сие! Газта и горивата в Русия са си стотинки! А западноНемачко че си пикаят на ногите да се греят! Е, заради тех и ние. Кво да прайш, началници!

    11:46 05.11.2026

  • 54 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейки,":

    Иде зимата на идиота от Банкя!Вече сме в клуба на богатите.Няма страшно!

    Коментиран от #56

    11:47 05.11.2026

  • 55 скъпа ти от край време си

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Минава се на електрички":

    на електричка -елетрически вибриращ пингвин избрала си размер XXXL по голям от македонска наденица ах ти мръсницо

    11:47 05.11.2026

  • 56 Нали избрахте

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "гост":

    хаскоФския каунѝ, той шъ ви оправи! Не че боко е стока, де! Та от същото и в повече!

    11:48 05.11.2026